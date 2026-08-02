বৈকুণ্ঠপুরে 150 হেক্টর জমিতে হবে ইকো ট্যুরিজম পার্ক, এলাকা পরিদর্শনে 2 মন্ত্রী-সাংসদ
প্রস্তাবিত এলাকাটি পরিদর্শনে যান রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজ ওঁরাও, পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ, জলপাইগুড়ির বিজেপি সাংসদ জয়ন্তকুমার রায়-সহ প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা ৷
Published : August 2, 2026 at 7:56 PM IST
শিলিগুড়ি, 2 অগস্ট: উত্তরবঙ্গের পর্যটন মানচিত্রে যুক্ত হতে চলেছে এক নতুন অধ্যায় ৷ ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি এলাকার বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলে গড়ে উঠছে বিশাল আধুনিক ইকো ট্যুরিজম পার্ক ৷ ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন শিবনগর এলাকায় অবস্থিত প্রায় 150 হেক্টর (চিহ্নিত 143 হেক্টরের বেশি) জমি নিয়ে এই মেগা প্রকল্পটি গড়ে তোলার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে ৷
কেন্দ্রীয় সরকারের 'নগর বন প্রকল্প'-এর আওতায় এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হওয়ার কথা ৷ কাজ শেষ হলে ভারতের অন্যতম বৃহৎ ইকো ট্যুরিজম প্রকল্প হতে চলেছে এটি ৷ রবিবার প্রস্তাবিত এলাকাটি যৌথ পরিদর্শনে যান রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজ ওঁরাও, পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ, জলপাইগুড়ির বিজেপি সাংসদ জয়ন্তকুমার রায়-সহ শীর্ষ আধিকারিকরা ৷
বনমন্ত্রী বলেন, "আমাদের মূল লক্ষ্য বনাঞ্চলকে বাঁচানো এবং জবরদখল মুক্ত করা ৷ কেন্দ্রের 'নগর বন প্রকল্প'-এর মাধ্যমে আমরা একদিকে যেমন বনাঞ্চল রক্ষা করব, তেমনই অন্যদিকে পরিবেশবান্ধব ইকো ট্যুরিজম কেন্দ্র গড়ে তুলব ৷ প্রায় 150 হেক্টর জমির মধ্যে 50 হেক্টরে বন দফতর সরাসরি কাজ করবে ৷ বাকি কাজ আশেপাশের ফান্ডিং থেকে পরিবেশের কোনও ক্ষতি না-করে করা হবে ৷"
তিনি আরও জানান, পর্যটকদের আকর্ষণের জন্য যোগা সেন্টার, হাঁটার রাস্তা, ব্যাটারিচালিত ইলেকট্রিক যানবাহন বা জিপ সাফারির ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা রয়েছে ৷ বন্যপ্রাণীর করিডরকে সুরক্ষিত রেখেই এই প্রকল্প সাজানো হবে ৷ পাশাপাশি, আগামী অক্টোবর মাসে বক্সার জঙ্গলে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ছাড়া হচ্ছে এবং বেঙ্গল সাফারি পার্কে সিংহ ছাড়ার বিষয়েও ইতিবাচক চিন্তাভাবনা চলছে বলে জানিয়েছেন বনমন্ত্রী ৷
অন্যদিকে, বেঙ্গল সাফারি পার্কে লায়ন সাফারি চালুর পরিকল্পনাও দ্রুত বাস্তবায়নের দিকে এগোচ্ছে ৷ অতীতে সাফারিতে প্রাণীদের মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট ইতিমধ্যে জমা পড়েছে এবং তা শীঘ্রই প্রকাশ্যে আনা হবে বলে মনোজ ওঁরাও আশ্বাস দেন ৷ বর্ষাকালে বনাঞ্চলের ক্ষয়ক্ষতি রোধে দফতরের কুইক রেসপন্স টিম ও বিশেষ মনিটরিং টিমের ভূমিকার প্রশংসা করেছেন তিনি ৷ বন দফতরের কর্মী সঙ্কট মেটাতে পুলিশ প্রশাসন থেকে দ্রুত চারশো থেকে পাঁচশো কনস্টেবল এনে নজরদারি আরও জোরদার করার পরিকল্পনা রয়েছে ৷
সবশেষে বনাঞ্চলের গভীরে গজিয়ে ওঠা বেআইনি রিসোর্ট ও সাউন্ড পলিউশন নিয়ে কড়া হুঁশিয়ারি দেন বনমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, "কোনও ধরনের অবৈধ নির্মাণ বা পরিবেশ দূষণ বরদাস্ত করা হবে না ৷ নির্দিষ্ট কোনও অভিযোগ জমা পড়লে দফতর কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেবে ৷"
অন্যদিকে পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ বলেন, "নদী, ঘাসজমি ও বনাঞ্চলের এই অনন্য সংমিশ্রণকে রক্ষা করতেই সরকারের পরিধিতে এনে এই ইকো ট্যুরিজমের পরিকল্পনা ৷ বিশেষজ্ঞ ও স্থানীয় মানুষ—সবার মতামত নিয়েই এর পরবর্তী রূপরেখা তৈরি করা হবে ৷" তিনি আরও বলেন, "ভবিষ্যতে বৈকুণ্ঠপুর ইকো ট্যুরিজম সেন্টার সমগ্র ভারতের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হয়ে উঠবে ৷ স্থানীয় মানুষের যুক্ত থাকা, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও রাজস্ব আদায়ের পাশাপাশি প্রকৃতি রক্ষায় এই উদ্যোগ এক মাইলফলক হতে চলেছে ৷"
প্রকল্পের প্রাথমিক খসড়া প্রস্তুতের পর, ডিপিআর তৈরি করে অনুমোদনের জন্য সরকারের কাছে পাঠানো হবে বলে জানানো হয়েছে ৷ ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি সংলগ্ন বৈকুণ্ঠপুরের এই নতুন প্রকল্প হলে শিলিগুড়ি, ডুয়ার্স-সহ সমগ্র উত্তরবঙ্গের পর্যটনে নতুন জোয়ার আসবে এবং কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ তৈরি হবে বলে আশা করা হচ্ছে ৷