চোরবাগান কাণ্ডে ধৃতদের গলার স্বর মিলিয়ে দেখবেন তদন্তকারীরা, মাইকের ঘোষণাই তদন্তের কেন্দ্রে

চোরবাগান কাণ্ডে ধৃতদের গলার স্বর মিলিয়ে দেখবেন তদন্তকারীরা, মাইকের ঘোষণাই তদন্তের কেন্দ্রে
Forensics to analyze voices: ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী থেকে নিরাপত্তারক্ষী, হোমগার্ড এবং পুলিশকর্মী- এখনও পর্যন্ত 60 জনের বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর ।
Published : October 24, 2026 at 12:48 PM IST
কলকাতা, 24 অক্টোবর: প্রথম সপ্তমীর রাতে চোরবাগানের দুর্গাপুজো মণ্ডপে পদপিষ্ট হয়ে 19 জনের মৃত্যুর ঘটনায় তদন্তে আরও সক্রিয় কলকাতা পুলিশ । ঘটনার দিন মাইকে ঠিক কী ঘোষণা করা হয়েছিল, কার নির্দেশে সেই ঘোষণা, আর তার সঙ্গে ধৃতদের কোনও যোগ রয়েছে কি না, তা জানতে এ বার ভয়েস স্যাম্পেল পরীক্ষার পথে হাঁটছেন লালবাজারের তদন্তকারীরা ।
পাশাপাশি, ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী থেকে নিরাপত্তারক্ষী, হোমগার্ড এবং পুলিশকর্মী- এখনও পর্যন্ত মোট 60 জনের বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর । ফরেন্সিক পরীক্ষার রিপোর্ট এবং সাক্ষীদের বক্তব্য মিলিয়ে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ ছবি সামনে আনতে চাইছেন তদন্তকারীরা ।
17 অক্টোবর, প্রথম সপ্তমীর দিন চোরবাগান সর্বজনীন দুর্গাপুজো মণ্ডপে ভয়াবহ পদপিষ্টের ঘটনা ঘটে । মৃত্যু হয় 19 জনের । জখম হন আরও 25 জন । উৎসবের মরসুমে এমন মর্মান্তিক ঘটনায় পুজোর আয়োজনে নিরাপত্তা, ভিড় নিয়ন্ত্রণ এবং প্রশাসনিক নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন ওঠে । বিপুল বাজেটের পুজোয় হাজার হাজার মানুষের সমাগম হবে, তা আয়োজকদের অজানা থাকার কথা নয় । তা হলে ভিড় সামলানোর জন্য কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল ? পর্যাপ্ত নিরাপত্তারক্ষী ছিলেন কি ? ভিড়ের চাপ বাড়তে থাকলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার কোনও পরিকল্পনা ছিল কি ? ঘটনার পর থেকেই এই প্রশ্নগুলি ঘুরপাক খাচ্ছে ।
মাইকে কী ঘোষণা, কার গলা ?
তদন্তের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হয়ে উঠেছে ঘটনার দিন মণ্ডপ সংলগ্ন এলাকায় মাইকে করা ঘোষণা । লালবাজারের তদন্তকারীদের লক্ষ্য, সেই ঘোষণার বিষয়বস্তু, সময় এবং তার নেপথ্যে থাকা ব্যক্তিদের সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া । সেই সূত্রেই ধৃত অভিযুক্তদের গলার স্বর বা ভয়েস স্যাম্পেল সংগ্রহ করে ফরেন্সিক পরীক্ষার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ।
পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের ভয়েস স্যাম্পেল সেন্ট্রাল ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে পাঠিয়ে ঘটনার দিনের অডিয়ো ক্লিপের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হবে । ঘোষণার রেকর্ডিংয়ের সঙ্গে অভিযুক্তদের কণ্ঠস্বরের মিল রয়েছে কি না, তা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা করবেন বিশেষজ্ঞেরা। এই পরীক্ষার ফল তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র দিতে পারে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা ।
তালিকায় নিরাপত্তারক্ষী ও পুলিশকর্মীরাও
ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে শুধু প্রযুক্তিগত পরীক্ষার উপর নির্ভর করছে না পুলিশ । প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য এবং ঘটনাস্থলে দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের বয়ানও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । এখনও পর্যন্ত 60 জনের বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে বলে তদন্তকারী সূত্রে খবর ।
এই তালিকায় রয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা, বিভিন্ন আবাসন বা প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তারক্ষী, হোমগার্ড এবং পুলিশকর্মীরা । ঘটনার সময় কে কোথায় ছিলেন, ভিড়ের পরিস্থিতি কেমন ছিল, মাইকে কী ঘোষণা শোনা গিয়েছিল এবং তারপর মানুষের মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছিল- এ সব বিষয়েই তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে ।
কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিকের কথায়, তদন্তকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে । তবে ঘটনার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে তদন্ত শেষ হওয়া প্রয়োজন ।
ভিড় নিয়ন্ত্রণে কী ব্যবস্থা ছিল, উঠছে প্রশ্ন
চোরবাগানের এই ঘটনা ফের সামনে এনে দিয়েছে বড় পুজোয় ভিড় নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন । উৎসবের দিনগুলিতে জনপ্রিয় মণ্ডপগুলিতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বিপুল মানুষের সমাগম হয় । সেই ভিড় সামলাতে প্রবেশ ও বেরোনোর পথ আলাদা রাখা, একমুখী চলাচলের ব্যবস্থা, নির্দিষ্ট সংখ্যার বেশি মানুষকে একসঙ্গে মণ্ডপে ঢুকতে না দেওয়া এবং জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত উদ্ধারকাজ চালানোর পরিকল্পনা অত্যন্ত জরুরি ।
চোরবাগান মণ্ডপে এই ধরনের ব্যবস্থা কতটা কার্যকর ছিল, তা তদন্তের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠতে পারে । পুজো কমিটির তরফে কী ধরনের নিরাপত্তা পরিকল্পনা করা হয়েছিল, প্রশাসনের অনুমতি ও নির্দেশ মেনে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল কি না এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাগুলির ভূমিকা কী ছিল- সেই প্রশ্নগুলির উত্তরও প্রয়োজন ।
ফরেনসিক রিপোর্টের দিকে নজর
মাইকের ঘোষণার অডিয়ো ক্লিপের সঙ্গে ধৃতদের কণ্ঠস্বর মিলিয়ে দেখা এবং 60 জনের বয়ান বিশ্লেষণ- এই দুই সূত্র ধরে এগোচ্ছে তদন্ত । ঘোষণাটি ঠিক কী ছিল, সেটি কোনও নির্দেশের অংশ ছিল কি না এবং তার সঙ্গে পদপিষ্টের ঘটনার কোনও প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে কি না, তা জানার চেষ্টা করছেন পুলিশ আধিকারিকেরা ।
ফরেনসিক রিপোর্ট হাতে এলে তদন্তের নতুন দিক খুলতে পারে । তবে শুধু ওই রিপোর্ট নয়, ঘটনার আগে ও পরে ভিড়ের গতিবিধি, নিরাপত্তা ব্যবস্থার কার্যকারিতা এবং দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের ভূমিকা- সব কিছু মিলিয়েই চোরবাগান কাণ্ডের পূর্ণাঙ্গ ছবি স্পষ্ট হবে বলে মত তদন্তকারীদের ।
19 জনের মৃত্যু এবং 25 জনের আহত হওয়ার এই ঘটনায় তাই এখন নজর লালবাজারের তদন্তে। মাইকের ঘোষণার নেপথ্যে কারা ছিলেন, ভিড় নিয়ন্ত্রণে কোথায় ঘাটতি ছিল এবং এমন বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব ছিল কি না- এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজতেই এগোচ্ছে তদন্ত ।