চোরবাগানে বিপর্যয়ের সময় কাজ করেনি এসি, দাবি ফরেনসিক রিপোর্টে; উদ্য়োক্তাদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন

চোরবাগানে বিপর্যয়ের সময় কাজ করেনি এসি, দাবি ফরেনসিক রিপোর্টে; উদ্য়োক্তাদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন
24 AC units at Chorbagan pandal: ফরেনসিক রিপোর্টের দাবি, মণ্ডপের ভিতরে এসি ব্যবস্থার মারাত্মক ত্রুটি ছিল ৷ উদ্যোক্তাদের স্পষ্ট গাফিলতির প্রমাণও মিলেছে ৷
Published : October 23, 2026 at 1:38 PM IST
কলকাতা, 23 অক্টোবর: চোরবাগানের ঘটনায় চাঞ্চল্যকর তথ্য। ফরেনসিক রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, মণ্ডপের ভিতরে এয়ার কন্ডিশনিং বা এসি ব্যবস্থার মারাত্মক ত্রুটি ছিল ৷ উদ্যোক্তাদের স্পষ্ট গাফিলতির প্রমাণও মিলেছে রিপোর্টে।
24টি এসি থাকার পরও গরম কেন ?
লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা ওই পুজো মণ্ডপের অন্দরমহল খতিয়ে দেখেছেন। তদন্তে উঠে এসেছে, মণ্ডপের ভিতরে মোট 24 এসি বসানো হয়েছিল। সবকটি মিলিয়ে এসির মোট ক্ষমতা ছিল 134 টন। সাধারণ মাপকাঠিতে একটি মণ্ডপের জন্য 134 টন এসি নেহাত কম নয়। তবে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের মূল প্রশ্ন ও উদ্বেগের জায়গা অন্য জায়গায় ৷ তাঁদের একাংশের স্পষ্ট দাবি, মণ্ডপের যে বিশাল আয়তন এবং সপ্তমী-অষ্টমীর দিনে সেখানে যে পরিমাণ মানুষের ভিড় হতে পারে বলে অনুমান করা হয়েছিল সেই অনুযায়ী 134 টনের এসিও প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত । এখান থেকেই আয়োজকদের গাফিলতির বিষটি স্পষ্ট হয় ।
ভিড়ের চাপে বিকল এসির কার্যকারিতা
বিশেষজ্ঞদের রিপোর্ট বলছে, পুজো মণ্ডপের ধারণ ক্ষমতার বাইরে অতিরিক্ত ভিড় হয়ে গিয়েছিল। ভিতরে তিল ধারণের জায়গা ছিল না । কয়েক হাজার দর্শনার্থী গাদাগাদি করে প্রবেশ করেছিলেন । সে সময় প্যান্ডেলের ভিতরে তৈরি হওয়া বিপুল পরিমাণ শারীরিক তাপ এবং আর্দ্রতার কারণে 134 টন এসিও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেনি। অতিরিক্ত ভিড়ের চাপেই এসিগুলি ঠিকমতো কাজ করা বন্ধ করে দেয় বা তাদের কুলিং ক্ষমতা ভেঙে পড়ে।
উদ্যোক্তাদের স্পষ্ট গাফিলতির ইঙ্গিত
ফরেনসিক রিপোর্টে আয়োজকদের গাফিলতির দিকটিও স্পষ্ট হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, পুজোর দিনগুলিতে মণ্ডপে জনস্রোত কেমন হতে পারে, তার সঠিক মূল্যায়ন উদ্যোক্তারা করেননি। পর্যাপ্ত বায়ুচলাচল বা ভেন্টিলেশনের সুব্যবস্থা না রেখে এবং বিপুল ভিড়ের কথা মাথায় না রেখে শুধুমাত্র এসি বসিয়েই দায়িত্ব সেরে ফেলা হয়েছিল। এর ফলে নিরাপত্তা বিধি লঙ্ঘনের মতো মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি হয়। এই বিষয়ে কলকাতা পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, " উঠে আসা তথ্য অনুযায়ী গোটা ঘটনা তদন্ত হচ্ছে ৷"
প্রশাসন এবং বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, এই ধরনের বড় বাজেটের পুজো মণ্ডপগুলিতে দর্শনার্থীদের সুরক্ষা এবং ভিড় নিয়ন্ত্রণকে সবসময় অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। চোরবাগানের এই ঘটনা ভবিষ্যতের জন্য একটি বড় সতর্কবার্তা হয়ে রইল, যা থেকে শিক্ষা নিয়ে আগামিদিনে আরও কঠোর নিরাপত্তা ও পরিকল্পনা গ্রহণের দাবি জোরালো হচ্ছে।