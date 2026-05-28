অনীক দত্তের মৃত্যুর তদন্তে ফরেন্সিক তৎপরতা ! ছাদে উঠে নমুনা সংগ্রহ

অনীক দত্ত
Published : May 28, 2026 at 6:52 PM IST

কলকাতা, 28 মে: চিত্র পরিচালক অনীক দত্তের রহস্যমৃত্যুর তদন্তে এবার নামল কলকাতা পুলিশের ফরেন্সিক বিভাগ । বৃহস্পতিবার গড়িয়াহাটের হিন্দুস্থান পার্কে পরিচালকের বাড়িতে পৌঁছয় ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের ছ'সদস্যের একটি দল । দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে ঘটনাস্থল পরিদর্শন, নমুনা সংগ্রহ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের জিজ্ঞাসাবাদ ।

তদন্তকারীরা চারতলার সেই অংশটি খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেন, যেখান থেকে বুধবার অনীক দত্ত নীচে পড়ে যান বলে জানা গিয়েছে । ঘটনাস্থলের আশেপাশের একাধিক জায়গা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে নমুনা । পাশাপাশি, ঘটনার সময় দায়িত্বে থাকা বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গেও কথা বলেন ফরেন্সিক আধিকারিকরা । পরে তাঁদের বক্তব্য রেকর্ড করা হয় ।

শুধু ঘটনাস্থল নয়, তদন্তকারীরা ছাদেও উঠে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন । কীভাবে এই ঘটনা ঘটতে পারে, তা পুনর্গঠন করারও চেষ্টা করা হয় । কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, "কাউকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হলে শরীর কীভাবে পড়ে, আর নিজেকে শেষ করার জন্য ঝাঁপ দেওয়ার ঘটনায় দেহের অবস্থান কেমন হতে পারে, তদন্তে সম্ভাব্য সব দিকই খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।"

বুধবার গড়িয়াহাট থানার অন্তর্গত হিন্দুস্থান পার্কের বাড়ির নীচে গুরুতর জখম অবস্থায় উদ্ধার করা হয় পরিচালক অনীক দত্তকে । মাথায় মারাত্মক আঘাত নিয়ে তাঁকে দ্রুত বাইপাস সংলগ্ন একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন ।

এদিকে, ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে উঠে এসেছে একাধিক গুরুতর আঘাতের চিত্র । রিপোর্ট অনুযায়ী, অনীক দত্তের মাথার বামদিকে গভীর চোট ছিল । ভেঙে গিয়েছে মাথার খুলির হাড় । পাশাপাশি বামদিকের পাঁজর, কোমর এবং পায়েও গুরুতর আঘাতের চিহ্ন মিলেছে । কোমরের হাড় কার্যত চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা । মুখ, পিঠ এবং কোমরে ছিল ঘর্ষণের চিহ্ন । ফুসফুসে রক্ত জমাট বাঁধার পাশাপাশি মস্তিষ্কে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণও হয়েছে বলে ময়নাতদন্তের রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে ।

তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, অনেক উপর থেকে পড়ে গেলে এই ধরনের আঘাত লাগতে পারে । তবে এটি নিছক দুর্ঘটনা, নিজেকে শেষ করার পদক্ষেপ নাকি অন্য কোনও কারণ, তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা কাটেনি । পূর্ণাঙ্গ ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা মিলবে বলে মনে করছে পুলিশ ।

