ভিনদেশি পরিযায়ী পাখিদের ভিড়ে গড়-জঙ্গল আজ 'পাখিরালয়'
শীতের মরশুমের শুরুতেই লেসার হুইসলিং ডাক, কুনচুষি, খঞ্জনা, নর্থ পিনটেলের আগমন গড়-জঙ্গলে ৷ ভিনদেশি অতিথিদের নিরাপত্তায় কড়া নজরদারি বন দফতরের ৷
Published : November 29, 2025 at 9:28 PM IST
কাঁকসা (পশ্চিম বর্ধমান), 28 নভেম্বর: পশ্চিম বর্ধমান জেলার অন্যতম পর্যটন এলাকা কাঁকসার গড়-জঙ্গল ৷ আর সেই জঙ্গলের মাঝেই রয়েছে এক বিশাল জলাশয় ৷ সেখানেই ভিড় করেছে ভিনদেশি অতিথিরা ৷ আর তাদের শব্দে এখন মুখরিত গড়-জঙ্গল ও তার আশেপাশের অঞ্চল ৷ কথা হচ্ছে বিদেশি পরিযায়ী পাখিদের ৷ সাইবেরিয়া ও মঙ্গোলিয়া থেকে শীতের মরশুমে এই বিশাল জলাশয়ে উড়ে এসেছে লেসার হুইসলিং ডাক, কুনচুষি, খঞ্জনা, নর্থ পিনটেলের মতো নানা প্রজাতির পাখি ৷
হাড়হিম করা শীত এখনও পড়েনি রাজ্যে ৷ তবে, নভেম্বর মাসেই শীতের ছোঁয়া লেগেছে রাজ্যের হাওয়ায় ৷ আর তাতেই যেন কাজ হয়েছে ৷ কাঁকসার গড় জঙ্গলের বিশাল জলাশয়ে উপস্থিত হয়েছে লেসার হুইসলিং ডাক, কুনচুষি, খঞ্জনা ও নর্থ পিনটেলের মতো বিদেশি পাখি ৷ সময়ের কিছুটা আগেই তাদের ভিড় উপচে পড়ছে ৷ তাই তাদের দেখতে পর্যটকদের ভিড়ও বাড়ছে গড় জঙ্গলের জলাশয়ের তীরে ৷
বন দফতর জানাচ্ছে, সাধারণত ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে এই বিদেশি পাখিদের আনাগোনা শুরু হয় ৷ আর তখনই পর্যটক, পাখিপ্রেমী ও ফটোগ্রাফাররা আসতে শুরু করেন এই পাখিদের লেন্স বন্দি করতে ৷ তবে, পুরোটাই হয় বন দফতরের নজরদারিতে ৷ এখানে বক্স বাজানো, শোরগোল ও শব্দবাজি ফাটানোর উপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে ৷ আর এই সব নিয়ম যাতে পালন করা হয়, তার জন্য বনকর্মীরা নজরদারিও চালান ৷
তবে, এই বিদেশি পাখিদের শিকারের জন্য বেশ কিছু অসাধু চক্র এই সময় সক্রিয় হয় বলে অভিযোগ ৷ তাই পুরো শীতের মরশুমে বন দফতরের সতর্ক নজরদারি থাকে ৷ পাশাপাশি, জঙ্গল লাগোয়া পুকুর, চাষের জমি জাল দিয়ে ঘেরার ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা থাকে এই সময় ৷ সেদিকেও বাড়তি নজর দিতে হয় বলে জানিয়েছেন গড় জঙ্গলের বিট অফিসার ৷ মূলত, বিদেশি এই পাখিদের মুক্ত পরিবেশ দেওয়াই লক্ষ্য থাকে বন দফতরের ৷
এই নিয়ে বিট অফিসার কিশলয় মুখোপাধ্যায় বলেন, "শীতের অতিথিদের নিরাপদ পরিবেশ দিতে সবরকম প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে ৷ তাদের আপ্যায়নে কোনও খামতি রাখা হবে না ৷ আমরা মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াচ্ছি ৷ দুর্গাপুর রেঞ্জের প্রতিটি এলাকায় বনদফতরের কর্মীরা দিবারাত্রি সজাগ রয়েছে ৷"
ভিনদেশি পাখিদের নিয়ে উৎসাহিত স্থানীয়রাও ৷ নিত্যানন্দ সাহা বলেন, "আমাদের খুব ভালো লাগে ৷ প্রকৃতির অপরূপ দৃশ্য দেখতে হাজার-হাজার মানুষ এখানে আসে ৷ আমরাও পরিবারের সদস্যদের নিয়ে এবং বাচ্চাদের নিয়ে যাই ৷ তবে, কেউ পাখিদের উত্ত্যক্ত করে না ৷"