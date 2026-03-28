যুদ্ধের আবহে মধ্যপ্রাচ্যের টাকা-সহ প্রচুর ডলার উদ্ধার আসানসোলে
একদিকে, ইরান-আমেরিকা-ইজরায়েলে যুদ্ধ পরিস্থিতি অন্যদিকে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন ৷ এর মাঝে আসানসোল থেকে উদ্ধার নগদ হল প্রচুর ডলার ও মধ্যপ্রাচ্যের টাকা ৷
Published : March 28, 2026 at 2:13 PM IST
আসানসোল, 28 মার্চ: ভোটের আগেই শুরু হয়েছে আন্তঃরাজ্য এবং আন্তঃজেলা নাকা তল্লাশি ৷ ভিন রাজ্য কিংবা ভিন জেলা থেকে যাতে কোনওভাবে বেআইনি অস্ত্র, নিয়ম বহির্ভূত টাকা কিংবা অন্যান্য কোনও বেআইনি সামগ্রী ঢুকতে না-পারে, সেই কারণেই এই নাকা তল্লাশি চালানো হচ্ছে ৷ ইতিমধ্যেই এই নাকা তল্লাশিতে সফলতাও মিলেছে ৷ গত কয়েকদিনে আসানসোলে ব্রাউন সুগার থেকে শুরু করে গাঁজা, বেআইনি টাকা উদ্ধার হয়েছে এই নাকা তল্লাশিতে।
উদ্ধার হওয়া জিনিস ভিন রাজ্য থেকে বাসে করে এই রাজ্যে আনা হচ্ছিল কিংবা রাজ্যের অন্য জেলা থেকে পাচার করা হচ্ছিল। এবার আসানসোলে নাকা তল্লাশিতে ধরা পড়ল প্রচুর পরিমাণে বিদেশি টাকা, দেশের টাকা। প্রায় 400 মার্কিন ডলার, সাড়ে 6 হাজার দিরহাম (দুবাইয়ের টাকা) ও নগদ দেড় লক্ষ ভারতীয় মুদ্রা-সহ এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে ৷ এই টাকার কোনও সঠিক তথ্য দেখাতে পারেনি ওই ব্যক্তি ৷
জানা গিয়েছে, গতকাল রাত আসানসোল দক্ষিণ থানার কালীপাহাড়ি মোড়ে নিয়মমাফিক নাকা চেকিং করা হচ্ছিল। সেই সময় একটি ভিন জেলার গাড়িকে দেখে সন্দেহ হয় পুলিশের। পুলিশ গাড়িটিকে থামিয়ে গাড়িতে থাকা ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করে। তাঁর কথায় সন্দেহ হওয়ায় গাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশির পরেই প্রচুর পরিমাণে বিদেশি কারেন্সি ও দেশীয় নগদ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে ৷
আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ জানিয়েছে ওই গাড়ি থেকে 400 মার্কিন ডলার, সাড়ে 6 হাজার দিরহাম এবং দেড় লক্ষ টাকা নগদ ভারতীয় মুদ্রা আটক করা হয়েছে ৷ মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি এবং এই রাজ্যে বর্তমানে নির্বাচন পরিস্থিতিতে এত পরিমাণে বিদেশি টাকা এবং দেশের মুদ্রা কোথা থেকে এল তা জানতে মরিয়া পুলিশ ৷
আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ আধিকারিক জয়ন্ত সরকার জানিয়েছেন, এক ব্যক্তিকে এই ঘটনায় আটক করে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ৷ গাড়িটি কলকাতা থেকে আসানসোল আসছিল বলে জানা গিয়েছে। কী উদ্দেশ্যে এই টাকা নিয়ে আসা হচ্ছিল, তা জানা জানার চেষ্টা করা হচ্ছে। ভোটের আগে যাতে বেআইনি কোনও অস্ত্র, কিংবা নিয়ম বহির্ভূত কোনও টাকা না-ছড়াতে পারে, সেই কারণে লাগাতার নাকা তল্লাশি চলছে ৷
আসানসোলের ডুবুরডিহি চেকপোস্ট থেকে শুরু করে বরাকর চেকপোস্ট, রূপনারায়ণপুর চেকপোস্ট এবং রুনাকুরাঘাট চেকপোষ্টে আন্তঃরাজ্য নাকা তল্লাশি চলছে। পাশাপাশি, ডিসেরগড় ঘাট থেকে শুরু করে আসানসোল কালিপাহাড়ি এবং অন্যান্য বিভিন্ন জায়গায় আন্তঃরাজ্য জেলা নাকা চেকিং শুরু করেছে পুলিশ। যার ফলে সাফল্যও মিলছে। ভোটের আগে কয়েকদিন ধরে প্রচুর পরিমাণে মাদক উদ্ধারের পর এবার উদ্ধার হল বিদেশি মুদ্রা ও দেশীয় নগদ টাকা। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে শহরজুড়ে।