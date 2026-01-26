জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল চত্বরে কুকুরের মুখে সদ্যোজাতের দেহাংশ, শোরগোল পরপর দু’দিনের ঘটনায়

জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল চত্বরে কুকুরের মুখে সদ্যোজাতের দেহাংশ, শোরগোল পরপর দু’দিনের ঘটনায়
হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অবশ্য দাবি করছে যে ওই দেহাংশগুলি সেখান থেকে যায়নি৷ পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে৷
Published : January 26, 2026 at 7:42 PM IST
জলপাইগুড়ি, 26 জানুয়ারি: পর পর দু’দিন একই ঘটনা ঘটল জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। সদ্যোজাতর দেহাংশ মুখে করে নিয়ে গেল কুকুর। হাসপাতালের মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাব চত্বরের এই ঘটনায় রীতিমতো হইচই পড়ে গিয়েছে। যদিও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি, গত শনিবার এবং গতকাল (রবিবার) কুকুর মুখে করে নিয়ে আসা দেহ তাদের হাসপাতালের নয়৷ পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে৷ স্বাস্থ্য দফতরও এই বিষয়টি খতিয়ে দেখবে বলে জানিয়েছেন জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়৷
উল্লেখ্য, শনিবার একটি কুকুরকে একটি সদ্যোজাতর দেহাংশ মুখে করে চলে যেতে দেখা যায়৷ হাসপাতালের মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাবের দিক থেকে কুকুরটি ফার্মাসি কলেজের দিকে যখন যাচ্ছিল, তখনই এই বিষয়টি নজরে আসে৷ ঘটনার সময় মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাবে ছিলেন রমা নায়েক নামে এক মহিলা৷
তিনি বলেন, ‘‘আমি হাসপাতালের ভেতর থেকে বাইরে বের হয়েই দেখি কুকুর একটি মাথা মুখে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। আমি চিৎকার শুরু করি। আমি হাসপাতালের গার্ডদের ডাকি। আসেপাশেই সবাইকে চিৎকার করে ডাকি কুকুর শিশুর মাথা নিয়ে যাচ্ছে। এরপর কুকুরের পেছনে দৌড়াই।’’ হাসপাতাল চত্বরে কেন এমন ঘটনা ঘটবে, সেই প্রশ্ন তুলেছেন রমা নায়েক৷ তিনি বলেন, ‘‘আমরা ঘটনার তদন্ত চাই।’’
হাসপাতাল চত্বরে যে পুলিশ ক্যাম্প থাকে, সেখান থেকে পুলিশকর্মীরা যান৷ সেই সময় কুকুর দেহাংশ ফেলে দিয়ে যায়৷ তখন প্লাস্টিক দিয়ে মাথা ঢেকে দেওয়া হয়৷ হাসপাতালের পুলিশকর্মী সুদীপ্ত দাস বলেন, ‘‘একটি কুকুর শিশুর মাথা মুখে নিয়ে আসছিল। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যেভাবে বলেন, সেইভাবেই আমরা কাজ করব।’’
শনিবারের পর রবিবারও একই ধরনের ঘটনা ঘটে৷ তার পর এই নিয়ে আরও হইচই হতে শুরু করে৷ তবে জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি কল্যাণ খাঁ বলেন, ‘‘প্রাথমিকভাবে খোঁজ নিয়ে দেখেছি দেহাংশ আমাদের হাসপাতালের নয়। আমাদের মৃতদেহ রাখার জন্য ফ্রিজিং-এর ব্যবস্থা আছে। প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাবের পেছনে থাকা নর্দমায় মনে হয় কেউ দেহাংশ ফেলে গিয়েছে৷’’
এই নিয়ে হাসপাতাল ও পুলিশ তদন্ত করবে বলে তিনি জানিয়েছেন৷ তবে পরপর দু’দিন কেন এই ঘটনা ঘটল, সেই প্রশ্নের উত্তর অবশ্য ড. কল্যাণ খাঁ দিতে পারেননি৷ এদিকে জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী বলেন, ‘‘মেডিক্যাল কলেজ চত্বরে কোথা থেকে মৃতদেহ এল, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। আমরা সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছি। কোনও গাফিলতি হলে বরদাস্ত করা হবে না।’’
জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘‘রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দফতর এই ঘটনা নিয়ে তদন্ত করবে। যদি তদন্তে দেখা যায় কেউ দোষী, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেবে।’’