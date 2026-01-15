ঐতিহাসিক ও ব্যতিক্রমী, গঙ্গাসাগর মেলায় প্রথমবার তৃতীয় লিঙ্গের সাধুদের আখড়া
এবার প্রথম গঙ্গাসাগরে উপস্থিত হয়েছেন তৃতীয় লিঙ্গের সাধুরা । তাঁদের বিশেষ আখড়া দেখতে উপচে পড়ছে ভক্তদের ঢল ।
Published : January 15, 2026 at 10:45 AM IST
গঙ্গাসাগর, 15 জানুয়ারি: এবছর এক ঐতিহাসিক ও ব্যতিক্রমী দৃশ্যের সাক্ষী গঙ্গাসাগর মেলা । এই প্রথমবার তৃতীয় লিঙ্গের নাগা সন্ন্যাসীদের ভিড় পুণ্যার্থী ও সাধু সমাজের নজর কেড়েছে । মকর সংক্রান্তির পবিত্র তিথিতে গঙ্গা ও বঙ্গোপসাগরের সঙ্গমস্থলে তাঁরাও পুণ্যস্নানের পাশাপাশি ধর্মীয় আচার পালন করেন ৷ যা গঙ্গাসাগর মেলার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় যোগ করল ।
ভস্ম মাখা দেহ, জটা বাঁধা চুল ও শিব ভক্তির প্রতীক নিয়ে তৃতীয় লিঙ্গের নাগা সন্ন্যাসীরা বেলাভূমিতে উপস্থিত হন । তাঁদের শৃঙ্খলাবদ্ধ আচরণ, কঠোর তপস্যা ও নির্লিপ্ত জীবনযাপন বহু পুণ্যার্থীর কৌতূহল ও শ্রদ্ধা অর্জন করে । অনেক পুণ্যার্থী তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন, আশীর্বাদ নেন এবং এই দৃশ্যকে সমাজের পরিবর্তিত মানসিকতার প্রতিফলন হিসেবে দেখেন ।
আখড়া সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে সন্ন্যাস জীবনে যুক্ত থাকলেও গঙ্গাসাগর মেলায় তৃতীয় লিঙ্গের সন্ন্যাসীদের সংগঠিত ও প্রকাশ্য উপস্থিতি এই প্রথম । সনাতন ধর্মাচারের মধ্যে সকলের জন্য সমান অধিকার ও আধ্যাত্মিক পথের উন্মুক্ততা এই বার্তাই যেন তাঁদের উপস্থিতির মাধ্যমে উঠে এসেছে । গঙ্গাসাগর মেলা শুধু ধর্মীয় বিশ্বাসের উৎসব নয়, সামাজিক পরিবর্তন ও মানবিক মূল্যবোধেরও প্রতীক । তৃতীয় লিঙ্গের নাগা সন্ন্যাসীদের এই ঐতিহাসিক উপস্থিতি সেই বার্তাকেই আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেল।
গঙ্গাসাগরে এই প্রথম বার আখড়া পেয়েছেন বৃহন্নলা সাধুরা । তৃতীয় লিঙ্গের সাধুদের বিশেষ আখড়া দেখতে উপচে পড়ছে ভক্তদের ঢল । এতদিন গঙ্গাসাগর মেলায় তাঁরা আলাদা আলাদা আসতেন । নিজস্ব কোনও আখড়াও ছিল না । তবে এবার অন্য সাধুদের সহযোগিতায় কিন্নর সাধুরাও গঙ্গাসাগরে আখড়া পেয়েছেন । মোট 12 জন কিন্নর সাধু এসেছেন জুনা আখড়ায় ।
এই বিষয়ে জুনা আখড়ার মহামণ্ডলেশ্বর ডক্টর স্বামী বৈষ্ণবী গিরি বলেন, "সনাতন ধর্মের পতাকা আবারও বিশ্বের মানচিত্রে প্রতিষ্ঠা করার সময় এসে গিয়েছে । আমরা তৃতীয় লিঙ্গের নাগা সন্ন্যাসিনীরা প্রস্তুত রয়েছি । যদি আমাদের অনুমতি আসে তাহলে সনাতনের জন্য জীবন দিতেও আমরা রাজি রয়েছি । সম্প্রতি, বাংলাদেশ-সহ বিভিন্ন দেশে সনাতনীদের উপর হামলার তীব্র প্রতিবাদ জানাই ৷ পাশাপাশি প্রশাসন কড়া ব্যবস্থা নিক অপরাধীদের বিরুদ্ধে ।"
এ বিষয়ে আরেক নাগা সন্ন্যাসিনী গায়ত্রী বলেন, "সনাতনীদের আবার গর্জে ওঠার সময় এসেছে । বাংলাদেশের সনাতনীদের উপর হামলা হচ্ছে আমরা দেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাই সনাতনী হিন্দুদেরকে ভারতে নিয়ে আসা হোক এবং ভারতের শরণার্থীর কার্ড করে দেওয়া হোক । সনাতনী আবার জেগে উঠেছে ৷ তাঁদের উপর হামলা আমরা বরদাস্ত করব না । এবছর কুম্ভমেলা না-থাকার কারণে গঙ্গাসাগর মেলায় আমরা এসেছি । এখানে এসে আমরা খুবই আনন্দিত ও আপ্লুত ।"