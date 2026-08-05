ETV Bharat / state

যানজট থেকে রাস্তা অবরোধ, এক ফোনেই ট্রাফিক সমস্যার সমাধান

কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, নাগরিকদের দ্রুত পরিষেবা দেওয়া এবং ট্রাফিক ব্যবস্থাপনাকে আরও গতিশীল করে তুলতেই এই হেল্পলাইন ।

TRAFFIC POLICE KOLKATA
ব্যস্ত রাস্তায় কর্মরত কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 5, 2026 at 7:14 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 5 অগস্ট: রাস্তায় বেরিয়ে হঠাৎ যানজটে আটকে পড়েছেন ? পার্কিং নিয়ে সমস্যা হচ্ছে ? চোখের সামনে ঘটেছে পথ দুর্ঘটনা ? অথবা ট্রাফিক সিগন্যাল বিকল, রাস্তা অবরোধ, জল জমার কারণে যান চলাচল ব্যাহত-সহ ট্রাফিক সংক্রান্ত যে কোনও সমস্যায় দ্রুত পুলিশের সাহায্য প্রয়োজন ? এবার আর একাধিক নম্বরে যোগাযোগ করার প্রয়োজন নেই । ট্রাফিক সংক্রান্ত সমস্ত ধরনের সমস্যার জন্য নাগরিকদের পাশে থাকতে 'ওয়ান-স্টপ ট্রাফিক হেল্পলাইন' 1073-কে আরও কার্যকরভাবে ব্যবহার করার আবেদন জানিয়েছে কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ ।

শহরের যে কোনও প্রান্ত থেকে 1073 নম্বরে ফোন করে ট্রাফিক সংক্রান্ত অভিযোগ, তথ্য বা সাহায্যের আবেদন জানানো যাবে । অভিযোগ পাওয়া মাত্রই সংশ্লিষ্ট ট্রাফিক গার্ড বা দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে বিষয়টি পৌঁছে দেওয়া হবে এবং দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করা হবে ।

এই বিষয় নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের এক আধিকারিক বলেন, "নাগরিকদের নিরাপদ, স্বচ্ছন্দ এবং নির্বিঘ্নে যাতায়াত নিশ্চিত করতে কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ সর্বদা তাঁদের পাশে রয়েছে ।"

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই হেল্পলাইনের মাধ্যমে যানজটের খবর, পার্কিং সংক্রান্ত সমস্যা, পথ দুর্ঘটনার তথ্য, ট্রাফিক সিগন্যাল বিকল হওয়া, রাস্তার উপর বিকল গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকার কারণে যান চলাচলে বিঘ্ন, অবৈধ পার্কিং, রাস্তা বন্ধ বা যান চলাচলে সমস্যা-সহ ট্রাফিক সংক্রান্ত যে কোনও বিষয় জানানো যাবে । পাশাপাশি, কোথাও জরুরি ভিত্তিতে ট্রাফিক পুলিশের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হলে সেই তথ্যও এই নম্বরের মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব ।

KOLKATA TRAFFIC POLICE HELPLINE NUMBER
কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের সাহায্য পেতে ফোন করুন (ইটিভি ভারত)

কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের মতে, শহরের ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে সাধারণ মানুষের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । অনেক সময় কোনও এলাকায় দুর্ঘটনা, যানজট বা অন্য কোনও সমস্যার খবর পুলিশের কাছে পৌঁছতে দেরি হয় । ফলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে । এই হেল্পলাইনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ দ্রুত তথ্য জানালে পুলিশও দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারবে । এতে যেমন যান চলাচল দ্রুত স্বাভাবিক করা সম্ভব হবে, তেমনই জরুরি পরিষেবার গাড়ি, যেমন অ্যাম্বুল্যান্স বা দমকলের গাড়ির চলাচলও অনেক সহজ হবে ।

বিশেষ করে দুর্গাপুজো, বড়দিন, নববর্ষ কিংবা অন্যান্য উৎসবের মরশুমে কলকাতার রাস্তায় যানবাহনের চাপ কয়েকগুণ বেড়ে যায় । সেই সময় যানজট, পার্কিং সমস্যা এবং ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় । তাই উৎসবের আগে থেকেই নাগরিকদের এই হেল্পলাইন ব্যবহারের আহ্বান জানিয়েছে ট্রাফিক পুলিশ । একই সঙ্গে প্রতিদিন অফিস টাইম, স্কুল-কলেজের সময় কিংবা সপ্তাহান্তেও যে কোনও ট্রাফিক সমস্যায় এই নম্বরে যোগাযোগ করা যাবে বলে জানানো হয়েছে ।

ট্রাফিক পুলিশের দাবি, এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য শুধুমাত্র অভিযোগ গ্রহণ নয়, বরং নাগরিক ও পুলিশের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ আরও সহজ করা এবং দ্রুত সমস্যার সমাধান নিশ্চিত করা । আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে অভিযোগ দ্রুত সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের কাছে পৌঁছে দিয়ে যত কম সময়ে সম্ভব ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করা হবে ।

কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে শহরবাসীর উদ্দেশে আবেদন করা হয়েছে, ট্রাফিক সংক্রান্ত যে কোনও সমস্যা, দুর্ঘটনা বা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন না রেখে সঙ্গে সঙ্গে 'ওয়ান-স্টপ ট্রাফিক হেল্পলাইন' 1073 নম্বরে ফোন করুন ।

TAGGED:

KOLKATA TRAFFIC
KOLKATA TRAFFIC HELPLINE 1073
কলকাতা ট্রাফিক হেল্পলাইন নম্বর 1073
কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ
KOLKATA TRAFFIC POLICE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.