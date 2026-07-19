মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে জায়ান্ট স্ক্রিনে বিশ্বকাপ ফাইনাল দেখার সুযোগ, ফুটবল থিমে সেজেছে নন্দন চত্বর
নন্দন, রবীন্দ্র সদন এবং অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস চত্বরজুড়ে বসছে জায়ান্ট স্ক্রিন ৷ ফুটবল বিশ্বকাপের থিমে সেজেছে গোটা রবীন্দ্র সদন এলাকা ৷
Published : July 19, 2026 at 4:25 PM IST
কলকাতা, 19 জুলাই: বাঙালির কাছে ফুটবল চিরকালই একটা আবেগ ৷ আর সেটা যদি হয় ফিফা বিশ্বকাপের ফাইনাল, তবে উন্মাদনা যে বাঁধভাঙা হবে তা বলাই বাহুল্য ৷ 2026 সালের বিশ্বকাপের মেগা ফাইনাল ঘিরেও গোটা বাংলায় এখন সেই চেনা ছবি ৷ এই উন্মাদনাকে আরও এক ধাপ এগিয়ে দিতে অভিনব উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার ৷ শুধু টিভির পর্দায় নয়, এবার খোলা আকাশের নিচে জায়ান্ট স্ক্রিনে বিশ্বকাপের ফাইনাল উপভোগ করতে পারবে সাধারণ মানুষ ৷ তাও আবার খোদ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বসে ৷
রবিবার আর্জেন্তিনা বনাম স্পেনের হাইভোল্টেজ মহাযুদ্ধ সরাসরি দেখানোর ব্যবস্থা হচ্ছে কলকাতার সাংস্কৃতিক প্রাণকেন্দ্র নন্দনে ৷ আর সব থেকে বড় চমক হল, রবিবারের এই ইভেন্টে হাজার হাজার সাধারণ ফুটবলপ্রেমীর সঙ্গে গলা ফাটাতে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্বয়ং ৷
নবান্ন সূত্রে খবর, কলকাতায় মূল স্ক্রিনিংয়ের আয়োজন করা হচ্ছে নন্দন, রবীন্দ্র সদন এবং অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস চত্বরজুড়ে ৷ গোটা এলাকাটিকে ইতিমধ্যেই ফুটবল থিমে সাজিয়ে তোলার কাজ চলছে জোরকদমে ৷ চারিদিকে লাগানো হচ্ছে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দেশের জাতীয় পতাকা থেকে শুরু করে বিশ্বকাপের মুহূর্তের ছবি ৷ সাধারণ মানুষের জন্য একেবারে স্টেডিয়ামের গ্যালারির মতো পরিবেশ তৈরি করাই প্রশাসনের প্রধান লক্ষ্য ৷ জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি রবিবারের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের আরও একাধিক হেভিওয়েট মন্ত্রী এবং প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকরা ৷
তবে, বিশ্বকাপ ফাইনাল দেখার এই সুবিধা শুধু কলকাতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে না ৷ গোটা রাজ্যেই এই ফুটবল উৎসব ছড়িয়ে দিতে তৎপর হয়েছে প্রশাসন ৷ প্রতিটি জেলার গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিতেও বড় পর্দায় খেলা দেখানোর জন্য জেলা প্রশাসনগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই প্রতিটি জেলাকে এক লক্ষ টাকা করে বিশেষ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে ৷ জেলা স্তরেও যাতে ফুটবলপ্রেমীরা বঞ্চিত না-হন, তার জন্যই সরকারের এই দ্রুত পদক্ষেপ ৷
এই বিশাল আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য স্পষ্ট করেছেন ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের সচিব রাজেশ পাণ্ডে ৷ তিনি বলেন, "সাধারণ মানুষ যাতে স্টেডিয়ামের মতো অনুভূতি নিয়ে খেলা উপভোগ করতে পারেন, সেই লক্ষ্যেই এই আয়োজন ৷" বিদেশের মাটিতে গিয়ে গ্যালারিতে বসে ফিফা বিশ্বকাপ ফাইনাল দেখার সুযোগ আমজনতার হয় না ৷ টিভির পর্দাতেই যাবতীয় সাধ মেটাতে হয় আপামর বাঙালিকে ৷
তবে, রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগে সেই আক্ষেপ অনেকটাই মিটবে বলে আশাবাদী ওয়াকিবহাল মহল ৷ নন্দনের মতো এক ঐতিহ্যবাহী জায়গায় জায়ান্ট স্ক্রিনের সামনে দাঁড়িয়ে হাজার হাজার মানুষ যখন একসঙ্গে প্রিয় দলের জন্য উল্লাসে মাতবেন, তখন সেখানে আক্ষরিক অর্থেই এক স্টেডিয়াম-সুলভ পরিবেশ তৈরি হবে ৷
তার উপর খোদ মুখ্যমন্ত্রী যখন সাধারণ দর্শকদের মাঝে উপস্থিত থাকবেন, তখন উন্মাদনা যে কয়েক গুণ হবে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই ৷ ফুটবলের এই মেগা ইভেন্টকে কেন্দ্র করে তিলোত্তমা যে এক ঐতিহাসিক রাতের সাক্ষী হতে চলেছে, তা কার্যত নিশ্চিত ৷ এখন শুধু রবিবার মধ্যরাতের সেই মুহূর্তের অপেক্ষায় প্রহর গুণছে বাংলার আপামর ফুটবলপ্রেমী ৷