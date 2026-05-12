'ফুডম্যান' চন্দ্রশেখরের চেষ্টায় ফের মূলস্রোতে, মাধ্যমিক পাশ করল স্কুলছুট 20 ছাত্রী

'ফুডম্যান' চন্দ্রশেখরের চেষ্টায় ফের মূলস্রোতে, মাধ্যমিক পাশ করল স্কুলছুট 20 ছাত্রী
পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতা না-থাকায় একসময় পড়াশোনা থেকে দূরে সরে যায় এই মেয়েরা ৷ তাদের ফের পড়াশোনার গণ্ডিতে ফিরিয়ে এনেছেন চন্দ্রশেখর কুণ্ডু ৷
Published : May 12, 2026 at 6:14 PM IST
আসানসোল, 12 মে: ওদের কারও বাবা নেই, মা পরিচারিকার কাজ করেন ৷ কারও আবার বাবা দিনমজুর। পিছিয়ে পড়া নিম্নবিত্ত পরিবার । সংসার চালানোই দায় হয়ে ওঠে, সেখানে পড়াশোনা মানে বিলাসিতার সমান ! ফলে বাবা-মায়েরা মাঝপথে মেয়েদের পড়াশোনা থামিয়ে, তাদের পাঠিয়ে দিত ইঁটভাটা কিংবা পাথরের ক্রাশারে কাজ করতে ৷ সেই সব স্কুলছুট মেয়েদের ফের স্কুলের বৃত্তে ফেরাতে লড়াই শুরু হয়েছিল আসানসোলের বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা 'ফুডম্যান' বলে খ্যাত চন্দ্রশেখর কুণ্ডুর ৷
এই সমস্ত পিছিয়ে পড়া মেয়েদের শিক্ষার আলোয় আনতে চন্দ্রশেখর কুণ্ডু গড়ে তুলেছেন ফিড ক্যাম্পাস ৷ যেখানে এই স্কুলছুট মেয়েদের তিনি আবার মূল স্রোতে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন ৷ এমন স্কুলছুট কুড়িজন ছাত্রী পড়াশোনার বৃত্তে ফিরে মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করল ৷ তারা সকলেই ভালো নম্বর পেয়ে পাশ করেছে ৷ এভাবেই অন্ধকার থেকে আলোর পথে ফিরছে আসানসোল শিল্পাঞ্চলের পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক এলাকার কিশোরীরা ৷
উত্তর আসানসোলের একেবারে প্রান্তিক এলাকা পলাশডিহায় একাধিক ছোট ছোট আদিবাসী ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ের গ্রাম রয়েছে ৷ এই গ্রামগুলির মানুষজনদের পেশা বলতে দিনমজুরি ৷ সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে মজুরি আসে বড়জোর 150 থেকে 200 টাকা ৷ আর তা দিয়ে সংসার চালানো দায় হয়ে ওঠে গরিব এই পরিবারগুলির ৷
দেখতে গেলে এই পরিবারগুলিতে এই ছাত্রছাত্রীরাই প্রথম প্রজন্ম, যারা পড়াশোনা করছে ৷ ফলে সেই অর্থে পরিবারগুলির কাছে শিক্ষা নিয়ে কোনও সচেতনতা নেই ৷ ফলে পরিবারগুলি থেকে ছেলেমেয়েরা প্রথম প্রথম স্কুলে গেলেও, কিছুদিন পর তাদের প্রত্যেককেই স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া হয় ৷ সংসারের সচ্ছলতা বৃদ্ধি করতে তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হয় ইঁটভাটা কিংবা পাথর ক্র্যাশারের কাজ করতে ৷
অভিযোগ, প্রান্তিক এই অঞ্চলগুলিতে স্কুলছুটের সংখ্যা প্রচুর ৷ আর তা প্রত্যক্ষ করেই গ্রামগুলিতে ছোট ছোট কোচিং সেন্টার তৈরি করেছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী চন্দ্রশেখর কুণ্ডু ৷ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, গ্রামের মানুষজনকে সচেতন করে প্রথমে কোচিং সেন্টারে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে আসা ৷ তাদের পড়াশোনায় উৎসাহ দান করা ৷ তারপর তাদেরকে পুনরায় স্কুলে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া ৷
কিন্তু বলা যত সহজ, কাজে করাটা ততটাই কঠিন ছিল ৷ কারণ, বেশিরভাগ গ্রামের আদিবাসী মানুষজন পড়াশোনার নাম শুনলেই বেঁকে বসতেন ৷ আর সেখান থেকে তাঁদের সচেতন করা খুব কঠিন কাজ ছিল ৷ তাই পড়াশোনার পাশাপাশি তাদেরকে শিক্ষার সামগ্রী প্রদান, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র জোগাড় করে দেওয়া এবং বিভিন্ন সামাজিক কাজে পাশে থাকা ৷ এসব কিছু করে চন্দ্রশেখর কুণ্ডু ধীরে ধীরে গ্রামবাসীদের কাছের মানুষ হতে শুরু করেছিলেন ৷ তারপরেই তাঁকে ভরসা করে বাড়ির মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে শুরু করেন গ্রামবাসীরা ৷
বর্তমানে চন্দ্রশেখরের ছোট ছোট স্কুলগুলি থেকে যেমন চলছে, তেমনই তার পাশাপাশি তিনি ওই অঞ্চলে গড়ে তুলেছেন ফিড ক্যাম্পাস ৷ মূলত, মেয়েদের এখানে নিয়ে এসে পড়াশোনা শেখানো হয় ৷ এর পাশাপাশি তাদের নাচ, গান, সেলাই-সহ বিভিন্ন হাতের কাজ, ক্যারাটে এমনকি মেয়েদের ফুটবল টিম পর্যন্ত তৈরি করা হয়েছে ৷
চন্দ্রশেখর কুণ্ডু জানিয়েছেন, পলাশডিহা-সহ আশেপাশে গ্রামগুলিতে তাঁর তিরিশের বেশি স্কুল রয়েছে ৷ তার সঙ্গে রয়েছে এই ফিড ক্যাম্পাস ৷ মোট 200 জন ছাত্রছাত্রী এখানে পড়াশোনা করছে ও অন্যান্য বিদ্যায় তারা পারদর্শী হচ্ছে ৷ এছাড়াও এরকমভাবেই পুরুলিয়াতেও বেশ কয়েকটি স্কুল রয়েছে তাঁর ৷ মোট বারোশো ছাত্রছাত্রী এই মুহূর্তে নিখরচায় কোচিং পাচ্ছে, পড়াশোনার জন্য বই, খাতা-সহ অন্যান্য সরঞ্জাম পাচ্ছে ৷ সঙ্গে সুষম আহার থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য পরিষেবা পাচ্ছে ৷
ফিড ক্যাম্পাসে গিয়ে দেখতে পাওয়া গেল শ্রেয়া পারিককে ৷ শ্রেয়ার বাবা দিনমজুর, মা অসুস্থ ৷ কোনওভাবে সংসার চলে ৷ পড়াশোনা প্রায় ছাড়া হয়ে যেত, তখনই খোঁজ পেয়েছিল এই ফিড ক্যাম্পাসের ৷ শ্রেয়া বলছে, "চন্দ্রশেখর স্যারের জন্যই আমি পড়াশোনা করতে পেরেছি ৷ আমার বই খাতা থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু আমি এখান থেকে পেয়েছি ৷ এখানেই আমি টিউশন পড়ি ৷ এখান থেকেই আমি এবছর মাধ্যমিক পাশ করলাম ৷"
শ্রেয়ার মতো আরেক ছাত্রী নন্দিনী বাউড়ি ৷ নন্দিনী বলছে, "আমরা ঝাড়খণ্ডে থাকতাম ৷ আমার বাবা আমাদেরকে ছেড়ে চলে গিয়েছেন ৷ মা উপায় না-দেখে আসানসোলে আমাদেরকে নিয়ে আসে ৷ মা কাজ করে পড়াশোনা চালাতো ৷ কিন্তু, পরিবারের যা অবস্থা, তাতে পড়াশোনা করতে পারতাম না ৷ তখনই আমরা পাই চন্দ্রশেখর স্যারকে ৷ তাঁর এই ফিড ক্যাম্পাসে এসেই পড়াশোনা করি ৷ সমস্ত কিছু আমাদের দেখাশোনা করেন কুণ্ডু স্যার ৷"
এছাড়াও আরও অনেকে আছে, যাদের পরিবারে অসচ্ছলতা রয়েছে, এমনকি ক্যাম্পাসে গিয়ে এমন ছাত্রীকেও দেখা গেল, যার বাড়িতে আজও বিদ্যুৎ সংযোগ নেই ৷ তবুও, সারাদিন এই ক্যাম্পাসে থেকে পড়াশোনা, নাচ, গান, আনন্দে খুব ভালো আছে এই পিছিয়ে পড়া মেয়েরা ৷
চন্দ্রশেখর কুণ্ডু বলেন, "এই সমস্ত ছাত্রীরা স্কুলছুট হয়ে যাচ্ছিল ৷ বিষয়টিকে রোধ করে এদের পুনরায় স্কুলে পাঠানোর লড়াই খুব কঠিন ছিল ৷ তবু অনেকটাই আমরা করতে পেরেছি ৷ এ বছর কুড়িজন আমার ক্যাম্পাস থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে ৷ কুড়িজন ছাত্রীই পাশ করেছে ভালো নম্বর পেয়ে ৷"
কিন্তু, এই বিপুল খরচ চলে কীভাবে ? চন্দ্রশেখর কুণ্ড বলছেন, "বহু সংস্থা রয়েছে এবং ব্যক্তিগতভাবে অনেকে এসে ছাত্রছাত্রীদের জন্য সহযোগিতা করে ৷ কেউ বই দিয়ে, কেউ ব্যাগ দিয়ে, কেউ খাতা দিয়ে এছাড়াও শিশু চিকিৎসা সংক্রান্ত একটি সংস্থা ছাত্রীদের জন্য প্রতি মাসে স্যানিটারি ন্যাপকিনের ব্যবস্থা করে এবং তাদের সচেতন করা হয় ৷ এরকম ভাবেই কাজ চলছে ৷ বর্তমানে এই কুড়িজন উচ্চশিক্ষার জন্য প্রস্তুত হবে ৷ ফলে খরচ আরও বাড়বে ৷ সেক্ষেত্রে আরও বেশি সংস্থা বা মানুষজন যদি আমাদের এই ফিড ক্যাম্পাসের দিকে এগিয়ে আসেন, তাহলে হয়তো আমরা এই মেয়েদের আরও ভালোভাবে মানুষ করতে পারব ৷"