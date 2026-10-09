মজুত কেজি কেজি মশলা বাটা, পচা মাংস ! নিউ মার্কেটের রেস্তোরাঁ-হোটেলে হানা খাদ্য সুরক্ষা বিভাগের
Food safety inspection: অভিযানে এসে পচা মাংস, গন্ধ হয়ে যাওয়া রান্নার পদ নষ্ট করে খাদ্য সুরক্ষা বাহিনী । তাঁদের অভিযানে চোখ কপালে ওঠার জোগাড় !
Published : October 9, 2026 at 8:19 PM IST
কলকাতা, 9 অক্টোবর: কখনও গামলা ভর্তি খাবার শুঁকে দেখছেন এক অফিসার ৷ পাশাপাশি পরীক্ষা করাচ্ছেন পাশে দাঁড়ানো মহিলা অফিসারকে দিয়ে ৷ আবার কখনও জমে থাকা প্রায় 'প্রস্তরীভূত' বাসি মাংস, মশলাপাতি টেনে টেনে বের করে আনছেন রান্নাঘরের ভিতর থেকে ৷ পরীক্ষকদের নজরে-স্বাদে ফেল করছে প্রায় সব কিছুই ৷ তখনই সব ধরে ফেলে দেওয়া হয় আবর্জনার মধ্যে ৷ পুজোর কেনাকাটার ভিড়ের মধ্যে শুক্রবার এমনই দৃশ্যের সাক্ষী হল নিউ মার্কেট ৷
এমনিতেই এখন শেষ মুহূর্তের কেনাকাটা করতে যাচ্ছেন বহু মানুষ ৷ দিন থেকে রাত, সরগরম নিউ মার্কেট চত্বর । কেনাকাটার পর খাওয়াদাওয়া তো মাস্ট ! শপিং করতে আসা লোকজন কেনাকাটা সেরেই এখানকার ছোট দোকান কিংবা রেস্তোরাঁ হোটেলে দেদার খাবার-দাবারও খাচ্ছেন । তার মধ্যেই আজ হঠাৎ হানা দিলেন কলকাতা কর্পোরেশনের খাদ্য সুরক্ষা বিভাগের কর্মী-আধিকারিকরা । খাবারের গুণমান খতিয়ে দেখতে রাস্তার দোকান থেকে রেস্তোরাঁর রান্নাঘর, সর্বত্রই উঁকি দিতে দেখা গেল তাঁদের ৷
আর এই অভিযানে এসে কেজি কেজি পচা মাংস, গন্ধ হয়ে যাওয়া রান্নার পদ এবং কাঁচামাল নষ্ট করল খাদ্য সুরক্ষা বাহিনী । তাঁদের অভিযানে রীতিমতো চোখ কপালে ওঠার জোগাড়! ফ্রিজ ভর্তি বাসি মোমো, ম্যারিনেট করা চিকেন থরে থরে সাজানো। রয়েছে ভাজা পকোড়া । একের পর এক টেনে টেনে বার করছেন খাদ্য সুরক্ষা কর্মীরা । এদিকে তাঁদের আগমন আঁচ করে খোদ দোকানদারই বেপাত্তা ।
এই ঘটনা আজ দেখা গিয়েছে কলকাতা কর্পোরেশনের মূল ভবনের পিছনের রাস্তায় । এক এক করে এরপর পাশের দোকানগুলিতেও হানা দেয় খাদ্য সুরক্ষা বাহিনী । সেখানে গিয়ে তাঁরা দেখেন, সুরক্ষা বিধি শিকেয় তুলে কেউ ডাস্টবিন খোলা অবস্থায় ফেলে রেখে তার একেবারে পাশেই রান্না করছেন, কেউ মরদেহ সংরক্ষণের বরফ দিয়ে দেদার শরবত বিক্রি করছেন !
এরপর ছোট রেস্তোরাঁগুলির হেঁসেলে ঢুকে সেখানে পরিচ্ছন্নতা পরীক্ষা করে দেখেন আধিকারিকরা । একইসঙ্গে ঢুকে পড়েন ওই চত্বরে থাকা একাধিক পানশালাতেও ৷ সেখানেও ধরা পড়ে একই দৃশ্য ৷ গুণমানের পরীক্ষায় উতরোতে না পারায় কেজি কেজি মাটন, মুরগির মাংস নষ্ট করতে হয় তাঁদের।
কোথাও আবার আধসেদ্ধ মাংস, গন্ধ হয়ে যাওয়া চিকেন উইংস নষ্ট করেন। রীতিমতো গন্ধ শুঁকে শুঁকে খাবার পরীক্ষা করেছেন তাঁরা ৷ তাঁদের চোখে ধরা পড়েছে, কেজি কেজি মশলা আগে থেকে বেটে রেখে দেওয়া হয়েছে ৷ দিনের পর দিন ওসব পড়ে থেকে গন্ধ বেরোতে শুরু করেছে । ঠান্ডায় জমে পাথর হয়ে যাওয়া অবস্থায় সেসব ফেলতে গিয়ে রীতিমতো বেগ পেতে হয় কর্মীদের ।
আজ অভিযানে গিয়ে অনেক জায়গায় খাবার মজুত রাখার ঘরে আরশোলারও খোঁজ পান খাদ্য সুরক্ষা অফিসারেরা । নিউ মার্কেটের জনপ্রিয় এক রেস্তোরাঁর মালিক যদিও অভিযোগ করেন, ফুড সেফটি আধিকারিক ও কর্মীরা নির্দিষ্টভাবে নিয়ম না মেনে, পরীক্ষা না করেই খাবার নষ্ট করছেন ৷ যার জেরে ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হবে তাঁদের । যদিও তার সপক্ষে কোনও প্রমাণ দেখাতে পারেননি তিনি ।
খাদ্য সুরক্ষা অফিসার এদিন তাঁকে সরাসরি বলেন, "জমিয়ে রাখা কিমা, এসব তো আজকের নয় ৷" রেস্তরাঁ মালিক মহম্মদ শাহবাজ শাহিনের কথায়, "সকালবেলা মাল এনেছি, আপনারা সব ফেলে দিচ্ছেন ৷ আমার কাছে সব বিল আছে ৷ আমার তো লস হয়ে গেল ৷"
এরপর সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেন, "100 পিস মাল রেডি না রাখলে আমি দোকান চালাতে পারব না ৷ দু'জন বিরিয়ানি নিতে এল, মাল সব ফেলে দিয়েছে ৷ এখন কী করে দেব ? 5 হাজার টাকার মাটন কোপ্তা ফেলে দিল !"
এই সময় হুঁশিয়ারি দেন এক খাদ্য সুরক্ষা অফিসার ৷ বলেন, "অনেক মিডিয়াতে কথা বলেছেন, এদিকে আসুন তো... ৷ রান্নাঘরে ভর্তি আরশোলা ৷ সেটা চেক করেছেন তো ৷ মাংস তো পাথরের মতো শক্ত ৷ মশলা বাটা কেজি কেজি তৈরি করে রেখেছেন...৷" যদিও রেস্তোরাঁ মালিকের দাবি, "আমাদের কাছে ওষুধ আছে ৷ আমরা পেস্ট কন্ট্রোল করাই ৷"
কলকাতা কর্পোরেশন আধিকারিক জানিয়েছেন, প্রতি ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট করে নোটিশ দেওয়া হবে । সতর্ক করা হবে । যে কোনও মাংস বা কাঁচা মালের ক্ষেত্রে নিয়ম মেনে প্যাকেটজাত করে রাখা ও তারিখ উল্লেখ রাখার কথা কোনও জায়গায় মানা হচ্ছে না। সেটা করতেই হবে । এডিবল বরফ ব্যবহার করতে হবে শরবতের ক্ষেত্রে । নিয়ম না মানলে ব্যবস্থা হবেই ।
এদিন একাধিক পচা খাবার, রান্নার কাঁচামাল উদ্ধার করে নষ্ট করেছেন খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিকরা। একটি নামী বিরিয়ানির দোকানের হেঁসেলও ঘুরে দেখেন তাঁরা। সেখানে আলু, মাংস-সহ বেশ কিছু খাবারের নমুনা সংগ্রহ করেন ।