মেয়াদোত্তীর্ণ সস-কাসুন্দি, বিরিয়ানির বাসি উপকরণ ! পুজোর পরেও দুর্গাপুরে বদলায়নি ছবি

মেয়াদোত্তীর্ণ সস-কাসুন্দি, বিরিয়ানির বাসি উপকরণ ! পুজোর পরেও দুর্গাপুরে বদলায়নি ছবি
Food Department raid in Durgapur : পুজোর আগে অভিযান, সতর্কবার্তা এবং ব্যবস্থা গ্রহণের পরেও কেন একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে ।
Published : November 14, 2026 at 3:40 PM IST
দুর্গাপুর, 14 নভেম্বর: পুজোর আগে অভিযান চালিয়ে সতর্ক করা হয়েছিল । দোকানদারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও নিয়েছিল খাদ্য সুরক্ষা দফতর । কিন্তু তাতেও যে বিশেষ হুঁশ ফেরেনি, পুজো মিটতেই তার প্রমাণ মিলল দুর্গাপুরের গোপাল মাঠ বাজারে ।
শনিবার ফের সেখানে হানা দিয়ে থেকে উদ্ধার হল মেয়াদোত্তীর্ণ সস ও কাসুন্দি । বিরিয়ানির দোকানে মিলল বাসি পেঁয়াজ, আলু ও মশলা । শুধু তাই নয়, রান্নার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছিল বারবার ব্যবহৃত তেলও । উদ্ধার হওয়া খাদ্যসামগ্রী নষ্ট করে দেন আধিকারিকরা ।
পুজোর আগেও একই ছবি, তবু শিক্ষা হয়নি!
পুজোর আগে গোপাল মাঠ বাজারে অভিযান চালিয়েছিলেন খাদ্য সুরক্ষা দফতরের আধিকারিকরা । সেই সময় একাধিক মিষ্টির দোকান ও বিরিয়ানির দোকানে পচা-বাসি খাবারের পাশাপাশি রান্নাঘরে বিষাক্ত পোকামাকড়ের উপস্থিতিও নজরে আসে । খাবারের গুণমান ও স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে প্রশ্ন ওঠে । সংশ্লিষ্ট দোকানগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছিল । আশা করা হয়েছিল, সেই অভিযানের পর অন্তত সতর্ক হবেন ব্যবসায়ীরা । কিন্তু পুজো শেষ হতেই ফের একই ধরনের অনিয়ম সামনে এল ।
বিরিয়ানির উপকরণেও বাসি খাবারের অভিযোগ
শনিবারের অভিযানে বাজারের একাধিক দোকানে তল্লাশি চালিয়ে মেয়াদ পেরিয়ে যাওয়া সস ও কাসুন্দি উদ্ধার করেন খাদ্য সুরক্ষা দফতরের আধিকারিকরা । বিরিয়ানির দোকানগুলিতে পাওয়া যায় বাসি পেঁয়াজ, আলু ও মশলা । রান্নার কাজে বারবার ব্যবহার করা তেলেরও হদিশ মেলে । অর্থাৎ, ক্রেতাদের কাছে খাবার পরিবেশনের আগে তার উপকরণের গুণমান ও নিরাপত্তা কতটা যাচাই করা হচ্ছে, তা নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠেছে । উদ্ধার হওয়া মেয়াদোত্তীর্ণ ও বাসি খাদ্যসামগ্রী এবং ব্যবহৃত তেল নষ্ট করে ফেলা হয় । খাবারে অননুমোদিত রং মেশানোর অভিযোগের দিকেও নজর রাখছেন আধিকারিাকরা।
ধারাবাহিক অভিযান চলবে, হুঁশিয়ারি দফতরের
খাদ্য সুরক্ষা দফতরের আধিকারিক শুভম ঘোষ বলেন, "আমাদের ধারাবাহিক অভিযান চলছে । যারা এইভাবে মেয়াদ পেরোনো খাদ্যসামগ্রী বিক্রি করছে বা রং মিশিয়ে খাবার বিক্রি করছে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে । এদিনও বহু সস, কাসুন্দি এবং বিরিয়ানির বাসি আলু-পেঁয়াজ, মশলা ও তেল উদ্ধার করে ফেলে দেওয়া হচ্ছে ।"
পুজোর আগে অভিযান, সতর্কবার্তা এবং ব্যবস্থা গ্রহণের পরেও কেন একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে । সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, খাবারের গুণমান নিয়ে ক্রেতাদের সচেতনতা যেমন জরুরি, তেমনই প্রয়োজন নিয়মিত নজরদারি এবং নিয়মভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ। কারণ, কয়েকটি দোকানের অসতর্কতা বা মুনাফার লোভে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যকে ঝুঁকির মুখে ফেলার ঘটনাকে কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না ।