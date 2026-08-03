এসআইআরে নাম বাদ গিয়েছে ? মতুয়াদের পরামর্শ খাদ্যমন্ত্রীর

এসআইআরে নাম বাদ গিয়েছে ? মতুয়াদের পরামর্শ খাদ্যমন্ত্রীর
অশোক বলেন, "তাঁদেরই ভোটাধিকার থাকা উচিত, যাঁরা নাগরিক। তাই উদ্বাস্তু হিসাবে পূর্ব-পাকিস্তান বা বাংলাদেশ থেকে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা সিএএ -তে আবেদন করুন।"
Published : August 3, 2026 at 8:09 AM IST
বোলপুর, 3 অগস্ট : এসআইআরে নাম বাদ যাওয়া মতুয়াদের সিএএ -তে আবেদন করার আর্জি রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়ার ৷ পাশাপাশি, যে সমস্ত সরকারি আধিকারিকের আয় বছরে 10 থেকে 12 লক্ষ টাকা, পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের স্বার্থে তাঁদের রেশন না নেওয়ার অনুরোধও করেছেন মন্ত্রী ৷ একই সঙ্গে দ্রুত রেশন বণ্টন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের আশ্বাস দিলেন মতুয়া সম্প্রদায় থেকে হওয়া রাজ্যের প্রথম পূর্ণমন্ত্রী ৷
অশোক বলেন, "যেসব উদ্বাস্তু মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষের নাম এসআইআর (স্পেশাল ইনটেন্সিভ রিভিশন) প্রক্রিয়ায় বাদ গিয়েছে তাঁরা দ্রুত সিএএ (সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট) -এর মাধ্যমে আবেদন করুন ৷ সিএএ-তে আবেদন করলে সমস্যা মিটবে ৷ 2024 সালের 31 ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতে আসা কোনও উদ্বাস্তুর নাগরিকত্ব পেতে কোনও অসুবিধা হবে না ৷ তবে, অনুপ্রবেশকারীদের ছাড়া হবে না ৷ তাদের ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করা হবে বলে আগেই ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।" অশোক আরও বলেন, "তাঁদেরই ভোটাধিকার থাকা উচিত, যাঁরা নাগরিক। তাই উদ্বাস্তু হিসাবে পূর্ব-পাকিস্তান বা বাংলাদেশ থেকে যাঁরা এসেছিলেন, সিএএ -তে আবেদন করুন।"
1 অগস্ট উত্তর 24 পরগনার প্রায় 300 জন মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষের হাতে ভারতীয় নাগরিকত্বের শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয় নিউটাউনের কনভেনশন সেন্টারে। মুখ্যমন্ত্রী শংসাপত্র তুলে দেওয়ার পর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কড়া সমালোচনা করেছিলেন। বলেছিলেন, “নাগরিকত্ব কাড়তে নয়, দিতেই এই সিএএ আইন। আবেদনকারীদের নাগরিকত্বের শংসাপত্র তুলে দেওয়া হবে।" সে কথাই আরও একবার শোনা গেল মন্ত্রীর কাছে ৷
অন্যদিকে, রেশন সামগ্রী বণ্টন প্রসঙ্গে রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া বলেন, "যোগ্যরাই রেশন পাবেন ৷ কেন্দ্র যে নিয়ম তৈরি করে দেবে, সেই মতো রেশন দেওয়া হবে ৷" তবে, যেসব সরকারি অফিসারদের বছরে আয় 10 থেকে 12 লক্ষ টাকা বা তার বেশি, পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের স্বার্থে তাঁদের রেশন সামগ্রী না নেওয়ার অনুরোধ করেছেন খাদ্যমন্ত্রী। একই সঙ্গে রেশন বণ্টনে দুর্নীতি প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, "ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়। কথা দিচ্ছি, রেশন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করা হবে। কোনও দুর্নীতি আমরা করতে দেব না। আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর নাম শুভেন্দু অধিকারী। দুর্নীতির রুখতে সরকার মরিয়া।"