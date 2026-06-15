ETV Bharat / state

কাটমানি মুক্ত সরকারই সংকল্প বিজেপির, দাবি খাদ্য়মন্ত্রীর

সোমবার উত্তর 24 পরগনার বনগাঁয় জনকল্যাণ শিবিরে হাজির হন খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া৷ সেখানেই তিনি হুঁশিয়ারি দেন, কেউ কাটমানি চাওয়া হলে কড়া ব্য়বস্থা নেওয়া হবে৷

Ashok Kirtaniya on Cut Money
'জনকল্যাণ শিবির'-এ খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 15, 2026 at 6:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

বনগাঁ (উত্তর 24 পরগনা), 15 জুন: বিজেপির সংকল্প, সরকার হবে কাটমানি মুক্ত। কেউ কাটমানি নিতে পারবে না। কেউ কাটমানি চাইলে কঠিন শাস্তি হবে। সোমবার উত্তর 24 পরগনার বনগাঁয় রাজ্য সরকারের 'জনকল্যাণ শিবির' পরিদর্শনের পর এমনই দাবি করলেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া। এদিন তিনি দাবি করেছেন, জনকল্যাণ শিবিরের মাধ্যমে বাসিন্দাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান করা হবে।

নতুন সরকার গঠিত হওয়ার পর রাজ্যবাসীর বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে সরকার 15 থেকে 17 জুন পর্যন্ত জনকল্যাণ শিবিরের আয়োজন করেছে। রাজ্যের 294টি বিধানসভা কেন্দ্রের সব ক'টিতেই সোমবার থেকে এই শিবির শুরু হয়েছে। চলবে বুধবার পর্যন্ত। ভোটার তালিকায় নাম তোলা থেকে রেশন কার্ডের সমস্যা, ওই শিবিরে সব কিছুরই সমাধান করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

কাটমানি মুক্ত সরকারই সংকল্প বিজেপির, দাবি খাদ্য়মন্ত্রীর (ইটিভি ভারত)

সোমবার বনগাঁ শহরের বিভিন্ন জনকল্যাণ শিবির‌ পরিদর্শন করেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, ‘‘অনেকেরই সরকারি পরিষেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে নানারকম সমস্যা তৈরি হচ্ছে। সেই সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার জনকল্যাণ শিবির কর্মসূচির আয়োজন করেছে। প্রথম দিনে অনেকে শিবিরে এসেছেন। তাতে ভিড় বেশি হয়েছে। একসঙ্গে সবাই ভিড় না করলে খুব সহজেই সমস্যাগুলোর সমাধান করা যাবে।’’

তৃণমূল সরকারের আমলে রাজ্যের দুয়ারে সরকার কর্মসূচি পালিত হতো। জনকল্যাণ শিবির কি দুয়ারে সরকারের অনুসরণে করা হচ্ছে? সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের জবাবে খাদ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘তৃণমূল সরকার দুয়ারে সরকারের নামে রাজনীতি করত। বিজেপি সরকার জনকল্যাণ শিবিরে কোনও রাজনীতি করবে না। দুয়ারে সরকার কর্মসূচিতে পরিষেবা পেতে হলে কাটমানি দিতে হয়েছে। কাটমানি ছাড়া রাজ্যের একজন উপভোক্তাও সরকারি বাড়ি তৈরির সময় কাজ করতে পারেননি। তৃণমূল নেতাদের কাটমানি না দিলে কেউ বাড়ির টাকা পাননি।’’

Ashok Kirtaniya on Cut Money
'জনকল্যাণ শিবির'-এ খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া (নিজস্ব ছবি)

তারপরেই মন্ত্রী অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, ‘‘বিজেপি সরকারের কোনও নেতা-মন্ত্রী উপভোক্তাদের কাছ থেকে কাটমানি নেবে না। বিজেপির লক্ষ্য কাটমানি-মুক্ত সরকার গড়ে তোলা। সাধারণ মানুষের কাছ থেকে সরকারের কেউ কাটমানি নিতে পারবে না। কেউ কাটমানি চাইলে তার বিরুদ্ধে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’’

Ashok Kirtaniya on Cut Money
উত্তর 24 পরগনার বনগাঁয় রাজ্য সরকারের 'জনকল্যাণ শিবির' (নিজস্ব ছবি)

খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া এদিন বিভিন্ন জনকল্যাণ শিবিরে উপস্থিত হয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁদের সমস্যার কথা শোনেন। সমস্যার সমাধানেরও আশ্বাস দিয়েছেন। সঙ্গে তিনি বাসিন্দাদের বলেছেন, কেউ যদি কোনও কাজের জন্য কাটমানি দাবি করেন, তাহলে অতিসত্ত্বর যেন, তা তাঁকে জানানো হয়। তিনি দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নিশ্চয়তাও দিয়েছেন।

আরও পড়ুন -

  1. বেআইনি ঘাট বন্ধ করে সস্তায় বালি বণ্টনের মডেল হবে বীরভূম : জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়
  2. এক জায়গায় 55 পরিষেবা, রাজ্যজুড়ে শুরু 'জনকল্যাণ শিবির'! নন্দীগ্রামে উদ্বোধন শুভেন্দুর

TAGGED:

ASHOK KIRTANIYA
কাটমানি
জনকল্যাণ শিবির
BENGAL BJP GOVERNMENT
ASHOK KIRTANIYA ON CUT MONEY

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.