জনগণের টাকা ফেরৎ না দিলে জেল, রেশন ডিলারকে সাসপেন্ড করে হুঁশিয়ারি খাদ্যমন্ত্রীর
Food Minister Ashok Kirtania: প্রশাসনিক বৈঠকের আগে হঠাৎ শান্তিনিকেতনের গ্রাম পরিদর্শনে যান খাদ্যমন্ত্রী ৷ সেখানে স্থানীয়দের থেকে অভিযোগ পেতেই ডিলারকে সাসপেন্ডের নির্দেশ দেন ৷
Published : November 17, 2026 at 4:42 PM IST
বোলপুর, 17 নভেম্বর: 'ভদ্রভাবে জনগণের টাকা ফেরৎ দিন, না হলে টাকাও দিতে হবে, জেলও যেতে হবে', বিগত সরকারের সমবায় দুর্নীতিগ্রস্তদের এমনই হুঁশিয়ারি দিলেন খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া ।
মঙ্গলবার, গ্রাম ঘুরে বাসিন্দাদের অভিযোগ পেয়ে সটান রেশন ডিলারকে সাসপেন্ড করেন খাদ্যমন্ত্রী । বোলপুরে প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দেওয়ার আগে হঠাৎ শান্তিনিকেতনের বল্লভপুরডাঙায় হানা দেন তিনি । মন্ত্রীকে সামনে পেয়ে রেশন সামগ্রী কম দেওয়ার অভিযোগ করেন বাসিন্দারা ৷
এরপরেই রেশন ডিলার দেবাশিস গোস্বামীকে সাসপেন্ড করে লাইসেন্স পর্যন্ত বাতিলের নির্দেশ দেন অশোক কীর্তনীয়া । পরে একাধিক রেশন ডিলারের খাদ্যের গুদামঘর ঘুরে দেখেন মন্ত্রী ৷
আগামী দিনে সরকারিভাবে ধান কেনাবেচার ক্ষেত্রে ফড়ে ও দালালদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি । এই বিষয়ে তিনি বলেন, "আজ একজন রেশন ডিলারকে সাসপেন্ড করেছি ৷ অভিযোগ ছিল তাঁর বিরুদ্ধে । এটা দৃষ্টান্ত, আগামী দিনে এই রকমই হবে ৷ নির্দেশ দিয়ে গেলাম ৷ পুলিশ তদন্ত করুক ৷ আর ধান কেনা বেচার ক্ষেত্রে বিগত সরকার যে দুর্নীতি করেছে, বলে গেলাম প্রশাসনকে ৷ ধান কেনার ক্ষেত্রে যদি দালাল, ফড়েরা ন্যায্যমূল্য না দেয় তাহলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হোক ৷ রেশন দুর্নীতি নিয়েও কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে ।"
হুঁশিয়ারি দিয়ে খাদ্যমন্ত্রী আরও বলেন, "বিগত সরকারের আমলে সমবায়ে যারা দুর্নীতি করেছে, তাদের তালিকা তৈরি হচ্ছে ৷ তাদের বলব ভদ্রভাবে জনগণের টাকা ফেরৎ দিয়ে দিন ৷ তা না হলে আগামী দিনে টাকাও ফেরৎ দিতে হবে, জেলও যেতে হবে বলে দিলাম ৷ কেউ ছাড়া পাবে না ৷ প্রচুর লুটপাঠ করেছেন, তাই একটাই বার্তা টাকা ফেরৎ দিতেই হবে ।"
এদিন বোলপুর মহকুমা শাসকের দফতরে দু'টি প্রশাসনিক বৈঠক করেন খাদ্যমন্ত্রী । একটি রেশন ডিলারদের নিয়ে, অন্যটি সমবায়ের আধিকারিকদের নিয়ে । বৈঠকে যোগ দেওয়ার আগে শান্তিনিকেতনের বল্লভপুরডাঙা গ্রামে হঠাৎ কনভয় নিয়ে ঢুকে পড়েন মন্ত্রী ৷
গ্রামবাসীদের সঙ্গে রেশন বন্টন সংক্রান্ত বিষয়ে কথা বলেন তিনি ৷ সেই সময় স্থানীয়রা মন্ত্রীর সামনে রেশন বন্টনের দুর্নীতি নিয়ে একাধিক অভিযোগ করেন ৷ রেশন সামগ্রীতে ওজনে কম দেওয়া হয় । এমনকি, গ্রাহকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন রেশন ডিলার ।
এরপরেই স্থানীয় রেশন ডিলার দেবাশিস গোস্বামীকে সাসপেন্ড করেন খাদ্যমন্ত্রী । পাশাপাশি, তাঁর লাইসেন্স বাতিলের নির্দেশ দেওয়া হয় ৷ তবে প্রশাসনিক বৈঠকে রেশন সামগ্রী বন্টন, খাদ্য সুরক্ষা, ধান কেনাবেচা, সমবায় সংক্রান্ত বিষয়ে বেশ কয়েকটি নির্দেশ দিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী ।
তিনি আগেই জানিয়েছিলেন, রেশন সামগ্রী বন্টন সংক্রান্ত অনিয়মের অভিযোগ পেলে 1 ঘণ্টার মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷ সেই মতো গ্রামবাসীদের কাছ থেকে অভিযোগ পেয়েই সটান রেশন ডিলারকে সাসপেন্ড করেন মন্ত্রী । এরপরে স্থানীয় বেশ কিছু গ্রামে রেশন ডিলারদের খাদ্য মজুতের গুদামঘর ঘুরে দেখেন ৷
মজুতের পরিমাণ-সহ খাদ্যের গুণগত মান খতিয়ে দেখার পর বোলপুর মহকুমা শাসকের দফতরে এসে প্রশাসনিক বৈঠকে কার্যত রেশন ডিলারদের কড়া হুঁশিয়ারি দেন । এদিনের বৈঠকে ছিলেন বোলপুরের মহকুমাশাসক ব্রততী দত্ত, লাভপুরের বিধায়ক দেবাশিস ওঝা-সহ খাদ্য সুরক্ষা দফতরের জেলা আধিকারিকরা ।