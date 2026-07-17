চাঁচলে কাজে যোগ দিতে বেরিয়ে উধাও ফুড ইনস্পেক্টর ! পাঁচ দিনেও খোঁজ নেই, উৎকণ্ঠায় পরিবার
পাঁচ দিন পেরিয়ে গেলেও তাঁর কোনও খোঁজ না মেলায় চরম উদ্বেগে পরিবার । তাঁদের আশঙ্কা, নিখোঁজের নেপথ্যে অন্য কোনও রহস্য লুকিয়ে থাকতে পারে ।
Published : July 17, 2026 at 1:03 PM IST
জলপাইগুড়ি, 17 জুলাই: নতুন কর্মস্থলে যোগ দিতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন । বাসে তুলে দিয়ে গিয়েছিলেন স্ত্রী। কিন্তু তারপর থেকে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছেন জলপাইগুড়ির বাসিন্দা খাদ্য দফতরের কর্মী হীরক ঘোষ । 5 দিন পেরিয়ে গেলেও তাঁর কোনও খোঁজ না মেলায় চরম উদ্বেগে পরিবার । মোবাইল ফোনের শেষ লোকেশন বিহারের দিকে দেখিয়েছিল বলে দাবি পরিবারের । ঘটনায় নিখোঁজ ডায়েরি হয়েছে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানায় । এ ব্যাপারে জেলা পুলিশের এক কর্তা বলেন, তদন্তে সম্ভাব্য সবদিকই খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, হীরক দীর্ঘদিন মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুরে ফুড ইনস্পেক্টর হিসেবে কর্মরত ছিলেন । সম্প্রতি তাঁকে চাঁচলের ফুড সাপ্লাই অফিসে বদলি করা হয় ৷ কাজে যোগ দিতে গত 13 জুলাই সকালে জলপাইগুড়ির নতুন কর্মস্থলের দিকে রওনা দেন তিনি । পরিবারের দাবি, সেদিন ভোর 5টা 40 মিনিট নাগাদ শান্তিপাড়া স্টেট বাস টার্মিনাল থেকে উমরপুরগামী উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার বাসে ওঠেন হীরক । তাঁকে বাসে তুলে দেন তাঁর স্ত্রী সোমা ঘোষ ভৌমিক । এরপর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ।
প্রথমে ফোন বেজে গেলেও পরে সেটি বন্ধ হয়ে যায় । একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করে কোনও সাড়া না পেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন পরিবারের সদস্যরা । পরে তাঁরা জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানায় নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করেন । এদিকে, বুধবার স্বামীর খোঁজে মালদার চাঁচল ফুড সাপ্লাই অফিসে যান সোমা । সেখানে গিয়ে তিনি জানতে পারেন, হীরক এখনও পর্যন্ত কাজে যোগই দেননি । এই তথ্য সামনে আসতেই রহস্য আরও ঘনীভূত হয়েছে ।
সোমা বলেন, "13 জুলাই সকালে আমি স্বামীকে বাসে তুলে দিয়েছিলাম । তারপর থেকে আর ফোনে পাইনি । থানায় গিয়েছি, বারবার সাহায্য চেয়েছি । চাঁচলে গিয়ে জানতে পারলাম, উনি অফিসে পৌঁছননি । কী হয়েছে, কিছুই বুঝতে পারছি না ।" ছেলে সৌভিকের দাবি, বাবার মোবাইলে আগে থেকই লাইভ লোকেশন চালু ছিল । সেই সূত্রেই তাঁরা দেখতে পান, মোবাইলের অবস্থান বিহারের দিকে সরে যাচ্ছে । এরপর বিষয়টি পুলিশের নজরে আনা হয় ।
সৌভিক বলেন, "বাবার ফোনে লাইভ লোকেশন অন ছিল । দেখি লোকেশন বিহারের দিকে যাচ্ছে । কিন্তু বাবা ফোন ধরছিলেন না । সঙ্গে সঙ্গে আমরা পুলিশকে জানাই । এখনও পর্যন্ত বাবার কোনও খোঁজ পাইনি । পুলিশের সুপারের সঙ্গেও দেখা করে দ্রুত তদন্তের আবেদন জানাব ।" সময় যত গড়াচ্ছে, ততই বাড়ছে উৎকণ্ঠা । পরিবারের সদস্যদের আশঙ্কা, ওই ব্যক্তির নিখোঁজ হওয়ার নেপথ্যে অন্য কোনও রহস্য লুকিয়ে থাকতে পারে ।
পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে । হীরক ঘোষের মোবাইলের কল ডিটেলস, শেষ লোকেশন, বাসযাত্রার তথ্য এবং সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে । প্রয়োজনে বিহার পুলিশের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হতে পারে । কীভাবে নতুন কর্মস্থলে যাওয়ার পথে এক সরকারি আধিকারিক হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে গেলেন, সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই এখন জোরদার তদন্তে নেমেছে পুলিশ ।