উৎসবে ভূরিভোজের অপেক্ষা, চাই ঐতিহ্যবাহী বাঙালি পদ থেকে চাইনিজ-কন্টিনেন্টাল
Durga Puja 2026: খাদ্যরসিক বাঙালিদের রসনাতৃপ্তির উদ্দেশ্যে কলকাতা থেকে জেলায় ছোট-বড় রেস্তোরাঁ ও হোটেলগুলি সাজিয়ে তুলেছে তাদের সেরা পদের সম্ভার । সোমেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন৷
Published : October 13, 2026 at 4:25 PM IST
দুর্গাপুর, 13 অক্টোবর: 'বারো মাসে তেরো পার্বণ' - এই প্রবাদটি বাঙালির সংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত । আর উৎসবের এই দিনগুলো মানেই বাঙালির আড্ডা, সাজগোজ আর জমজমাট ভূরিভোজ ! আমিষ হোক বা নিরামিষ, ভালো-মন্দ খাওয়ার অজুহাত বাঙালি কোনওদিনই হাতছাড়া করে না । বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে এই ভোজনরসিকতা পৌঁছে যায় এক অন্য উচ্চতায় ।
খাদ্যরসিক বাঙালিদের রসনাতৃপ্তির উদ্দেশ্যে কলকাতা থেকে জেলায় ছোট-বড় রেস্তোরাঁ ও হোটেলগুলি সাজিয়ে তোলে তাদের সেরা পদের সম্ভার । একদিকে যেমন বাঙালির চিরন্তন ইলিশ-চিংড়ি আর ধোঁকার ডালনার টান, অন্যদিকে থাকে নতুন প্রজন্মের পছন্দ চাইনিজ ও কন্টিনেন্টাল খাবার । উৎসবের দিনগুলিতে পাতে রাখার মতো বিশিষ্ট কিছু সেরা খাবারের তালিকা নীচে তুলে ধরা হল ৷
1. ঐতিহ্যবাহী বাঙালি আমিষ পদ
বাঙালির উৎসবের পাত আর মাছ-মাংসের স্বাদ - এ যেন এক স্বর্গীয় বন্ধন । দুর্গাপুজোয় যে পদগুলি বাঙালির রসনায় সবথেকে বেশি তৃপ্তি যোগায় সেগুলি হল,
সর্ষে ইলিশ ও ভাপা ইলিশ: সর্ষের ঝাঁঝালো স্বাদ এবং কাঁচা লঙ্কার সুবাসে তৈরি এই পদ দুটি বাঙালির অত্যন্ত প্রিয় ।
ডাব মোচা বা দই চিংড়ি: ডাবের জলে বা সর্ষে-দইয়ের গ্রেভিতে রান্না করা গলদা চিংড়ির স্বাদ অনন্য ।
গন্ধরাজ ভেটকি বা পাতুড়ি: কলা পাতায় মোড়ানো নরম ভেটকি মাছের পাতুড়ি অথবা গন্ধরাজ লেবুর সুবাসযুক্ত ভেটকির ঝোল ভাতের সঙ্গে দারুণ জমে ।
খাসির মাংসের কষা: রবিবারের দুপুর কিংবা নবমীর রাতে লুচি বা পোলাওয়ের সঙ্গে কষা মাংস ছাড়া বাঙালির ভূরিভোজ অসম্পূর্ণ ।
মুরগির ডাকবাংলো: ডিম ও আলু সহযোগে লালচে ঝোলের এই সুস্বাদু চিকেনের পদটি রেস্তরাঁগুলির বিশেষ আকর্ষণ ।
2. তৃপ্তিদায়ক বাঙালি নিরামিষ পদ
নিরামিষ দিনেও বাঙালির পাতের স্বাদ কোনও অংশে কম যায় না । নিরামিষাশী হোক কিংবা ষষ্ঠী-অষ্টমীর নিরামিষ পালন - এই পদগুলির কদর সবার কাছেই সমান...৷
ধোকার ডালনা: ছোলার ডাল বেটে, ভেজে মশলাদার গ্রেভিতে তৈরি এই পদটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ।
ঝুড়ি আলু ভাজা-সহ আলু পোস্ত: পোস্ত ছাড়া বাঙালির রান্নাঘর অসম্পূর্ণ । গরম ভাতের সঙ্গে আলু পোস্ত এবং মুগ ডাল বাঙালির কাছে কমফোর্ট ফুড ।
শুক্তো: মেথি, রাঁধুনি ও দুধ দিয়ে তৈরি এই স্বাস্থ্যকর ও সুস্বাদু ঐতিহ্যবাহী পদ দিয়ে ভূরিভোজ শুরু করাই নিয়ম ।
ছানার কালিয়া: পেঁয়াজ-রসুন ছাড়াই কাজুবাদাম ও কিশমিশের গ্রেভিতে তৈরি ছানার কালিয়া উৎসবের দিনগুলিতে দারুণ মানায় ।
বাসন্তী পোলাও ও ছোলার ডাল: মিষ্টি মিষ্টি পোলাওয়ের সঙ্গে নারকেল দেওয়া ছোলার ডাল অষ্টমীর অঞ্জলির পর বাঙালির সবচেয়ে পছন্দের পদ ।
3. জিভে জল আনা চাইনিজ পদ
বাঙালি ও চাইনিজ খাবারের প্রেম বহু পুরনো । উৎসবের সন্ধ্যায় রেস্তরাঁর বাইরে লম্বা লাইন দিয়ে যে পদগুলি বাঙালি সবচেয়ে বেশি অর্ডার করে সেগুলি হল...
হাক্কা নুডুলস ও সেজওয়ান নুডলস: ডিম, চিকেন বা সবজি দিয়ে তৈরি এই চাউমিন জাতীয় খাবারটি ছোট-বড় সবার পছন্দ ।
চিলি চিকেন: ড্রায়েড বা গ্রেভি চিলি চিকেন ফ্রায়েড রাইসের সঙ্গে বাঙালির অল-টাইম ফেভারিট ।
ড্রামস অব হেভেন: ক্রিস্পি চিকেন উইংসের এই স্টার্টারটি উৎসবের আমেজ বাড়িয়ে তোলে ।
হংকং চিকেন/মাঞ্চুরিয়ান: ভিন্ন স্বাদের টক-ঝাল-মিষ্টি সসে রান্না করা এই পদগুলি সুস্বাদু চাইনিজ রাইসের সঙ্গে দারুণ জমে ।
4. আধুনিক কন্টিনেন্টাল পদ
ফুড কোর্ট বা আধুনিক ক্যাফে-রেস্তরাঁগুলিতে কন্টিনেন্টাল পদের চাহিদাও দুর্গাপুজোয় থাকে চোখে পড়ার মতো...
মাছ এবং চিপস: মুচমুচে ভেটকি ফিলে আর ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের এই কম্বিনেশন বাঙালির সন্ধ্যার আড্ডায় বেশ জনপ্রিয় ।
চিকেন আ লা কিভ: মাখনে ভরপুর এবং হালকা মশলায় তৈরি এই চিকেন পদটি পশ্চিমী খাবারের ভক্তদের অত্যন্ত প্রিয় ।
পাস্তা: ক্রিমি অ্যালফ্রেডো বা টমেটো ব্রেসড পেনি পাস্তা নতুন প্রজন্মের উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ ।
গ্রিল্ড ভেটকি বা চিকেন স্টেক: মশলা মাখানো গ্রিলড মাছ বা মাংসের সঙ্গে সিদ্ধ সবজি ও ম্যাশড পটেটোর জুড়ি মেলা ভার ।
দুর্গাপুরের একটি রেস্তরাঁর ম্যানেজার প্রভাস মান্না বললেন, "বাঙালি খাদ্য রসিক । দুর্গোৎসবের কয়েকটা দিন বাংলার মানুষ ভালো-মন্দ খাওয়া দাওয়া করতে ভালোবাসেন । তাঁদের কথা মাথায় রেখেই টিপিক্যাল বাঙালি খাবার, যেমন থাকছে সরষে ইলিশ, ভাপা ইলিশ, ইলিশ পাতুড়ি, ডাব চিংড়ি, মালাইকারি, বিভিন্ন ধরনের পোস্ত, ডাল, কচু শাক, লাউ শাক, কুমড়ো শাক, পালং শাক দিয়ে তৈরি বিভিন্ন পদ । তার পাশাপাশি খাসির মাংস, মুরগির মাংস দিয়ে তৈরি বিভিন্ন পদও থাকছে ৷ তার মধ্যে অন্যতম কষা মাংস, হরিয়ালি চিকেন, লংকা চিকেন, গ্রিন চিকেন ৷ এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের নুডলস নিয়েও আমরা তৈরি । এছাড়াও প্রায় 30 ধরনের স্যান্ডউইচও থাকছে ।"
শেষ পাতে মিষ্টিমুখ
বাঙালির ভূরিভোজ শেষ হয় মিষ্টিমুখে । রসগোল্লা, পান্তুয়া, মিষ্টান্ন থালি, বরফশীতল মিষ্টি দই, ছানার পায়েস ছাড়া উৎসবের খাওয়া-দাওয়া যেন অসম্পূর্ণই থেকে যায় । পার্বণের এই দিনগুলিতে শহর থেকে শহরতলি - সব জায়গাতেই তাই এখন শুধু মুখরোচক খাবারের সুবাস । পুজো পরিক্রমার পাশাপাশি রেস্তরাঁ ঘুরে জিভের স্বাদ বদলাতে প্রস্তুত সকল খাদ্যরসিক বাঙালি ।