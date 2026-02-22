সরকারি হিসাব ও বাস্তবে মজুত শস্যের গরমিল যাচাই, বিশেষ অভিযানে নামছে খাদ্য দফতর
গরমিল যাচাইয়ে স্বচ্ছতা রাখতে অন্য জেলা থেকে নিয়োগ হবে দুই সুপারভাইজিং অফিসার ৷ তাঁরা সার্কেল ইনস্পেক্টর এবং ইনস্পেক্টর অথবা এসআই পদমর্যাদার হবেন ৷
Published : February 22, 2026 at 7:33 PM IST
কলকাতা, 22 ফেব্রুয়ারি: রাজ্যের সাধারণ মানুষের জন্য বরাদ্দ রেশন সামগ্রী বা সরকারে কেনা শস্যের হিসাবে কোনোরকম গরমিল বা দুর্নীতির অভিযোগ যাতে না-ওঠে, তা নিশ্চিত করতে চাইছে খাদ্য ও সরবরাহ দফতর ৷ রাজ্যের প্রতিটি জেলায় থাকা গুদামগুলিতে মজুত খাদ্যশস্যের প্রকৃত হিসাব যাচাই করতে এক বিশেষ অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷
খাদ্য দফতরের তরফে জারি করা একটি নির্দেশিকা অনুযায়ী, রাজ্যের সমস্ত গুদামে মজুত চালের 'ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন' হবে ৷ অর্থাৎ, মজুত থাকা শস্যের গুদামে গিয়ে আধিকারিকদের সরেজমিনে পরিস্থিতি যাচাই করতে হবে ৷ এই কাজ খুব শীঘ্রই শুরু হতে চলেছে ৷ সরকারি গুদামে খাতায়-কলমে যে পরিমাণ শস্য মজুত থাকার কথা, বাস্তবে ঠিক ততটাই শস্য মজুত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখাই এই অভিযানের লক্ষ্য বলে জানাচ্ছে খাদ্য দফতর ৷
নির্দেশিকা অনুযায়ী, এই যাচাই পর্ব পরিচালনার জন্য দুই সদস্যের পরিদর্শক দল গঠন করা হবে ৷ এই দলে থাকবেন মূলত সার্কেল ইনস্পেক্টর এবং ইনস্পেক্টর অথবা সাব-ইনস্পেক্টর পদমর্যাদার আধিকারিকরা ৷ পরিদর্শনের একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিও বাতলে দেওয়া হয়েছে নির্দেশিকায় ৷ জানানো হয়েছে, এই অভিযানে বস্তা গুনে শস্যের হিসাব মেলানো হবে ৷ প্রতি বস্তায় 50 কেজি চাল রয়েছে কি না, তা যাচাই করতে নিজেদের ইচ্ছে মতো কয়েকটি চাল ভর্তি বস্তার ওজন মেপে দেখবেন আধিকারিকরা ৷
এই যাচাই প্রক্রিয়ায় যদি হিসেবের কোনোরকম অসঙ্গতি বা গরমিল ধরা পড়ে, তাহলে গুদামের স্টক রেজিস্টার ও খাদ্য দফতরের নিজস্ব পোর্টালে থাকা মজুত শস্যের হিসাব মিলিয়ে দেখে মূল্যায়ন করা হবে ৷ গোটা প্রক্রিয়ায় যাতে স্বচ্ছতা বজায় থাকে এবং রাজনৈতিক স্তরে কোনোরকম প্রভাব খাটানোর সুযোগ না-থাকে, তার জন্য তদারকির ক্ষেত্রেও বিশেষ কৌশল নিয়েছে খাদ্য দফতর ৷
জানা গিয়েছে, এই অভিযানে সুপারভাইজিং অফিসার বা তদারকি আধিকারিক হিসাবে কাজ করবেন পার্শ্ববর্তী জেলার কোনও একটি মহকুমার সাব-ডিভিশনাল কন্ট্রোলার এবং রেশনিং অফিসাররা ৷ অর্থাৎ, এক জেলার আধিকারিক অন্য জেলায় গিয়ে মজুত থাকা খাদ্যশস্যের হিসাবের তদারকি করবেন ৷ নিজেদের এক্তিয়ারভুক্ত প্রতিটি গুদামে তাঁদের সশরীরে যাওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ৷ পাশাপাশি, পরিদর্শক দলকে খাদ্য দফতরের নির্দিষ্ট করে দেওয়া বয়ান মেনে ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন রিপোর্ট তৈরি করতে হবে ৷ সেই রিপোর্ট খুঁটিয়ে দেখে, তাতে স্বাক্ষর করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেবেন সুপারভাইজিং অফিসার ৷
রিপোর্ট জমা পড়ার পর, তা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য যাবে জেলার খাদ্য ও সরবরাহ নিয়ন্ত্রক বা DCF&S কাছে ৷ তাঁরা নিজস্ব লগ-ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে যাচাই করা রিপোর্টগুলি অনলাইনে পোর্টালে আপলোড করবেন ৷ শুধু অনলাইনেই নয়, পুরো অভিযানের একটি সংক্ষিপ্ত রিপোর্টের হার্ড কপিও তৈরি করতে হবে তাঁদের ৷ যেখানে জেলার খাদ্য ও সরবরাহ নিয়ন্ত্রকের সিল ও স্বাক্ষর থাকা বাধ্যতামূলক ৷
সেই রিপোর্ট সরাসরি পাঠিয়ে দেওয়া হবে খাদ্য দফতরের শীর্ষ আধিকারিকদের কাছে ৷ পরিদর্শকদের যাতায়াত থেকে শুরু করে অন্যান্য যাবতীয় লজিস্টিক সাপোর্ট বা পরিকাঠামোগত সুবিধা দেওয়ার দায়িত্ব থাকবে জেলার খাদ্য ও সরবরাহ নিয়ন্ত্রকের কাছে ৷
খাদ্য দফতরের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেদিন যে গুদামে পরিদর্শক দল যাবে, সেদিন সেখানে গুদামের দায়িত্বে থাকা আধিকারিক বা কোয়ালিটি কন্ট্রোল ইনচার্জকে আবশ্যিকভাবে উপস্থিত থাকতে হবে ৷ পরিদর্শন এবং তদারকিতে আসা আধিকারিকদের সবরকম সহযোগিতা করতে হবে তাঁকে ৷
এই গোটা প্রক্রিয়াটি যাতে মসৃণভাবে সম্পন্ন হয়, তার জন্য খাদ্য দফতরের ডিরেক্টরেট থেকে প্রতিটি জেলার জন্য একজন করে নোডাল অফিসার নিয়োগ করা হবে ৷ তাঁরা DCF&S-কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি পুরো পরিদর্শন প্রক্রিয়ার উপর নজরদারি চালাবেন ৷ তবে, এই বিশেষ অভিযান ঠিক কবে থেকে শুরু হবে, তার চূড়ান্ত দিনক্ষণ এখনও স্থির হয়নি ৷ খাদ্য দফতরের তরফে খুব শীঘ্রই দিনক্ষণ ঘোষণা করা হবে বলে নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে ৷