ETV Bharat / state

1 নভেম্বর থেকে ধান কিনবে সরকার, 3 দিনেই কৃষকদের অ্যাকাউন্টে টাকা

ধান কিনতে স্থায়ী কেন্দ্রের পাশাপাশি চালু হচ্ছে ভ্রাম্যমান ধান ক্রয় কেন্দ্র ৷ ধান বিক্রির ক্ষেত্রে কৃষকদের অনলাইন রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক ৷

Food Department Buying Paddy
1 নভেম্বর থেকে কৃষকদের ধান কেনা শুরু করবে খাদ্য দফতর ৷ (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 25, 2025 at 4:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 25 অক্টোবর: নতুন খরিফ মরশুমের শুরুতেই রাজ্যের চাষিদের জন্য সুখবর নিয়ে এল খাদ্য দফতর ৷ 1 নভেম্বর থেকেই চাষিরা তাঁদের উৎপাদিত ধান সরকারের কাছে বিক্রি করতে পারবেন ৷ জানানো হয়েছে, সরকারি ক্রয়কেন্দ্রে ধান বিক্রি করলে চাষিরা সর্বোচ্চ তিনটি কাজের দিনের মধ্যে ধানের দাম পেয়ে যাবেন ৷ আর সেই টাকা সরাসরি কৃষকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঢুকবে ৷ ধান বিক্রির পর কৃষকদের টাকা পেতে যাতে কোনও বিলম্ব না-হয়, তা নিশ্চিত করতেই এই ব্যবস্থা ৷

আগামী 1 নভেম্বর থেকে রাজ্যজুড়ে 2025-26 মরশুমের ধান কেনা শুরু করছে সরকার ৷ আর এই ধান সংগ্রহের জন্য এবার খাদ্য দফতর 620টি স্থায়ী ক্রয়কেন্দ্র চালু করছে ৷ এর সঙ্গে যোগ হচ্ছে আরও 179টি ভ্রাম্যমাণ স্থায়ী ক্রয়কেন্দ্র, যেগুলি মূলত দুর্গম ও প্রত্যন্ত এলাকায় ঘুরে ঘুরে চাষিদের কাছ থেকে ধান কিনবে ৷ বিশেষ করে যেখানে নিকটবর্তী স্থায়ী ক্রয়কেন্দ্রে পৌঁছতে চাষিদের অসুবিধা হয়, সেখানে এই ভ্রাম্যমান কেন্দ্রগুলি বড় ভূমিকা নেবে বলে জানাচ্ছে খাদ্য দফতর ৷

এছাড়াও, খরিফ মরশুমের সময়কালে বিভিন্ন জায়গায় অস্থায়ী ধান ক্রয় শিবিরও চালানো হবে ৷ এই শিবিরগুলি পরিচালনা করবে বিভিন্ন সরকারি সংস্থা ৷ নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, অস্থায়ী শিবিরে ধান কেনার পরের দিন সংস্থাগুলিকে সেই সব তথ্য খাদ্য দফতরে জানাতে হবে ৷ খাদ্য দফতর সেই তথ্য যাচাই করে দ্রুত চাষির ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠিয়ে দেবে ৷

এই মরশুমে ধান বিক্রি করলে চাষিরা কুইন্টাল প্রতি ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি) 2,369 টাকা পাবেন ৷ পাশাপাশি রাজ্য সরকার অতিরিক্ত 20 টাকা করে বোনাস দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ অর্থাৎ, সরকারি ক্রয়কেন্দ্রে ধান বিক্রির ক্ষেত্রে চাষির হাতে কুইন্টাল প্রতি মোট 2,389 টাকা যাবে ৷

তবে, ধান বিক্রির ক্ষেত্রে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করেছে খাদ্য দফতর ৷ চাষিদের নির্দিষ্ট ক্রয়কেন্দ্রে নির্ধারিত দিনে গিয়ে ধান বিক্রি করতে হবে ৷ যদি কোনও কারণে নির্ধারিত দিনে পৌঁছানো সম্ভব না-হয়, তাহলে পুনরায় বুকিং করতে হবে ৷

উল্লেখ্য, নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি, এই চার মাসের সময়কে ধান কেনার সবচেয়ে ব্যস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ সময় হিসেবে ধরা হয় ৷ ফলে এই চার মাসে ধান কেনার প্রক্রিয়াকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছে খাদ্য দফতর ৷ পাশাপাশি, ভ্রাম্যমান কেন্দ্রের অবস্থান কোথায় এবং কখন হবে, সেই তথ্য খাদ্য দফতরের পোর্টালে 45 থেকে 15 দিন আগে প্রকাশ করা হবে ৷

চাষিদের স্বার্থে সময় মতো ধানের দাম মেটানোর বিষয়টি নিশ্চিত করতে নতুন করে নজরদারি ও ব্যবস্থাপনা জোরদার করছে রাজ্য সরকার ৷ এই উদ্যোগে চাষিরা আর্থিকভাবে উপকৃত হবেন বলে মনে করছে প্রশাসন ৷

TAGGED:

FOOD DEPARTMENT
MSP
ধান
KHARIF SEASON
FOOD DEPARTMENT BUYING PADDY

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

অজয় নদই ছিল 'নো ম্যানস ল্যান্ড', ফের মার্কিন মর্টার উদ্ধার নিয়ে প্রাক্তন বায়ুসেনা অফিসার

পরিবেশ আদালতে ধাক্কা বিশ্বভারতীর, চূড়ান্ত রিপোর্ট তলব

বিহারের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার খোরাক মিলবে পটনার ব্যস্ততম মেরিন ড্রাইভে

ভিস্তিওয়ালা: কলকাতার ওলিগলিতে লুপ্তপ্রায় পেশা ও পেশাদারদের কথা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.