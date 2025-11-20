ETV Bharat / state

দুয়ারে ICDS ! সেন্টারের নিজস্ব ভবন না-থাকায় লোকের বাড়িতে রান্না করে খাবার বিলি

আইসিডিএস কেন্দ্রের নিজস্ব ঘর নেই ৷ তাই লোকের দুয়ারে চলে আইসিডিএস কেন্দ্র ৷ গ্রামবাসীদের বাড়িতে রান্না করে খাবার বিলি করেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর স্বামী ৷

ICDS centre
খাবার বিলি করছেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর স্বামী (নিজস্ব ছবি)
চন্দ্রকোনা, 20 নভেম্বর: আজব এক অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র । খাতায়-কলমে আইসিডিএস সেন্টার রয়েছে ৷ কিন্তু সেখানে গেলে দেখা মিলবে না কোনও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ৷ কারণ নিজস্ব ঘর নেই সেই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ৷ কেন্দ্রে আসে না শিশুরা । গ্রামের প্রতিটি প্রান্তে ঘুরে সকালে লোকের বাড়িতে বা খোলা আকাশের নীচে হয় রান্নাটুকু ৷ সেই রান্না টিফিন বাক্স ভর্তি করে নিয়ে যান অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে নাম লেখানো শিশু ও প্রসূতিদের পরিবারের সদস্যরা ।

এদিকে এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের একমাত্র কর্মী অসুস্থ ৷ সেজন্য তিনি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে আসেন না ৷ পরিবর্তে তাঁর স্বামী এসে কোনওরকমে খাবার রান্না করে শিশুদের পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে দেন ৷ নিজস্ব ঘর না-থাকায় পড়াশোনার বালাই নেই এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ৷ যদিও তৃণমূলের দাবি, কেন্দ্র টাকা আটকে রেখেছে তাই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ঘর তৈরি করা যায়নি ৷ বিজেপির পালটা দাবি, খেলা মেলা নিয়ে মত্ত শাসকদল ৷

দুয়ারে ICDS সেন্টার ! মাথার ছাদ না-থাকায় লোকের বাড়িতে রান্না করে খাবার বিলি (ইটিভি ভারত)

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় আট বছর ধরে চলছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা 1 নম্বর ব্লকের শোলা দুই গ্রামের শোলা 3 নম্বর 211 অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র । এই কেন্দ্র থেকেই প্রতিনিয়ত 57 জন শিশু ও প্রসূতিকে পুষ্টিকর খাবার দেওয়া হয় । কেন্দ্রের একমাত্র শিক্ষিকা হলেন দিপালী করণ ৷ তাঁর শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি বেশ কিছুদিন ধরে আসেন না কেন্দ্রে । তাঁর পরিবর্তে স্বামী যুধিষ্ঠির করণ কেন্দ্রটি চালান । এমন পরিস্থিতিতে গ্রামবাসীদের মধ্যে দেখা দিয়েছে তীব্র ক্ষোভ । সকলেই বলছেন, বারে বারে প্রশাসনকে জানিয়েও কাজের কাজ কিছুই হয়নি ।

অভিভাবক মাম্পিয়া খাতুন ও আতাউল খান'রা বলেন, "আট বছর ধরে এভাবেই চলছে ৷ আমরা খাবার নিতে আসি ঠিকই কিন্তু এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কোনও স্থায়ী ঠিকানা নেই । আইসিডিএস কর্মীর স্বামী নিজে সাইকেলে করে খাবার দিতে আসেন ভিন্ন জায়গা থেকে । যদিও এই খাবার আমরা ভয়ে ভয়ে বাচ্চাকে খাওয়াই না ৷ বড়রা খায় বা খাবারটা নিয়ে গিয়ে ফেলে দিই । কারণ খোলা আকাশের নীচেও এই খাবার রান্না হয় ৷ তাই আমাদের ভয় লাগে এই খাবার বাচ্চাদের খাওয়াতে । আমরা একটা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র তৈরির দাবি জানাচ্ছি ৷ তাহলে বাচ্চারা এখানে এসে পড়াশোনা ও খাওয়া-দাওয়া করতে পারে ৷ বিডিওকে জানিয়েছি, কিন্তু কোনও সুরাহা হয়নি ৷"

ICDS centre
অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের নিজস্ব ভবন নেই (নিজস্ব ছবি)

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মীর স্বামী যুধিষ্ঠির করণ বলেন, "আমার স্ত্রী আইসিডিএস কর্মী ৷ কিন্তু তাঁর অসুস্থতার জন্য আমি পুরোটা দেখভাল করি । আমাদের রান্না করার জায়গা নেই দীর্ঘ আট বছর ধরে । আমি এই বাড়িতে দু'মাস, ওই বাড়িতে দু'মাস এভাবে বাইরে বাইরে রান্না করে বাচ্চাদের মুখে খাবার তুলে দিই । বহুবার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ঘরের জন্য আবেদন নিবেদন করেছি কিন্তু কোনও লাভ হয়নি ৷ শুধু আশ্বাস মিলেছে, হয়ে যাবে হয়ে যাবে । আজ পর্যন্ত কিছু হয়নি ৷"

চন্দ্রকোনা-1 ব্লকের বিডিও এ বিষয়ে কিছু বলতে নারাজ ৷ তবে চন্দ্রকোনা-1 পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি সূর্যকান্ত দলুই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ঘর না হওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকেই দুষেছেন ৷ তিনি বলেন, "বিষয়টা আমরা জানি ৷ ঘটনাটা সত্যি । এই নিয়ে আমরা বহুবার টেন্ডার ডেকেছি ৷ কিন্তু হয়েও হয়ে ওঠেনি আইসিডিএস কেন্দ্র । তবে আমরা চাইছি খুব দ্রুত টেন্ডার ডেকে আইসিডিএস কেন্দ্র তৈরি করে এই সমস্যার সমাধান করতে । কিন্তু অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র তৈরি হয়নি এর মূলেও সেই বিজেপি ৷ কারণ কেন্দ্রীয় সরকার তার বলপ্রয়োগ করে সমস্ত প্রকল্পের টাকা আটকে রেখেছে ৷ যার ফলে সাধারণ মানুষ তার পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন ৷"

ICDS centre
চন্দ্রকোনা-1 পঞ্চায়েত সমিতির এলাকার ঘটনা (নিজস্ব ছবি)

পালটা কটাক্ষ করে বিজেপির ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক নন্দ নিয়োগ বলেন, "তৃণমূল এখন এসব আইসিডিএস সেন্টার বানায় না, তারা খেলা মেলা নিয়ে মত্ত । এই ব্যাপারটা বর্তমানে মানুষজন বুঝেছে । 2026 সালে মানুষ এগুলি ভালো করে বুঝে সঠিক জায়গায় ভোট দিয়ে উৎখাত করবে তৃণমূলকে ।"

ভবন নির্মাণ হলে স্থায়ী ঠিকানা হবে আইসিডিএস কেন্দ্রের ৷ কিন্তু কেন্দ্র পরিচালনা থেকে শিশু ও প্রসূতিদের পুষ্টিকর খাবার তুলে দেওয়ার দায়িত্ব এভাবেই একজন মহিলা কর্মীর স্বামীর উপর থাকবে ? উঠছে প্রশ্ন ।

