কৈলাসে ফেরার পথে উমার একদিনের অধিষ্ঠান ভাণ্ডানীতে, পূজিতা হন ‘বনদুর্গা’ রূপে
Maa Bhandani Puja in Maynaguri: ময়নাগুড়ির বার্নিশ গ্রামের কৃষকরা সুখ-সমৃদ্ধির প্রতিবছর বিজয়ার পরের একাদশীতে মা দুর্গার পুজো করেন ৷ অভিজিৎ বোসের প্রতিবেদন ৷
Published : October 22, 2026 at 5:38 PM IST
জলপাইগুড়ি, 22 অক্টোবর: পুজো শেষ ৷ উমার এবার কৈলাসে ফেরার পালা ৷ ফেরার পথে একাদশীতে ‘বনদুর্গা’ রূপে তিনি অধিষ্ঠান করেন ময়নাগুড়ির ভাণ্ডানীতে ৷ পূজিতা হন মা ভাণ্ডানী নামে ৷ তাই চারিদিকে যখন মায়ের বিদায়ে বিষাদের সুর, তখন জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়ির বার্নিশ গ্রামের (দেবীর মাহাত্ম্যে গ্রামের নাম ভাণ্ডানী হয়ে গিয়েছে) বাসিন্দারা মেতে উঠেছেন বোধনের আনন্দে ৷
বার্নিশ এলাকার কৃষক অজিত মল্লিকের বাড়িতে মা ভাণ্ডানী নামে দেবীর আরাধনা শুরু হয় ৷ পুজো সূচনা হয়েছিল কয়েকশো বছর আগে ৷ তারপর থেকে সময় এগিয়েছে ৷ বর্তমানে সর্বজনীন আকার ধারণ করেছে । আয়োজনের জন্য পুজো কমিটিও রয়েছে ৷ তারাই এখন সবকিছুর তত্ত্বাবধান করে৷
পুজো কমিটির সহ-সভাপতি দীনেশচন্দ্র রায় বলেন, ‘‘কথিত আছে, বিসর্জনের পর বাপের বাড়ি থেকে কৈলাসে যাওয়ার সময় বার্নিশ গ্রামের কৃষকরা মা দুর্গার কাছে পুজো করার আর্জি জানান ৷ এক রাত তাঁদের গ্রামে থেকে যেতে বলেন ।’’ সেই থেকেই এই পুজোর শুরু ৷
দীনেশচন্দ্র রায় জানান, কৃষকদের অভাব-অনটন দূর করে সুখ-সমৃদ্ধি ফিরে পাওয়ার আশাতেই একাদশীতে মায়ের পুজো শুরু হয় ৷ পুজো শুরুর পর থেকেই বার্নিশ গ্রামের অভাব-অনটন দূর হয় । মল্লিক বাড়ির কয়েক পুরুষ ধরে বিগত প্রায় কয়েকশো বছর ধরে পুজো চালু রাখেন ৷ তবে কালের নিয়মে এখন তা সর্বজনীন আকার ধারণ করেছে । সেই কারণে এখন দূরদূরান্ত থেকেও বহু মানুষ পুজো দিতে আসেন ৷ একাদশীর ভোর থেকে হাজার হাজার মানুষ পুজো দেওয়ার জন্য লম্বা লাইন দেন সেখানে ৷
শুধুমাত্র রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষই নন, বর্তমানে ভাণ্ডানী পুজোকে ঘিরে উৎসবে মেতে ওঠে গ্রাম বাংলার সর্বধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষ । উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকার বনবস্তি-সহ স্থানীয় জনজাতিও সামিল হন ৷ ভিড় সামলাতে পুজোর দিন জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ বিশেষ নজরদারির ব্যবস্থাও করে ।
মা দুর্গার দশ হাত থাকলেও মা ভাণ্ডানী দশভূজা নন । মা দুর্গার বাহন সিংহ হলেও এখানে মা ভাণ্ডানীর বাহন হিসেবে বাঘকে দেখা যায় । মায়ের সঙ্গে লক্ষ্মী, কার্তিক, গণেশ ও সরস্বতী থাকেন । দেবীর মূর্তিটি এক চালার উপর দাঁড়িয়ে ৷ কয়েকশো পাঁঠা বলির পাশাপাশি এখানে পায়রা ওড়ানো হয় । এখানে পুজো হয় তন্ত্র মতে ।
স্থানীয় বাসিন্দা মোহিনীমোহন মল্লিক বলেন, ‘‘আমাদের গ্রামের কৃষকরা যাতে শস্য-শ্যামলা থাকতে পারেন, সেই কারণেই আমরা ভাণ্ডানী মায়ের পুজো করে থাকি । মায়ের কাছে প্রার্থনা করি যাতে গ্রাম বাংলার মানুষ সুখে-শান্তিতে থাকতে পারে ।’’
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