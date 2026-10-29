নিরাপত্তা প্রত্যাহার হতেই কাজলের গ্রামে বিশাল পুলিশ বাহিনী, উদ্ধার পিস্তল-কার্তুজ
Kajol Sheikh: বিধানসভায় শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছে মিষ্টিমুখ করার পরেই চাপ বাড়ছে বীরভূমের হাঁসন বিধানসভার বিধায়ক ফয়জুল হক ওরফে কাজল শেখের ৷
Published : October 29, 2026 at 7:22 PM IST
নানুর, 29 অক্টোবর: সকালেই প্রত্যাহার করা হয়েছিল দেহরক্ষী ৷ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা গড়াতেই তৃণমূল বিধায়ক কাজল শেখের গ্রাম ঘিরে ফেললো বিশাল পুলিশ বাহিনী ৷ নানুরের পাপুড়ি গ্রামে সন্ধ্যা থেকে চলে পুলিশি টহল ৷ ভোট পরবর্তী হিংসায় তল্লাশি চালানো হয় কাজলের ভাইপো ফিলিপ শেখের বাড়িতেও ৷ উদ্ধার হয়েছে একটি 7 এমএম পিস্তল-সহ সাত রাউন্ড গুলি, সঙ্গে একটা ম্যাগাজিনও মিলেছে বলে খবর।
বিধানসভায় শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছে মিষ্টিমুখ করার পরেই চাপ বাড়ছে বীরভূমের হাঁসন বিধানসভার বিধায়ক ফয়জুল হক ওরফে কাজল শেখের ৷ যদিও, এই প্রসঙ্গে বিধায়ক কাজল শেখ বলেন, "বুঝতেই তো পারছেন কেন এসব হচ্ছে ৷ মিষ্টি খাওয়ার জন্য এমন করা হচ্ছে।"
এদিন নানুর থানার ওসির নেতৃত্বে কমব্যাট ফোর্স-সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী সন্ধ্যা থেকে পাপুড়ি গ্রাম ঘিরে ফেলে ৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় বিধায়ক কাজল শেখের ভাইপো শেখ হুমায়ুন ওরফে ফিলিপ শেখের বাড়িতে তল্লাশি চালায় পুলিশ। উদ্ধার হয় একটি 7 এমএম পিস্তল-সহ সাত রাউন্ড গুলি উদ্ধার হয়। সঙ্গে ছিল একটি ম্যাগাজিন। তবে পুলিশের দাবি ফিলিপ শেখ ফেরার। বিধানসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পন্থী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছে মিষ্টিমুখ করার পর থেকেই চাপ বাড়ছে কাজল শেখের উপর।
প্রসঙ্গত, বরাবরই বীরভূম জেলার রাজনীতিতে অনুব্রত মণ্ডলের যুযুধান হিসাবে পরিচিত নানুরের ফয়জুল হক ওরফে কাজল শেখ। গরু পাচার ও আর্থিক তছরুপের মামলায় অনুব্রত গ্রেফতার হওয়ার পর লাল মাটির জেলায় আরও শক্ত হয়েছিল কাজলের শেখের। তৃণমূল আমলের শেষ পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেলা আসনে জয়লাভ করে সভাধিপতি হয়েছিলেন তিনি ৷ এরপরেই কাজলকে ওয়াই ক্যাটাগরির নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছিল ৷ সামনে পিছনে পাইলট ও এসকর্ট গাড়ি-সহ সশস্ত্র দেহরক্ষী ও নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন থাকতো কাজলের নিরাপত্তায়। পরে সেই নিরাপত্তা বৃদ্ধি করে ওয়াই প্লাস ক্যাটাগরি করা হয়েছিল ৷ কমপক্ষে 15 জন পুলিশকর্মী সর্বদা কাজল শেখের কনভয়ের দায়িত্বে থাকত ৷
সদ্য হাঁসন বিধানসভা থেকে তৃণমূল-কংগ্রেসের টিকিটে জয়লাভ করে বিধায়ক হন কাজল ৷ কিন্তু, রাজ্যে পালাবদলের পরেই কাজলের সমস্ত ওয়াই ক্যাটাগরির নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল ৷ তার পরিবর্তে চারজন সশস্ত্র নিরাপত্তা রক্ষী দেওয়া হয়েছিল ৷ 4 অগস্ট কাজল শেখের বিরুদ্ধে জেলা পরিষদে অনাস্থা এনেছিল 19 জন সদস্য ৷ অনাস্থা প্রস্তাবের বৈঠকের আগেই 20 অগস্ট কাজল শেখ জেলা পরিষদের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন ৷ এরপরেই কাজলের সমস্ত নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল।
কিন্তু, রাজ্যে বিজেপি সরকার আসতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলে ভাঙন ধরে ৷ সেই সময় বিধায়ক কাজল শেখকে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরে দেখা গিয়েছিল ৷ এর পরেই কাজলকে ফের দুই জন দেহরক্ষী দেওয়া হয়েছিল ৷ তবে 28 অক্টোবর বিধানসভায় মমতা পন্থী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের হাত থেকে বিজয়ার মিষ্টি খেতে দেখা গিয়েছিল বিধায়ক কাজল শেখকে ৷ আর এতেই শিবির বদলের জল্পনা তুঙ্গে উঠেছিল ৷ এর পরিণাম হিসাবে দেখা গেল এদিন কাজল শেখের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা দুই দেহরক্ষী প্রত্যাহার করে নিল নবান্ন।
কিন্তু, বিধায়ক হিসাবে একজন দেহরক্ষী তো প্রাপ্ত ৷ তাও দেখা গেল সম্পূর্ণ নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, এই মুহুর্তে বিধায়ক কাজল শেখের কোন নিরাপত্তারক্ষী আর রইল না ৷ যদিও এ প্রসঙ্গে কুণাল ঘোষ জানান, তাঁদের সঙ্গে অনেক বিধায়কের যোগাযোগ রয়েছে ৷ তাঁর কথায়, "আগামী দিনে কী ঘটে, তা দেখতে থাকুন।" কুণাল ঘোষ সরাসরি অন্য শিবিরের নেতাদের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, "কাজল শেখই প্রথম বা শেষ ব্যক্তি নন; বরং অন্য গোষ্ঠীর আরও বেশ কয়েকজন বিধায়ক ও নেতা এখন মূল বা ‘মমতা-তৃণমূল’ শিবিরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন।"