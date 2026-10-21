চোরবাগানের মর্মান্তিক ঘটনার পর বিরোধীরা সোশাল মিডিয়াতেই আটকে, কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্রীর
Suvendu Adhikari on opposition: চোরবাগানে মৃতদের বাড়ি পৌঁছে পরিবারকে 25 লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণের চেক তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
Published : October 21, 2026 at 4:38 PM IST
ব্যারাকপুর, 21 অক্টোবর: চোরবাগানের মর্মান্তিক ঘটনার পর রাজ্যের বিরোধীদের শুধু সোশাল মিডিয়ায় দেখা যাচ্ছে ৷ স্বজনহারাদের পাশে তাদেরকে কখনও দেখা যায়নি ৷ সপ্তমীতে মর্মান্তিক ঘটনায় মৃত পিয়া সমাদ্দারের বাড়ি এসে মঙ্গলবার বিরোধীদের ভূমিকা নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
চোরবাগানে পুজো মণ্ডপে মৃতদের বাড়িতে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। চাকদা-সহ বেশ কিছু জায়গায় তিনি যান ৷ ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের যে বাসিন্দাদের চোরবাগানে ঠাকুর দেখতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে, মুলত তাঁদের বাড়িতে যান মুখ্যমন্ত্রী ৷ মৃতদের পরিবারকে 25 লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণের চেক তুলে দেন তিনি ৷ সপ্তমীর সন্ধ্যায় চোরবাগানে ঠাকুর দেখতে গিয়েছিলেন বিলকান্দা-2 এর অন্তর্গত উত্তর যোগেন্দ্রপুর এলাকার বাসিন্দা পিয়া সমাদ্দার।
এদিন পিয়ার বাড়িতে বেশ কিছুক্ষণ তাঁর পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন শুভেন্দু এবং তাঁদের হাতে চেকও তুলে দেন ৷ সেই সঙ্গে পরিবারের একজনকে তিনি চাকরির আশ্বাসও দেন। এদিন পিয়ার বাড়ি থেকে বেরিয়ে শুভেন্দু বলেন, "অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের হাতে সমস্ত তদন্ত সংক্রান্ত কাগজপত্র তুলে দেওয়া হয়েছে ৷ তাঁরাই সবটা তদন্ত করে দেখবেন ৷ এই নিয়ে আমাদের আর কিছু এখন বলার নেই।"
এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "পিয়া সমাদ্দারের মা তাঁর আদরের কন্যা সন্তানকে হারিয়ে ট্রমার মধ্যে রয়েছেন ৷ তাঁদের দেখাশোনা করার জন্য স্বাস্থ্য দফতরকে বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আশা কর্মীদের নিয়োগ করা হয়েছে তাঁরা যেন পিয়ার পরিবারকে দেখাশোনা করেন এবং নিয়মিত খোঁজখবর নেবেন। সেই সঙ্গে তাঁদের চাকরি দেওয়ার বিষয়ে কথা হয়েছে জেলাশাসকের সঙ্গে৷ বিডিও অফিসে কাজ দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যারা তাঁদের স্বজনকে হারিয়েছেন তাদের তো ফেরাতে পারব না। আমরা সব সময় এই পরিবারগুলির পাশে রয়েছি ৷"
এই মর্মান্তিক ঘটনার পর রাজ্যের বিরোধীরা যে ভূমিকা নিয়েছেন, তা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে শুভেন্দু বলেন, "যাঁদের সেদিন মৃত্যু হয়েছিল, আহত হয়েছিলেন, তাঁদের দেখতে একবারও হাসপাতালে আসেননি বিরোধী দলের কোনও নেতা-কর্মী। যাঁরা স্বজন হারিয়েছেন, তাঁদের পাশে এসে কেউ দাঁড়ায়নি। ওরা শুধু সোশাল মিডিয়াতেই রয়েছে।" এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেই প্রিয়ার বাড়িতে গিয়েছিলেন স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী কল্যাণ চক্রবর্তী, ব্যারাকপুরের বিধায়ক কৌস্তভ বাগচী, উত্তর 24 পরগনার জেলাশাসক শিল্পা গৌরীসারিয়া ৷