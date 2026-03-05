শান্তিনিকেতনে বসন্তোৎসবের মঞ্চে শতবর্ষে 'নটীর পূজা', অনুসরণ 'পরিচালক' রবীন্দ্রনাথকে
বোলপুর, 5 মার্চ: শতবর্ষে পদার্পণ করেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'নটীর পূজা' নাটকটি । এবার বসন্তোৎসবে সন্ধ্যানুষ্ঠানে তা মঞ্চস্থ হবে শান্তিনিকেতনে । তবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই সময় 'নটীর পূজা' দৃশ্যায়ন পরিচালনা করেছিলেন, বিশ্বভারতীর আর্কাইভ থেকে সহযোগিতা নিয়ে অনুসরণ করা হচ্ছে পূর্বের আবহ, পোশাক-সহ আনুষাঙ্গিক বিষয়গুলি ৷ এটাই বিশেষ চমক শিল্প-সাহিত্য-নাটক অনুরাগী মানুষজনের কাছে । উল্লেখ্য, 6 মার্চ বিশ্বভারতী বসন্তোৎসব উদযাপন করবে ৷
বিশ্বভারতীর সঙ্গীতভবনের অধ্যাপক তথা বসন্তোৎসবে 'নটীর পূজা' নাটকের পরিচালক অমর্ত্য মুখোপাধ্যায় বলেন, "সেই সময় এই নাটকটি অভিনয়ের মধ্যে দিয়েই ভদ্র পরিবারের বা ভদ্র সমাজের মেয়েরা একত্রে মঞ্চে গান-নাচ উপস্থাপন করেছিল ৷ এবার উপাচার্যের ইচ্ছানুসারে বসন্তোৎসবে নটীর পূজা মঞ্চস্থ হবে ৷ যাতে সকলে তা দেখার সুযোগ পান ৷ শতবর্ষ পূর্বের নটীর পূজার নানান ছবি, স্মৃতি, মিউরাল - সেগুলিকে সযত্নে অনুসরণ করা হচ্ছে ৷ আশা করছি, দর্শকদের ভালো লাগবে ৷ সকলের মধ্যে অত্যন্ত আবেগ রয়েছে । আমাদের কাছে সৌভাগ্যের লিভিং ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ ক্যাম্পাসে আমরা নটীর পূজার শতবর্ষ উদযাপন করতে পারছি ।"
1926 সালে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'নটীর পূজা' নাটকটি রচনা করেছিলেন ৷ প্রথম তাঁর পরিচালনায় শান্তিনিকেতনের উত্তরায়ণের কোণার্ক বাড়িতে নটীর পূজা মঞ্চস্থ হয়েছিল । প্রখ্যাত শিল্পী নন্দলাল বসুর কন্যা গৌরী বসু 'নটীর' চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন ৷ এছাড়াও ছিলেন সেই সময়ের আশ্রম বালক-বালিকারা ৷
পরে 1932 সালে 'নটীর পূজা' চলচ্চিত্র হিসাবে মুক্তি পায় ৷ সেই সময় ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রযোজক তথা নিউ থিয়েটার্স ক্যালকাটার প্রতিষ্ঠাতা বীরেন্দ্রনাথ সরকার গুরুদেবকে নাটকটির চলচ্চিত্র রূপ দেওয়ার অনুরোধ করেন ৷ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের পরিচালনায় মঞ্চায়নের ভঙ্গিতে নটীর পূজা চলচ্চিত্রের রূপ পেয়েছিল ৷
এবার সেই 'নটীর পূজা' নাটকের শতবর্ষ । আগেই তা উত্তরায়ণের কোণার্ক ও শ্যামলী গৃহ সংলগ্ন এলাকায় মঞ্চস্থ করে শতবর্ষ উদযাপন করেছে বিশ্বভারতী । কিন্তু, অধিক সংখ্যক মানুষের কাছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি পৌঁছে দিতে এবার বসন্তোৎসবের সন্ধ্যানুষ্ঠানে মঞ্চস্থ হবে নটীর পূজা ৷ তবে শতবর্ষ পূর্বে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচালনায় যে নটীর পূজা মঞ্চস্থ হয়েছিল, সেই সময়কার পোশাক, আবহ, স্মৃতি, আলাপ, মঞ্চ সজ্জা, বিভিন্ন ভঙ্গি প্রভৃতি বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনের আর্কাইভ থেকে ছবি দেখে অনুসরণ করা হচ্ছে । বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীতভবনের অন্যতম অধ্যাপক অমর্ত্য মুখোপাধ্যায় 'নটীর পূজা' পরিচালনা করছেন ৷
প্রসঙ্গত, 2023 সালের 17 সেপ্টেম্বর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীকে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' তকমা দিয়েছে ইউনেসকো । বিশ্বভারতী ক্যাম্পাস জুড়ে রয়েছে প্রখ্যাত শিল্পীদের ভাস্কর্য, মিউরাল-সহ ঐতিহ্যবাহী ভবন ৷ এগুলো যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না-হয়, পরিবেশ যাতে রক্ষা হয়, সর্বোপরি 'হেরিটেজ' তকমা ধরে রাখতে এখন আর দোলের দিন বসন্তোৎসব করে না বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ । এবার 6 মার্চ গৌরপ্রাঙ্গণে সকাল থেকে যথারীতি বসন্তোৎসব উদযাপন হবে ৷ আর বসন্তোৎসব সন্ধ্যানুষ্ঠান নিয়ে সকলের কাছে খুব আগ্রহ থাকে ৷ এবার থাকবে বাড়তি আগ্রহ, কারণ মঞ্চস্থ হবে শতবর্ষে পদার্পণকারী নাটক 'নটীর পূজা' ।