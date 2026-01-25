লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেন্সিতে কারা, সুপ্রিম-নির্দেশ মেনে তালিকা প্রকাশ কমিশনের
ইতিমধ্যেই কমিশনের ওয়েবসাইটে সেই তালিকা প্রকাশ হয়ে গিয়েছে ৷ জেলা নির্বাচনী আধিকারিকরা তা ডাউনলোড করে আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী পঞ্চায়েত ভবন বা ব্লক অফিসে টাঙাবেন ৷
Published : January 25, 2026 at 10:29 AM IST
কলকাতা, 25 জানুয়ারি: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী অবশেষে শনিবার রাতে রাজ্যের 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি' তালিকায় থাকা ব্যক্তিদের নাম ওয়েবসাইটে প্রকাশ করল নির্বাচন কমিশন ৷ তবে জানানো হয়েছে যে, সাধারণ জনগণের কাছে এই তালিকা পৌঁছতে কিছুটা সময় লাগবে ।
19 জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল, শনিবারের মধ্যে রাজ্যের গ্রাম পঞ্চায়েত ভবন, ব্লক অফিস এবং ওয়ার্ড অফিসগুলিতে যৌক্তিক অসঙ্গতিপূর্ণ বা 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি' তালিকায় থাকা ব্যক্তিদের নামের তালিকা টাঙাতে হবে নির্বাচন কমিশনকে । তবে, এই নির্দেশ কার্যকর করতে অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হয়েছিল কমিশন ৷ কারণ শুক্রবার গভীর রাত পর্যন্ত বুথ লেভেল অফিসারদের (বিএলও) কাছে প্রয়োজনীয় সেই সফটওয়্যারটি যায়নি ৷
কমিশন সূত্রে খবর, যেহেতু ওয়েবসাইটে তালিকা প্রকাশিত হয়েছে জেলা নির্বাচনী আধিকারিকরা এবার সেটি ডাউনলোড করে আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী পঞ্চায়েত ভবন এবং ব্লক অফিসগুলিতে টাঙিয়ে দিতে পারবে ৷ এর আগে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ নির্দেশে উল্লেখ করেছে, রাজ্যের 1.25 কোটি ভোটারের নাম 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি' তালিকায় রয়েছে ।
2002 সালের ভোটার তালিকার সঙ্গে বংশগত সংযোগের ক্ষেত্রে অসঙ্গতিগুলির মধ্যে রয়েছে বাবা-মায়ের নাম অমিল এবং একজন ভোটারের সঙ্গে তাঁর বাবা-মায়ের বয়সের পার্থক্য 15 বছরের কম বা 50 বছরের বেশি । কমিশনের এক আধিকারিক বলেছেন, "যে ভোটারদের চিহ্নিত করা যায়নি এবং যাদের তথ্যে অসঙ্গতি রয়েছে সেই সমস্ত ভোটারদের তালিকা আমাদের ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে ।"
সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত শুনানির সময় পর্যবেক্ষণে জানান, এটি সম্পূর্ণরূপে একটি সাংবিধানিক পরিকল্পনার অধীনে পরিচালিত প্রক্রিয়া ৷ তাঁর কথায়, "নিশ্চিত করতে হবে যে, এই প্রক্রিয়াটি মসৃণভাবে চলবে ৷ স্বচ্ছ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে তা সময়মতো সম্পন্ন হবে ৷ যারা মনে করছেন কোনও অসঙ্গতির কারণে তারা অপ্রয়োজনীয় সন্দেহের মধ্যে পড়েছেন, তাদের সকলকে ন্যায্য সুযোগ দিতে হবে ।"
দু'পক্ষের সওয়াল-জবাব শোনার পর সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, "যেসব ব্যক্তিকে আপাতত লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির বিভাগে বিবেচনা করা হচ্ছে, তাদের সুযোগ দেওয়ার জন্য আমরা নির্দেশাবলী জারি করা উপযুক্ত বলে মনে করছি ৷ তাঁদের নাম গ্রাম পঞ্চায়েত এবং মহকুমার ব্লক অফিসগুলিতে, শহরের ওয়ার্ড অফিসগুলিতেও টাঙাতে হবে ।" বেঞ্চ আরও জানিয়েছে, কোনও ব্যক্তিকে তাঁর অনুমোদিত প্রতিনিধির মাধ্যমে নথি জমা দেওয়ার অনুমতি দিতে হবে ৷ নথি জমা দেওয়ার জন্য কার্যালয়গুলি পঞ্চায়েত ভবন বা ব্লক অফিসগুলিতে করতে হবে ৷ নির্ধারিত তারিখ পার হয়ে যাওয়ার পরেও ক্ষতিগ্রস্ত সকল ব্যক্তিকে অতিরিক্ত নথি জমা দেওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশনকে বিজ্ঞপ্তি জারি করতে হবে বলেও নির্দেশে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে ।
এছাড়াও বেঞ্চ নির্দেশে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারকে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিশ্চিত করতেও বলেছে ৷ সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারকে নির্বাচন কমিশনকে পর্যাপ্ত লোকবলও দিতে হবে ৷ যাতে তারা পঞ্চায়েত ভবন, ব্লক অফিসগুলোতে নথি গ্রহণ এবং সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের বক্তব্য শোনার জন্য কর্মী মোতায়েন করতে পারে ।