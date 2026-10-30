আরজি করে আর্থিক দুর্নীতি মামলায় সন্দীপের পর এবার জামিন সুমন হাজরার

আরজি করে আর্থিক দুর্নীতি মামলায় সন্দীপের পর এবার জামিন সুমন হাজরার
RG Kar Hospital corruption: 'হাজরা মেডিক্যাল'-এর মালিক সুমন হাজরার সঙ্গে যোগসাজশ ছিল সন্দীপ ঘোষের ৷ এই অভিযোগে সিবিআইয়ের হাতে গ্রেফতার হয়েছিলেন সুমনও।
Published : October 30, 2026 at 2:32 PM IST
কলকাতা, 30 অক্টোবর: আরজি করে আর্থিক দূর্নীতির মামলায় অভিযুক্ত সুমন হাজরার শর্ত সাপেক্ষে জামিন মঞ্জুর করল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বেঞ্চ শুক্রবার l তাঁর জামিন মঞ্জুর করেছে। আরজি করে আর্থিক দুর্নীতির মামলায় মুল অভিযুক্ত সন্দীপ ঘোষ ইতিমধ্যেই জামিন পেয়েছেন ৷
'হাজরা মেডিক্যাল'-এর মালিক সুমন হাজরার সঙ্গে যোগসাজশ ছিল সন্দীপ ঘোষের ৷ এই অভিযোগে সিবিআইয়ের হাতে গ্রেফতার হয়েছিলেন সুমনও। এদিন হাইকোর্ট জামিনের শর্তে জানিয়েছে, নিম্ন আদালতে 20 হাজার টাকার দু'টি শিওরিটি বণ্ড জমা করতে হবে সুমনকে, তবেই মিলবে জামিন। চিকিৎসার সরঞ্জাম কেনায় কার্টেল তৈরি, টেন্ডার কারচুপি ও সরকারি অর্থের অপচয়ের অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছিলেন ‘হাজরা মেডিক্যাল’-এর মালিক। 20 হাজার টাকার বন্ডে তাঁর জামিন মঞ্জুর করেন বিচারপতি।
আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রায় দুই বছর আগে যে দুর্নীতির অভিযোগ ঘিরে তোলপাড় হয়েছিল রাজ্য, সেই মামলাতেই এবার বড় আইনি স্বস্তি পেলেন অন্যতম অভিযুক্ত। তবে, হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বেঞ্চ জামিনের ক্ষেত্রে একাধিক শর্তও বেঁধে দিয়েছে। একাধিক কঠোর শর্ত আরোপ করেছে আদালত। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, বিচারপ্রক্রিয়া চলাকালীন নিয়মিত মামলার শুনানিতে হাজিরা দিতে হবে সুমনকে। কলকাতা, হাওড়া ও বিধাননগর এলাকার বাইরে যেতেও পারবেন না তিনি। জমা রাখতে হবে পাসপোর্টও। পাশাপাশি, নির্দিষ্ট একটি মোবাইল নম্বর সিবিআইয়ের তদন্তকারী আধিকারিকের কাছে জমা দিতে হবে বলেও জানান বিচারপতি। কোনওভাবেই সাক্ষীদের প্রভাবিত করা যাবে না বলেও স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে আদালত।
2024 সালের 2 সেপ্টেম্বর আরজি করের আর্থিক দুর্নীতি মামলায় সুমনকে গ্রেফতার করেছিল সিবিআই। হাসপাতালের চিকিৎসার সরঞ্জাম সরবরাহের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। তদন্তকারীদের অভিযোগ, আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে হাসপাতালের কেনাকাটা ও টেন্ডার প্রক্রিয়ায় প্রভাব খাটানোর অভিযোগ ছিল তাঁর বিরুদ্ধে।
সিবিআইয়ের অভিযোগ অনুযায়ী, 2021 থেকে 2024 সালের মধ্যে হাসপাতালের চিকিৎসা সরঞ্জাম ও ওষুধ কেনাকাটায় অনিয়মের মাধ্যমে একটি গোষ্ঠী বা কার্টেল তৈরি হয়েছিল। অভিযোগের কেন্দ্রে ছিলেন সন্দীপ। সেই গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য হিসেবে উঠে আসে সুমন ও ব্যবসায়ী বিপ্লব সিংহের নামও। অভিযোগ, অন্য ব্যবসায়ীদের টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ না দিয়ে পছন্দের সংস্থাকে বরাত পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।
তদন্তকারী সংস্থার দাবি, ভুয়ো নথি ব্যবহার, প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র এড়িয়ে যাওয়া এবং বাজারদরের তুলনায় বেশি দামে চিকিৎসার সরঞ্জাম সরবরাহের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারের কয়েক কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছিল। সিবিআইয়ের অভিযোগে সেই ক্ষতির পরিমাণ প্রায় সাত কোটি টাকা। পরবর্তী সময়ে আর্থিক লেনদেনের সূত্র ধরে তদন্তে নামে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটও। এই মামলায় সন্দীপ ঘোষ-সহ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে তদন্ত চালিয়ে চার্জশিটও জমা দেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।