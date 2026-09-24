জমির পর বালি পাচার ! সুমিত রায়কে কি ফের হেফাজতে চাইবে পুলিশ

জমির পর বালি পাচার ! সুমিত রায়কে কি ফের হেফাজতে চাইবে পুলিশ
Abhishek Banerjee PA Sumit Roy: পাঁচ দিনের CID হেফাজত শেষে বৃহস্পতিবার মেদিনীপুর আদালতে তোলা হল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্ত-সহায়ক সুমিত রায়কে ।
Published : September 24, 2026 at 3:23 PM IST
মেদিনীপুর, 24 সেপ্টেম্বর: পাঁচ দিনের CID হেফাজত শেষ । ফের মেদিনীপুর আদালতে তোলা হল তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্ত-সহায়ক সুমিত রায়কে । শালবনির সরকারি জমি জালিয়াতির মামলায় গ্রেফতার হয়ে পর পর হেফাজতে থাকার পর এ বার তদন্তে নতুন মোড়ের ইঙ্গিত । তদন্তকারী সূত্রের দাবি, সুমিতের বিরুদ্ধে শালবনি থানায় দায়ের হওয়া বালি পাচার সংক্রান্ত মামলার সূত্রও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । সেই মামলায় তাঁকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার জন্য এদিন আদালতে আবেদন করতে পারে শালবনি থানার পুলিশ ।
শালবনির জমি জালিয়াতির মামলায় সুমিতকে গ্রেফতারের পর থেকেই তাঁকে ঘিরে তদন্তের পরিধি ক্রমশ বাড়ছে । 10 সেপ্টেম্বর গ্রেফতারের পর 11 সেপ্টেম্বর তাঁকে মেদিনীপুর আদালতে পেশ করা হয়েছিল । পরে CID-র হেফাজতে নিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় । তদন্তকারীদের দাবি, জমির লেনদেন, নথি তৈরি এবং আর্থিক লেনদেনের একাধিক সূত্র তাঁর কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছে । সম্প্রতি CID আদালতে জানিয়েছিল, 2018 থেকে 2021 সালের মধ্যে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রায় 7 কোটি টাকা জমা হয়েছিল সুমিতের মাধ্যমে । সেই টাকার উৎস এবং ব্যবহারের দিকটিও তদন্তের আওতায় রয়েছে ।
এই মামলার সূত্রেই আগে গ্রেফতার করা হয়েছিল প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক সুজয় হাজরাকে । পরে তদন্তে উঠে আসে আরও কয়েক জনের নাম । অমিত ঘোষ, নিত্যানন্দ রায় এবং লক্ষ্মীকান্ত ভূঁইয়াকে গ্রেফতার করে CID । তদন্তকারীদের দাবি, জমি দেখানো, ক্রেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং টাকা পৌঁছে দেওয়ার মতো কাজে এই 'লিঙ্কম্যান'দের ভূমিকা ছিল । অমিত ঘোষকে নিয়ে শালবনিতে গিয়ে জমি সংক্রান্ত লেনদেনের পথও খতিয়ে দেখেছেন তদন্তকারীরা ।
এর মধ্যেই সুমিতের বিরুদ্ধে নতুন করে বালি পাচারের অভিযোগের সূত্র সামনে আসায় তদন্তের অভিমুখ আরও বিস্তৃত হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে । যদিও এই মামলায় তাঁর ঠিক কী ভূমিকা, কোন সময়ের লেনদেন বা কোন বালি পাচার চক্রের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের অভিযোগ রয়েছে, সে বিষয়ে পুলিশের তরফে এখনও বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয়নি । আদালতে পুলিশের আবেদনের পরেই বিষয়টি আরও স্পষ্ট হতে পারে ।
সুমিতকে ঘিরে বালি পাচারের অভিযোগ অবশ্য একেবারে নতুন নয় । জুনে প্রাক্তন বিধায়ক সুজয় হাজরাকে বালি পাচার ও তোলাবাজি সংক্রান্ত অভিযোগে গ্রেফতারের পর তদন্তের সূত্রে সুমিতের নামও উঠে আসে । সেই সময় সুমিতের খোঁজে শালবনি থানার পুলিশ কলকাতায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতেও তল্লাশি চালিয়েছিল ।
তবে শালবনির জমি মামলাটিই এখনও পর্যন্ত সুমিতের বিরুদ্ধে চলা মূল তদন্তের কেন্দ্রবিন্দু । CID-এর দাবি, সরকারি জমির চরিত্র বদল, ভুয়ো নথি এবং জমি হস্তান্তরের অভিযোগের তদন্তে সুমিতের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । মামলার চার্জশিটেও সুজয় হাজরা-সহ কয়েক জনের নাম রয়েছে । সুমিতকে ঘিরে তদন্তে আরও তথ্য উঠে আসতে পারে বলে তদন্তকারীরা আদালতে জানিয়েছেন ।
অন্য দিকে, সুমিতের আইনজীবীরা তদন্তকারীদের একাধিক অভিযোগের বিরোধিতা করেছেন । তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হয়নি এবং তদন্তের বিভিন্ন দাবি আদালতের বিচারাধীন, এই অবস্থানই আইনি লড়াইয়ে তুলে ধরা হচ্ছে । ফলে বালি পাচার সংক্রান্ত নতুন অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে কী নির্দিষ্ট তথ্য রয়েছে, সেটিই এখন গুরুত্বপূর্ণ ।
ফলে আজকের আদালত-পর্ব তাই শুধু পাঁচ দিনের CID হেফাজত শেষ হওয়ার আনুষ্ঠানিকতা নয় । শালবনির জমি মামলার তদন্তের মধ্যেই যদি বালি পাচার সংক্রান্ত পৃথক মামলায় সুমিতকে হেফাজতে নেওয়া হয়, তা হলে তদন্তের পরিধি আরও বাড়বে ।