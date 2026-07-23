সরকারি নির্দেশের পরেই পদক্ষেপ, মালদার দুই পুরসভাতেও জন্ম-মৃত্যু শংসাপত্রের তদন্ত শুরু
রাজ্যের ক্ষমতায় আসার আগে বিজেপি বারবার অভিযোগ তুলেছিল, এই রাজ্যে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিবেশী বাংলাদেশের নাগরিকরা বৈধ ভারতীয় শংসাপত্র হাতিয়ে নিচ্ছে ৷
Published : July 23, 2026 at 9:08 PM IST
মালদা, 23 জুলাই: রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তে এবার থেকে জন্ম বা মৃত্যুর শংসাপত্র দেওয়ার অধিকারী শুধুমাত্র সরকারি আধিকারিকরা ৷ বৃহস্পতিবারই সরকারের এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব ৷ এদিকে বৃহস্পতিবার সারা রাজ্যের বিভিন্ন পুরসভা ও কর্পোরেশনে জন্ম ও মৃত্যু শংসাপত্রের নথি পরীক্ষা করেছেন পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্তারা ৷ মালদার দুই পুরসভাতেও তার ব্যতিক্রম হয়নি ৷
এদিন স্থানীয় পুলিশের উপস্থিতিতে ইংরেজবাজার ও পুরাতন মালদা পুরসভায় 55 বছরের জন্ম ও মৃত্যু শংসাপত্র যাচাইয়ের কাজ শুরু করেন স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সির (সুডা) আধিকারিকরা ৷ তাঁরা 1971 সাল থেকে 2016 সাল পর্যন্ত দুই পুরসভার অনুমোদন করা সমস্ত শংসাপত্রের নথি পরীক্ষার জন্য নিয়ে যান ৷ দুই পুরসভার চেয়ারম্যানই এই তদন্তে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন ৷
রাজ্যের ক্ষমতায় আসার আগে বিজেপি বারবার অভিযোগ তুলেছিল, এই রাজ্যে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিবেশী বাংলাদেশের নাগরিকরা বৈধ ভারতীয় শংসাপত্র হাতিয়ে নিচ্ছে ৷ এই অভিযোগের ক্ষেত্রে বিশেষত তৃণমূল পরিচালিত রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আঙুল তুলেছিলেন গেরুয়া শিবিরের শীর্ষ নেতা-নেত্রীরা ৷ এই বাংলাদেশিদের চিহ্নিত করতে একাধিক রাজ্যে এসআইআর দায়ের করা হয় ৷ এই প্রক্রিয়ায় পশ্চিমবঙ্গেও কয়েক লক্ষ মানুষের নাম বাদ গিয়েছে ৷ তবে এদের মধ্যে বাংলাদেশিদের সংখ্যা কত তা এখনও জানা যায়নি ৷ সেই তথ্য কবে প্রকাশ করা হবে তাও অজানা ৷ শোনা যাচ্ছে, নয়া এই তদন্তে নাকি এসআইআর-এ দেওয়া তথ্য খতিয়ে দেখা হবে ৷ যদিও এনিয়ে এখনও সরকারি কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি ৷
সুডা'র ডিরেক্টর ইংরেজবাজার এবং পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যানকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেন, বিভিন্ন দফতরের নথি খতিয়ে দেখতে 23 জুলাই সরকারি আধিকারিকরা রাজ্যের প্রতিটি পুরসভায় উপস্থিত হবেন ৷ সকাল সাড়ে ন’টা থেকে তারা অভিযান চালাবে ৷ তাই পুরসভার প্রত্যেক কর্মী ও আধিকারিকদের সেই সময়ের মধ্যে উপস্থিত হতে হবে ৷ এই নির্দেশিকা পেয়ে এদিন দুই পুরসভার কর্মী ও আধিকারিকরা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দফতরে চলে আসেন ৷ চলে আসেন দুই চেয়ারম্যানও ৷ বেলা 12টা নাগাদ পুলিশ-সহ সরকারি আধিকারিকরা দুই পুরসভায় উপস্থিত হন ৷ তাঁরা সোজা চলে যান জন্ম ও মৃত্যু সংক্রান্ত দফতরে ৷ স্টোর রুম থেকে গত 55 বছরের নথি সংগ্রহ করে তাঁরা একাধিক ট্রাঙ্কে বোঝাই করে নিয়ে চলে যান ৷ তার সিজার লিস্ট চেয়ারম্যানের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয় ৷
তদন্তকারী আধিকারিক কিংবা পুলিশ অফিসাররা এনিয়ে কোনও কথা বলতে রাজি হননি ৷ ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী বলেন, “এটা হঠাৎ হয়নি ৷ জন্ম ও মৃত্যু সংক্রান্ত একটি অভিযোগ রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরে জমা পড়েছিল ৷ এর ভিত্তিতেই সুডার তরফে আমাদের গতকাল জানিয়ে দেওয়া হয়, সরকারি আধিকারিকদের একটি দল এর তদন্তে পুরসভায় আসবেন ৷ আমরা যেন তাঁদের সাহায্য করি ৷ কোনও অভিযোগ থাকলে তদন্ত করে পদক্ষেপ নেওয়াটা আমাদের দায়িত্ব ৷ আমরা তদন্তকারী দলকে সবরকম সহযোগিতা করেছি ৷ তাঁরা অনেক নথিপত্র পুরসভা থেকে নিয়ে গিয়েছেন ৷”
অন্যদিক, পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান বিভূতিভূষণ ঘোষ বলেন, “সরকারি আধিকারিকরা আজ বেলা 12টা থেকে দুপুর দুটো পর্যন্ত পুরসভার জন্ম ও মৃত্যু সম্পর্কিত যাবতীয় নথি পরীক্ষা করে দেখেছেন ৷ তাঁরা অনেক নথি নিজেদের হেফাজতে নিয়ে গিয়েছেন ৷ তবে আমাদের পুরসভায় সরকারি নির্দেশিকা মেনেই জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র দেওয়া হয় ৷ সরকারি কিংবা বেসরকারি হাসপাতাল অথবা নার্সিং হোমে কারও জন্ম কিংবা মৃত্যু হয়ে থাকলে ভুল শংসাপত্রের সম্ভাবনাই নেই ৷ তবে কারও বাড়িতে জন্ম ও মৃত্যুর ঘটনা ঘটলে কিছুটা সমস্যা তৈরি হয় ৷ সেক্ষেত্রেও আমরা সমস্ত নিয়ম মেনে শংসাপত্র প্রদান করি ৷ তাই এই তদন্তে আমাদের কোনও সমস্যা নেই ৷”
সরকারি তদন্তে এদিন দুই পুরসভাতেই জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধীকরণের কাজ বন্ধ ছিল ৷ অনেক মানুষকে এদিন পুরসভায় এসে ফিরে যেতে হয়েছে ৷ তবে নাগরিকদের অনেকেই সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন ৷ তাঁদের মতে, বাংলাদেশ লাগোয়া এই জেলায় অনুপ্রবেশের ঘটনা অবশ্যই ঘটেছে ৷ এই তদন্তে অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন ৷ তবে এর আগেও একাধিকবার জেলায় ভুয়ো শংসাপত্র প্রদানের অভিযোগ উঠেছে ৷ পুরসভা নয়, অভিযোগ উঠেছিল মূলত বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে ৷ যেমন ইংরেজবাজার ব্লকের যদুপুর 1 ও 2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত, কালিয়াচক 1 ও 3 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে ভুরিভুরি অভিযোগ ছিল ৷ অভিযোগ ছিল, মোটা টাকার বিনিময়ে পঞ্চায়েতের প্রধান ও আধিকারিকরা ভুয়ো শংসাপত্র প্রদান করছেন ৷ তাই জেলাবাসীর একাংশ চাইছেন, শুধু পুরসভা নয়, প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতেও এমন তদন্ত হোক ৷