দুর্গাপুরে চাহিদা বাড়ছে সাবেকি দুর্গা প্রতিমার, মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া পুজো উদ্যোক্তাদের
traditional Durga idols in Durgapur: মৃৎশিল্পীদের কথা, অন্য বছরগুলিতে মণ্ডপের থিমের সঙ্গে মিলিয়ে হত প্রতিমার রূপ ৷ এবার তা পাল্টেছে।
Published : October 4, 2026 at 5:46 PM IST
দুর্গাপুর, 4 অক্টোবর: আধুনিক থিম আর চোখধাঁধানো কারুকার্যের ভিড়ে এবার দুর্গাপুজোয় ফিরছে ঐতিহ্যের স্পর্শ। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে শিল্পনগরী দুর্গাপুরের পুজো মণ্ডপগুলিতে ফিরে আসছে সাবেকি ও একচালার প্রতিমা। মায়ের আরাধনায় দেবী দুর্গার সঙ্গে লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ ও কার্তিকের মূর্তিতে যেন চিরন্তন ঐতিহ্যের ছোঁয়া থাকে— রাজ্যের এই আবেদনের পর থেকেই পরিবর্তন দুর্গাপুরের মৃৎশিল্পালয়গুলিতে।
দুর্গাপুরের কুমোরপাড়াগুলিতে এখন নাওয়া-খাওয়া ভুলিয়ে কাজ করছেন মৃৎশিল্পীরা। মৃৎশিল্পীদের সূত্রে জানা গেছে, অন্য বছরগুলিতে মণ্ডপের থিমের সঙ্গে মেলাতে প্রতিমার রূপ, গায়ের রং বা অলংকরণে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষার নির্দেশ দিতেন উদ্যোক্তারা। কিন্তু চলতি বছরে ছবিটা সম্পূর্ণ আলাদা। পুজো কমিটিগুলি থিম বা আলোকসজ্জার আয়োজন করলেও, প্রতিমা গড়ার ক্ষেত্রে কোনও অসাবেকি ফরমায়েশ দিচ্ছেন না। বরং স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছেন, দেবী প্রতিমা হতে হবে নিখাদ সাবেকি ও একচালার।
দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে থিমের আড়ম্বরে দেবীর সেই পরিচিত রূপ কিছুটা হলেও দূরে চলে গিয়েছিল বলে মনে করছেন পুজো উদ্যোক্তাদের একাংশ। শহরের প্রবীণ পুজো উদ্যোক্তা সুদাময় পাল ও অমিয় মুখোপাধ্যায়দের কথায়, "সাবেকি মূর্তিতে পুজো করার আনন্দ এবং মানসিক শান্তি সম্পূর্ণ আলাদা। ছোটবেলা থেকে মায়ের যে রূপ আমরা দেখে অভ্যস্ত, থিম পুজোর জোয়ারে গত কয়েক বছরে তাতে বেশ বদল ঘটেছিল। এবার সরকারিভাবে সাবেকি মূর্তিতে পুজো করার কথা বলার পর আবার মায়ের সেই ঐতিহ্যবাহী রূপ মণ্ডপে মণ্ডপে ফিরে আসছে। এতে পুজোয় প্রাণের ছোঁয়া ফিরবে।"
কুমোরপাড়ার মৃৎশিল্পী অভিজিৎ পাল বলেন, "হঠাৎ করেই একচালার সাবেকি দুর্গা প্রতিমার চাহিদা একলাফে অনেকটাই বেড়ে গেছে। সাবেকি প্রতিমা, ডাকের সাজ ও সেই আগের মত ঐতিহ্যবাহী অলংকরণে প্রতিমা এবার এরকম প্রতিমারি চাহিদা বেশি । মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পরেই এমন মূর্তির চাহিদা বেড়েছে বলে মনে হচ্ছে। এতদিন পর্যন্ত থিম পুজোর সঙ্গে সামঞ্জস্য দেখে প্রতিমা তৈরি করতাম কিন্তু এবার সাবেকি প্রতিমা চাহিদা একেবারে তুঙ্গে।" শিল্পীদের মতে, আধুনিকতার দৌঁড়ে সাবেকি রীতির যে প্রতিমা শিল্প কিছুটা কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল, সরকারের এই সিদ্ধান্ত ও উদ্যোক্তাদের এই আগ্রহের ফলে তা আবার নতুন করে প্রাণ ফিরে পেল।
দুর্গাপুরের অন্যতম মেগা বাজেটের পুজো, সিটি সেন্টারে চতুরঙ্গ ময়দানে সর্বজনীন দুর্গোৎসব। এই দুর্গোৎসবের কার্যকরী সভাপতি পরমানন্দ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "দুর্গাপুরে মানুষের ঢল নামে চতুরঙ্গ ময়দানে দুর্গোৎসবে। এর আগে আমরা সাবেকি এবং থিম পুজো করেছি। সরকারি বাধ্যবাধকতা ঠিক নয়, তবে এবার সরকার সাবেকী পুজো করতে বলেছে বলে আমরা সাবেকি প্রতিমার পুজো করছি। আমাদের মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে বৃন্দাবনের প্রেম মন্দির এর আদলে। আর সেখানে সাবেকি মায়ের মূর্তি পুজো করা হবে।"
দুর্গাপুর স্টিল টাউনশিপের মধ্যপল্লী সর্বজনীন দুর্গোৎসবের অন্যতম প্রধান কর্তা জগদানন্দ গোস্বামী বলেন, "সরকারিভাবে কোনও চাপ দেওয়া হয়নি কিন্তু আমরা আমাদের দুর্গোৎসব কখনও থিম পুজোর মধ্য দিয়ে করিনি। আমরা চিরকাল সাবেকি মূর্তির পুজো করেছি। দুর্গোৎসব বাংলার মানুষের কাছে প্রধান উৎসব। তাই চিরন্তন রীতি রেওয়াজ মেনে আমরা সেই সাবেকি মূর্তির আরাধনা করি। সরকারের কাছে শুধু আমাদের অনুরোধ থাকে আমাদেরকে সহায়তা করার জন্য।"
সব মিলিয়ে, দুর্গাপুজোর দিন যতই এগিয়ে আসছে, দুর্গাপুরের মণ্ডপে মণ্ডপে দেবীর সেই পুরাতন, স্নিগ্ধ ও ঐতিহ্যবাহী সাবেকি রূপ দেখার অপেক্ষায় দিন গুনছেন শহরবাসী।