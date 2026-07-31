শুভেন্দুর আপ্ত-সহায়ক খুনে যুক্ত বিরোধী দলের নেতা ! দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতারের পর দাবি সিবিআই-এর

শুভেন্দুর আপ্ত-সহায়ক খুনে যুক্ত বিরোধী দলের নেতা ! দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতারের পর দাবি সিবিআই-এর
সিবিআই জানিয়েছে, ধৃতদের নাম সাগর সোনকার ও সাহেব সোনকার ৷ তাঁরা চন্দ্রনাথ রথেরই সঙ্গে কাজ করতেন ৷ কোন নেতার সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ ছিল, খুঁজছে সিবিআই
By PTI
Published : July 31, 2026 at 6:13 PM IST
নয়াদিল্লি, 31 জুলাই: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত-সহায়ক চন্দ্রনাথ রথের খুনের ঘটনায় সামনে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য ৷ এই ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক দলের এক নেতার যোগসূত্র সামনে এসেছে বলে সিবিআই-এর তরফে জানানো হয়েছে ৷ এই ঘটনায় দু’জন মূল সন্দেহভাজনকে গ্রেফতারের পর এই তথ্য সামনে এসেছে বলে শুক্রবার সিবিআই আধিকারিকরা জানিয়েছেন ৷
যে দু’জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, তাঁদের নাম সাগর সোনকার ও সাহেব সোনকার ৷ তাঁরা দুই ভাই ৷ দু’জনেই নিহত চন্দ্রনাথ রথের সহযোগী হিসেবে কাজ করতেন ৷ অভিযুক্তদের শুক্রবার কলকাতার একটি বিশেষ আদালতে হাজির করা হতে পারে ।
সিবিআই আধিকারিকরা জানিয়েছেন, চন্দ্রনাথ রথের সঙ্গে কাজ করার সময় সাগর সোনকার ল্যান্ডলাইনের মাধ্য়মে বিজেপির একটি প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের কার্যালয়ের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন । সাগরের কল রেকর্ড যখন তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখেন, সেই সময়ই এই বিষয়ে সন্দেহ হয় ৷ তখনই তদন্তকারীরা দেখেন যে বিরোধী দলের স্থানীয় কার্যালয়ে অসংখ্য বার ফোন করেছিলেন সাগর । এই বিষয়টি এখন খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷
তাছাড়া কোন রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে যোগাযোগ করতেন সাগর, সেটা খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে ৷ উল্লেখ্য, সিবিআই-এর তরফে আরও জানানো হয়েছে, বিজেপিতে যোগ দেওয়ার আগে 2020 সাল পর্যন্ত সাগর বিরোধী দলের এক বিধায়কের সঙ্গে কাজ করতেন ।
গত 6 মে উত্তর 24 পরগনার মধ্যমগ্রামের কাছে গাড়িতে যাওয়ার সময় মোটরবাইক-আরোহী আততায়ীদের গুলিতে চন্দ্রনাথ রথ নিহত হন । আততায়ীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন সাগর ৷ তিনিই আততায়ীদের সুপারির টাকাও দিয়েছিলেন ৷ সিবিআই তদন্তে এই নিয়ে তথ্যপ্রমাণ উঠে এসেছে বলেও জানিয়েছেন আধিকারিকরা ৷
তবে সিবিআই জানতে পেরেছে, 2026 সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে ভবানীপুরে শুভেন্দু অধিকারীর নির্বাচনী প্রচারের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি চন্দ্রনাথ রথকে খুনের চক্রান্ত শুরু হয়েছিল 2015 সালের ডিসেম্বরে ৷ কিন্তু নানা কারণে তা বারবার পিছিয়ে যায় ৷
সিবিআই এখনও পর্যন্ত ছ’জন শুটারকে গ্রেফতার করেছে ৷ ধৃৃতদের নাম-মনু সিং, রাজ সিং, গোলু সিং, ময়াঙ্ক রাজ মিশ্র, ভিকি মৌর্য ও নবীন কুমার সিং ৷ এছাড়াও সুপারির দায়িত্ব নেওয়া মধ্যস্থতাকারী বিনয় রাই, সঞ্জয় রাই ও বিকাশ মিশ্রকেও গ্রেফতার করেছে সিবিআই ৷ এবার গ্রেফতার হল আরও দু’জন ৷ সিবিআই-এর দাবি, এখনও একজন অভিযুক্ত পলাতক ৷
প্রসঙ্গত, রাজ্য সরকারের অনুরোধের প্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের কাছ থেকে সিবিআই এই মামলার তদন্তভার গ্রহণ করে । সিবিআই জানিয়েছে, তদন্তের জন্য তাদের দিল্লির ‘স্পেশাল ক্রাইম’ বিভাগের একজন ডিআইজি-র নেতৃত্বে সাত সদস্যের একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করা হয়েছে ৷ এই দলে সংস্থার বিভিন্ন ইউনিট থেকে বাছাই করা সেরা তদন্তকারীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ।