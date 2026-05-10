বিজেপি সরকার আসতেই বিতর্কিত নিয়োগ পরীক্ষার ওএমআর শিট প্রকাশ SSC-র

বিজেপি সরকার আসতেই বিতর্কিত নিয়োগ পরীক্ষার ওএমআর শিট প্রকাশ SSC-র
Published : May 10, 2026 at 1:27 PM IST
কলকাতা, 10 মে: দীর্ঘদিনের আইনি জট কাটিয়ে শিক্ষক নিয়োগে স্বচ্ছতা ফেরাতে উদ্যোগী হল রাজ্যের নতুন বিজেপি সরকার । মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীর নাম ঘোষণা হওয়ার পরই 2016 সালের বিতর্কিত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগ পরীক্ষার ওএমআর শিট প্রকাশ করল স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)। শুক্রবার কমিশনের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি হলেও, শনিবার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তাঁর শপথগ্রহণের দিনই বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে ।
এসএসসি সূত্রে জানা গিয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনেই সিবিআইয়ের কাছ থেকে পাওয়া হার্ড ডিস্কের তথ্যের ভিত্তিতে পরীক্ষার্থীদের ওএমআর শিট ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে । আপাতত নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির এসএলএসটি (এটি)-র ওএমআর শিট প্রকাশ করা হয়েছে । কমিশন জানিয়েছে, খুব শীঘ্রই 2016 সালের তৃতীয় এসএলএসটি (এনটি)-র গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি কর্মীদের ওএমআর শিটও প্রকাশ করা হবে ।
2016 সালের শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আদালতের নির্দেশে সম্পূর্ণ প্যানেল বাতিল হওয়ায় চাকরি হারিয়েছিলেন প্রায় 26 হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী । এরপর থেকেই চাকরিপ্রার্থী ও বিভিন্ন সংগঠনের তরফে ওএমআর শিট প্রকাশের দাবি উঠছিল । অভিযোগ ছিল, বহু ক্ষেত্রে ওএমআর শিট নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে অথবা তাতে কারচুপির আশঙ্কা রয়েছে । 2024 সালে কলকাতা হাইকোর্ট প্রায় 22 লক্ষ ওএমআর শিট প্রকাশের নির্দেশ দিলেও সেই নির্দেশ কার্যকর হয়নি । নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর কমিশনের এই পদক্ষেপকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল ।
শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক কিংকর অধিকারী বলেন, "যোগ্য শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের সম্মানের সঙ্গে পুনর্বহাল করতে হবে । পাশাপাশি প্রকৃত দুর্নীতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি ।"
অন্যদিকে, এসএসসি নন-টিচিং স্টাফ ঐক্য মঞ্চের সদস্য অমিত মণ্ডলের দাবি, "নতুন সরকার আসার পরেই আদালতের পুরনো নির্দেশ কার্যকর করার ক্ষেত্রে কমিশন সক্রিয় হয়েছে ।" এসএসসি সূত্রে খবর, ওই বছরে যাঁরা যাঁরা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা সকলেই ওয়েবসাইটে নিজেদের রোল নম্বর দিয়ে সেই ওএমআর শিট দেখতে পাবেন ।
চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকের অন্যতম এক আন্দোলনকারী সুমন বিশ্বাস বলেন, "প্রথম দিন থেকে আমরা ওএমআর শিট প্রকাশের দাবি জানিয়েছিলাম । নতুন সরকার সেই দাবি মেনে নিয়েছে । ফলে নতুন সরকারের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ ।"
উল্লেখ্য, গত বছর আদালতের নির্দেশে প্রায় 19 হাজার যোগ্য চাকরিপ্রার্থীর জন্য নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করেছিল এসএসসি । পুনরায় লিখিত পরীক্ষাও নেওয়া হয় । তবে সেই পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর দেখা যায়, 2016 সালের বহু প্রার্থীই নতুন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেননি । ফলে নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয় । এদিনের ওএমআর প্রকাশের পর সেই দ্বিতীয় পরীক্ষার ভবিষ্যৎ নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ।