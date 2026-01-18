কনকনে ঠান্ডায় আপাতত ইতি, একাধিক জেলায় কুয়াশার সতর্কতা

কনকনে ঠান্ডায় আপাতত ইতি, একাধিক জেলায় কুয়াশার সতর্কতা
সামনেই বাগদেবীর আরাধনা ৷ তার প্রস্তুতিতে বাধ সাধবে না আবহাওয়া ৷ হালকা ঠান্ডা ও উষ্ণতার মিশেলে আরামদায়ক আবহাওয়া থাকবে আগামী সাতদিন ৷
Published : January 18, 2026 at 7:32 AM IST
কলকাতা, 18 জানুয়ারি: শীত তার ইনিংসের শেষ প্রান্তে বলা যায় । জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময় অর্থাৎ বাংলা ক্যালেন্ডারে মাঘ মাসের প্রথমার্ধ । কার্যত গোটা পৌষ মাস বঙ্গের আবহে মারকুটে ব্যাটিং করেছে । বাংলায় অনেকদিন শীতের এমন ধারাবাহিক পারফরম্যান্স দেখা যায়নি । তবে মাঘের শুরু থেকেই শীত এবার বিদায়ের বার্তা দিতে শুরু করেছে ।
সামনেই বসন্ত পঞ্চমী অর্থাৎ সরস্বতী পুজো । বাঙালির ভ্যালেন্টাইন্স ডে-ও বটে । তবে সেদিন কিন্তু কনকনে শীতের আমেজ থাকবে না । স্বাভাবিকের কাছে থাকবে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা । কুয়াশার দাপট থাকবে ।
আজকের আবহাওয়া যেমন থাকবে
আজ রবিবার দিনের আকাশ থাকবে পরিষ্কার । ভোর এবং সকালে কুয়াশার দাপট থাকবে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 23 এবং 13 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
কী বলছে হাওয়া অফিস
আলিপুর আবহাওয়া অফিসের আবহাওয়াবিদ অন্বেষা ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, আপাতত দু'দিন স্বাভাবিকের নিচে থাকবে তাপমাত্রা । রবি ও সোমবার কলকাতায় 13 ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকবে তাপমাত্রা । যা সোম থেকে বুধবারের মধ্যে 14 থেকে ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছতে পারে । জেলার ক্ষেত্রেও তাপমাত্রা সামান্য বাড়বে সোমবার থেকে । দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলির তাপমাত্রা 10 থেকে 13 ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছতে পারে ৷ বৃহস্পতিবার থেকে ফের তাপমাত্রা সামান্য নামতে পারে অথবা একইরকম থাকবে পরবর্তী কয়েকদিন । উত্তরবঙ্গে আপাতত স্বাভাবিকের কাছাকাছিই থাকবে তাপমাত্রা । বড়সড় পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই আগামী পাঁচ থেকে সাতদিন ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আজ রবিবার নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, দুই বর্ধমান ও হুগলিতে ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা রয়েছে । সোমবার এই জেলাগুলিতে কুয়াশার দাপট অব্যাহত থাকবে ৷
সরস্বতী পুজোর আবহাওয়া যেমন থাকবে
সরস্বতী পুজোয় সকাল সন্ধ্যা মনোরম আবহাওয়া থাকবে ৷ হালকা শীতের আমেজ থাকলেও রোদ উঠে বেলার দিকে সামান্য উষ্ণতার ছোঁয়া লাগতে পারে । তবে ঘন কুয়াশার দাপট থাকার সম্ভাবনা কম । সকালে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা দেখা যাবে ৷ মূলত পরিষ্কার আকাশ থাকবে ৷ শুষ্ক আবহাওয়া ৷ বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে কুয়াশার ঘনঘটা বেশি থাকবে মালদা, দুই দিনাজপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিংয়ে । অন্যান্য সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার সম্ভাবনা থাকবে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
শনিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 13.01 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.04 ডিগ্রি নিচে । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 24 ডিগ্রি সেলসিয়াস । যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.09 ডিগ্রি নিচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 90 এবং সর্বনিম্ন 45 শতাংশ ।