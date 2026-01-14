মকর সংক্রান্তিতে কনকনে ঠান্ডা, উত্তরবঙ্গে কুয়াশার সতর্কতা

মকর সংক্রান্তিতে কনকনে ঠান্ডা, উত্তরবঙ্গে কুয়াশার সতর্কতা
পৌষের শেষ দিনে কনকনে ঠান্ডায় ব্যতিক্রমী কলকাতা ৷ সেখানকার তাপমাত্রার বিশেষ হেরফের হবে না বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস ৷ গঙ্গাসাগরে কেমন থাকবে আবহাওয়া ?
Published : January 14, 2026 at 7:42 AM IST
কলকাতা, 14 জানুয়ারি: মহানগরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদের ওঠা নামা দেখে রাজ্যের শীতের ছবিটা পরিষ্কার নয় । বর্তমানে কলকাতা ছাড়া রাজ্যের সর্বত্রই কনকনে ঠান্ডা । অন্যান্য বছরের তুলনায় শীত এবার দীর্ঘ ইনিংস খেলছে । পৌষ আজ শেষ । সেই ইনিংস মাঘেও দীর্ঘায়িত হবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস । এককথায় মাঘের শীত এবার বাঘের গায়েও বলা যায় ।
আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন, আগামী সাতদিন রাজ্যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার হেরফের হবে না । অর্থাৎ, পৌষ সংক্রান্তিতেও জাঁকিয়ে শীত থাকবে । তারপরে মাঘের শুরুতেও চলবে ঠান্ডার দাপট । গোটা দক্ষিণবঙ্গেই সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে স্বাভাবিকের নীচে ।
আজ বুধবার দিনের আকাশ ভোর এবং সকালের দিকে কুয়াশাচ্ছন্ন থাকবে । সূর্য ওঠার পর বেলা বাড়ার সঙ্গে ধীরে ধীরে পরিষ্কার হবে । আজ সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 23 এবং 12 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে বাঁকুড়ায় ছিল সবচেয়ে ঠান্ডা । সেখানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 9.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস । উত্তরবঙ্গে সমতলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ঠান্ডা ছিল কোচবিহার ৷ সেখানকার তাপমাত্রা ছিল 8.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস । দার্জিলিংয়ে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 3.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস ।
দাপুটে শীতের সঙ্গী এবার কুয়াশাও । গোটা রাজ্যেই চলবে কুয়াশার দাপট । কোথাও কোথাও দৃশ্যমানতা 200 মিটারে নেমে যেতে পারে । উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় আজ বৃহস্পতিবার থেকে বাড়বে কুয়াশার ঘনঘটা । দার্জিলিং ও উত্তর দিনাজপুরে দৃশ্যমানতা নামতে পারে 50 মিটারে । সেখানে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে । 16 থেকে 18 জানুয়ারি পর্যন্ত অর্থাৎ শুক্র থেকে রবিবার পর্যন্ত ঘন কুয়াশার সতর্কতা রয়েছে উত্তরবঙ্গে ।
কলকাতায় বর্তমান ঠান্ডার পরিস্থিতি বদলের ইঙ্গিত নেই । আজ কলকাতায় এক ডিগ্রি তাপমাত্রা কমবে । তবে দু-এক জায়গা ছাড়া সব জেলাতেই তাপমাত্রা স্বাভাবিকই থাকবে ।
মকর সংক্রান্তিতে বঙ্গের আবহে গঙ্গাসাগরের পরিস্থিতির দিকে নজর সবার । আলিপুর জানিয়েছে গঙ্গাসাগরে হালকা কুয়াশা থাকবে । পাশাপাশি সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 10-12 ডিগ্রির মধ্যে থাকবে । 10-12 কিমি ঘণ্টায় হাওয়া বইবে অর্থাৎ আবহাওয়াজনিত দুর্যোগের কারণে জল বেড়ে যাওয়ার কোনও আশঙ্কা নেই । আগামী সাতদিনে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই । শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে রাজ্যজুড়ে ।
কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মঙ্গলবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে 13.03 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.05 ডিগ্রি নীচে । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 23.03 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.05 ডিগ্রি নিচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন 45 এবং সর্বোচ্চ 83 শতাংশ ।