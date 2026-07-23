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পরিকাঠামো ও পর্যটনে জোর, বিধানসভায় উত্তরবঙ্গের জন্য একগুচ্ছ ঘোষণা নিশীথের

রাজবংশী ও কামতাপুরী ভাষার নামে জনজাতিকে ভাগ করার চেষ্টা হয়েছে। প্রশাসনিক বৈঠকে আমলাদের প্রকাশ্যে অপমান করার অভিযোগও তোলেন তিনি।

Nisith Pramanik Focus on tourism
উত্তরবঙ্গের জন্য একগুচ্ছ ঘোষণা নিশীথের (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 23, 2026 at 7:27 PM IST

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কলকাতা, 23 জুলাই: বিধানসভায় উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের বাজেট আলোচনায় অংশ নিয়ে পরিকাঠামো, পর্যটন ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে একগুচ্ছ নতুন প্রকল্পের কথা ঘোষণা করলেন বিভাগীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। বিধানসভায় তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে পূর্বতন সরকারের কড়া সমালোচনাও। বিগত সরকারের আমলে উত্তরবঙ্গ কেবলই বঞ্চনার শিকার হয়েছে বলে দাবি করেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, "যে উত্তরবঙ্গের মানুষের চোখের জল শুকিয়ে গিয়েছিল, মানুষের মনের ব্যথা জানাবার কোন জায়গা ছিল না।" তাঁর অভিযোগ, আগে উন্নয়নের নামে কেবল প্রতিশ্রুতি মিলেছে।

রাজবংশী ও কামতাপুরী ভাষার নামে জনজাতিকে ভাগ করার চেষ্টা হয়েছে। এমনকি প্রশাসনিক বৈঠকে আমলাদের প্রকাশ্যে অপমান করার অভিযোগও তোলেন তিনি। বর্তমান সরকারের ভূমিকার কথা বলতে গিয়ে নিশীথ বলেন, "এই সরকার উত্তরবঙ্গকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখতে চায়, উত্তরবঙ্গের উন্নয়নকে, উত্তরবঙ্গের মানুষকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখতে চায়।" মাত্র 81 দিনের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সাতবার উত্তরবঙ্গ সফরের কথাও তুলে ধরেন তিনি।

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে এদিন একাধিক পরিকল্পনার কথা জানান মন্ত্রী। তিনি জানান, বর্ষায় পাহাড়ি নদীর জল বাড়লে বাঁশের সাঁকো দিয়ে যাতায়াতে ভোগান্তি বাড়ে সাধারণ মানুষের। এর স্থায়ী সমাধানে প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রতি আর্থিক বছরে দশটি করে নতুন সেতু নির্মাণ করা হবে। পাহাড়ে যানজট কমাতে দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্শিয়াং ও মিরিকে আধুনিক 'হাইড্রোলিক পার্কিং' ব্যবস্থা চালু করার কথা ঘোষণা করেছেন মন্ত্রী। পাশাপাশি, অসম সীমান্তে রাজ্যের সংস্কৃতি তুলে ধরতে একটি স্বাগত তোরণ তৈরি করা হবে।

পর্যটন শিল্পের প্রসারে সমগ্র উত্তরবঙ্গ জুড়ে 100টি পর্যটন তথ্যকেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। একই ছাদের নীচে থাকবে কফি স্টল, হোমস্টে ও ফুড প্লাজা। এই প্রকল্পগুলিতে ডুয়ার্স বা পাহাড়ের পাশাপাশি গৌড়বঙ্গকেও সমান গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে মন্ত্রী জানান। সান্দাকফুতে পর্যটকদের সূর্যোদয় দেখার সুবিধার্থে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত 'কন্টেইনার হোম' তৈরি করবে সরকার। এছাড়া, চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সুবিধার্থে শুটিংয়ের যাবতীয় সরঞ্জাম ও অনুমতির জন্য 'সিঙ্গেল উইন্ডো সলিউশন' চালুর কথাও ভাবছে দফতর।

স্বাস্থ্য পরিকাঠামো নিয়ে মন্ত্রী জানান, দার্জিলিঙে একটি 'ইমার্জেন্সি ট্রমা কেয়ার সেন্টার' তৈরি করা হবে। আলিপুরদুয়ার, কালিম্পং ও দক্ষিণ দিনাজপুরে নতুন মেডিক্যাল কলেজ গড়ার পরিকল্পনাও রয়েছে। বাণিজ্যের প্রসারে পানিট্যাঙ্কি, জয়গাঁ, হিলি, চ্যাংড়াবান্ধা ও ফুলবাড়ীতে স্থলবন্দর গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। কৃষিনির্ভর শিল্পের উন্নয়নে মালদহে তৈরি হবে বহুমুখী হিমঘর। আনারস ও আমের মতো ফল সংরক্ষণের পাশাপাশি ফুড প্রসেসিং ইউনিট গড়ার কথাও জানান মন্ত্রী। ক্রীড়া পরিকাঠামো ঢেলে সাজাতে মালদহের চাঁচল বা গাজোলে একটি মিনি স্পোর্টস সেন্টার অফ এক্সিলেন্স এবং প্রতিটি জেলায় ইন্ডোর স্টেডিয়াম গড়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ভাওয়াইয়া, খন ও গম্ভীরা গান সংরক্ষণে বিশেষ একাডেমি তৈরি হবে।

পূর্বতন সরকারের আমলের দুর্নীতির অভিযোগ প্রসঙ্গে কড়া বার্তা দেন নিশীথ। তিনি জানান, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে দুর্নীতিগ্রস্ত 122টি এজেন্সিকে ইতিমধ্যেই শোকজ ও কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করতে বাজেটে প্রতিটি বিধানসভার জন্য সমান অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে বলে তিনি জানান।

দলমত নির্বিশেষে সমস্ত বিধায়ককে উন্নয়নের কাজে শামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়ে নিশীথ বলেন, "আপনারা যে কোন সমস্যা নিয়ে আসবেন সবসময় আপনাদের দরজা খোলা থাকবে এবং আমি এটা দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি আপনারা যে কোন কাজ নিয়ে এলে সেটা আমি মন থেকে চেষ্টা করব আপনাদের সেই কাজ সেই উন্নয়নমূলক কাজকে আপনাদের জন্য ইমপ্লিমেন্ট করে দেওয়ার।"

TAGGED:

INFRASTRUCTURE AND TOURISM
NORTH BENGAL TOURISM
উত্তরবঙ্গে পর্যটনে জোর
মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক
NISITH PRAMANIK FOCUS ON TOURISM

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