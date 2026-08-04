কর্মসংস্থানে জোর ! সুন্দরবনের মানুষকে আর ভিনরাজ্যে যেতে হবে না, আশ্বাস দিলীপের
সোনারপুরে প্রশাসনিক বৈঠকে পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ । সুন্দরবনের 300-রও বেশি পঞ্চায়েতে আবাসন, কর্মসংস্থান ও পরিকাঠামো উন্নয়ন নিয়ে একগুচ্ছ পরিকল্পনা ।
Published : August 4, 2026 at 5:30 PM IST
সোনারপুর, 4 অগস্ট: প্রতি বছর ঘূর্ণিঝড় আসে । নদীর বাঁধ ভাঙে, নোনা জল ঢুকে পড়ে চাষের জমিতে । এক রাতেই ভেসে যায় ঘরবাড়ি, হারিয়ে যায় জীবিকার শেষ সম্বল । তারপর বাধ্য হয়েই দক্ষিণ 24 পরগনার সুন্দরবনের হাজার হাজার মানুষ ট্রেন ধরে পাড়ি দেন কেরল, গুজরাত, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু কিংবা দিল্লির দিকে । কেউ নির্মাণ শ্রমিক, কেউ রাজমিস্ত্রি, কেউ আবার ইটভাটায় বা কারখানায় কাজ করেন । পিছনে পড়ে থাকে পরিবার, বৃদ্ধ বাবা-মা, স্ত্রী-সন্তান ।
এই দীর্ঘদিনের বাস্তব ছবিই বদলাতে চাইছে রাজ্য সরকার । লক্ষ্য একটাই, "কাজের জন্য আর ভিনরাজ্যে নয়, নিজের এলাকাতেই কর্মসংস্থান ।" সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই মঙ্গলবার দক্ষিণ 24 পরগনার সোনারপুরে উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনার পঞ্চায়েত আধিকারিকদের নিয়ে উচ্চপর্যায়ের প্রশাসনিক বৈঠক করলেন রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ ।
বৈঠকে শুধু আবাস যোজনা নয়, সুন্দরবনের সামগ্রিক উন্নয়নের রূপরেখা নিয়েই দীর্ঘ আলোচনা হয় । উপস্থিত ছিলেন দুই জেলার পঞ্চায়েত দফতরের শীর্ষ আধিকারিক, জেলা প্রশাসনের কর্তারা এবং জনপ্রতিনিধিরা । আলোচনার কেন্দ্রে ছিল- আবাসন, কর্মসংস্থান, গ্রামীণ পরিকাঠামো, পানীয় জল, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার পুনর্গঠন ।
বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পঞ্চায়েতমন্ত্রী বলেন, "সুন্দরবনের বাস্তব পরিস্থিতি অন্য জেলার মতো নয় । এখানে নদী, খাঁড়ি আর বিচ্ছিন্ন দ্বীপ পেরিয়ে বহু এলাকায় পৌঁছতে হয় । কোথাও নৌকাই একমাত্র ভরসা । তাই আবাস যোজনার সমীক্ষার কাজ কিছুটা সময়সাপেক্ষ । তবে প্রশাসনকে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আগামী 31 অগস্টের মধ্যে সমীক্ষা শেষ করতে হবে ।"
মন্ত্রী জানান, সুন্দরবন অঞ্চলে 300-রও বেশি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে । অনেক জায়গায় এখনও সমীক্ষাকারী দলকে নৌকায় চেপে একাধিক নদী পার হয়ে যেতে হচ্ছে । ফলে প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা কাজের গতি কিছুটা কমালেও কোনও প্রকৃত উপভোক্তা যাতে সরকারি আবাসন প্রকল্প থেকে বঞ্চিত না হন, সেদিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ।
সুন্দরবনের উন্নয়নের প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ স্পষ্ট বলেন, এই অঞ্চলের সমস্যা কেবল অর্থের নয়, ভৌগোলিকও । প্রতিবছর ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, নদীভাঙন এবং লবণাক্ততার কারণে বহু মানুষ নতুন করে জীবন শুরু করতে বাধ্য হন । বহু পরিবার বছরের পর বছর স্থায়ী আবাসন ও নিয়মিত আয়ের অভাবে অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটায় । তাই এবার উন্নয়নের পরিকল্পনায় শুধু বাড়ি নির্মাণ নয়, স্থায়ী জীবিকা তৈরির উপরও সমান গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ।
সুন্দরবনের অর্থনীতির অন্যতম বড় সমস্যা কর্মসংস্থানের অভাব । কৃষিকাজ বছরের সব সময় থাকে না । মাছ ধরা কিংবা মধু সংগ্রহও ঝুঁকিপূর্ণ । ফলে বহু মানুষ বাধ্য হয়ে রাজ্যের বাইরে চলে যান । এই পরিস্থিতি বদলাতেই পঞ্চায়েতের মাধ্যমে 300-রও বেশি উন্নয়নমূলক প্রকল্প হাতে নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন মন্ত্রী ।
রাস্তা নির্মাণ, ড্রেনেজ ব্যবস্থা, সেচ প্রকল্প, পুকুর সংস্কার, গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন, জল সংরক্ষণ এবং সরকারি ভবন নির্মাণ-সহ একাধিক প্রকল্পে স্থানীয় মানুষকে কাজ দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে । দক্ষ ও অদক্ষ দুই ধরনের শ্রমিকই এই প্রকল্পে কাজের সুযোগ পাবেন বলে জানিয়েছেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী । দিলীপ ঘোষের কথায়, "একজন মানুষ যদি নিজের গ্রামে কাজ পান, তা হলে তাঁকে পরিবার ছেড়ে হাজার কিলোমিটার দূরে যেতে হবে না । আমাদের লক্ষ্য সেই পরিস্থিতিই তৈরি করা ।"
বৈঠকে আবাস যোজনার সমীক্ষার অগ্রগতিকেও সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । প্রশাসনিক সূত্রের খবর, অনেক প্রত্যন্ত এলাকায় এখনও সমীক্ষার কাজ বাকি রয়েছে । সেই কারণেই ব্লক ও জেলা প্রশাসনকে আরও সমন্বয় বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । মন্ত্রী বলেন, "সমীক্ষা দ্রুত শেষ করে প্রকৃত উপভোক্তাদের তালিকা তৈরি করতে হবে । কোনও যোগ্য পরিবার যেন বাদ না পড়ে, আবার অযোগ্য কেউ যাতে তালিকায় না ঢুকে পড়েন, সেটাও নিশ্চিত করতে হবে ।"
পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে আরও জনমুখী করার কথাও বলেন দিলীপ ঘোষ । তাঁর দাবি, এখন প্রশাসনিক পরিষেবা দ্রুত মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে । মন্ত্রী অভিযোগ করেন, অতীতে পঞ্চায়েতের বিভিন্ন প্রকল্পে দুর্নীতি ও আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে উন্নয়নের গতি থমকে গিয়েছিল । এমনকি কেন্দ্রের তরফে বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থপ্রবাহও বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল বলে তাঁর দাবি । বর্তমানে সেই পরিস্থিতি অনেকটাই বদলেছে এবং স্বচ্ছতার সঙ্গে প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের চেষ্টা চলছে বলেও জানান তিনি ।
বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এবং দুর্গম দ্বীপাঞ্চলগুলিকে বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়ে উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে । কারণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সবচেয়ে বড় ধাক্কা প্রতি বছর এই এলাকাগুলির মানুষকেই সামলাতে হয় । তাই আবাসন, পানীয় জল, রাস্তা, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ এবং জীবিকা - প্রতিটি ক্ষেত্রেই দ্রুত কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।
বৈঠক শেষে দুই জেলার আধিকারিকদের সঙ্গে পৃথকভাবে বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন পঞ্চায়েতমন্ত্রী । কোথায় কী সমস্যা রয়েছে, তা দ্রুত চিহ্নিত করে সমাধানের নির্দেশও দেন তিনি । এখন দেখার, পরিকল্পনা কত দ্রুত বাস্তবে রূপায়িত হয় ৷
আরও পড়ুন:
বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের নামে এই মেট্রো স্টেশনের নামকরণের প্রস্তাব মন্ত্রী অগ্নিমিত্রার