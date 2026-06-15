700 কোটি খরচে 27 নম্বর জাতীয় সড়কে ফ্লাইওভার, পরিদর্শনে জলপাইগুড়ির সাংসদ

700 কোটি খরচে 27 নম্বর জাতীয় সড়কে ফ্লাইওভার, পরিদর্শনে জলপাইগুড়ির সাংসদ
700 কোটি টাকা খরচ হবে জাতীয় সড়কের উপর ফ্লাইওভার তৈরি করতে ৷ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা সাংসদ জয়ন্তকুমার রায়ের ৷
Published : June 15, 2026 at 5:28 PM IST
জলপাইগুড়ি, 15 জুন: ময়নাগুড়ি থেকে শিলিগুড়িগামী 27 নম্বর জাতীয় সড়কের উপর তৈরি হতে চলেছে ফ্লাইওভার ৷ জলপাইগুড়ি জেলার অসমমোড় থেকে পাহাড়পুর বালাপাড়া পর্যন্ত জাতীয় সড়কের উপর এই ফ্লাইওভার তৈরি হবে ৷ প্রায় 700 কোটি টাকা খরচ হবে এই প্রকল্পের জন্য ৷ জানা গিয়েছে, ফোর লেনের এই জাতীয় সড়কের উপর প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে ৷ এই ফ্লাইওভার তৈরি হলে দুর্ঘটনা ও যানজট কমবে বলে আশা করছে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ ৷
উল্লেখ্য, অসমমোড় থেকে পাহাড়পুর বালাপাড়া পর্যন্ত 27 নম্বর জাতীয় সড়কের মাঝে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের জলপাইগুড়ি ক্যাম্পাস, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল এবং কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ রয়েছে ৷ ফলে চার লেনের রাস্তা পারাপার করতে সমস্যা হয় লোকজনের ৷ প্রায়ই দুর্ঘটনাও ঘটে বলে অভিযোগ ৷ আর সেই সঙ্গে জাতীয় সড়কের উপর যানজট লেগেই থাকে ৷
এই সমস্যা নিয়ে স্থানীয় লোকজন এবং জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রায় তিনবছর আগে সাংসদ জয়ন্তকুমার রায়ের কাছে অভিযোগ জানিয়েছিল ৷ সেই মতো 2023 সালে ময়নাগুড়ি থেকে শিলিগুড়িগামী 27 নম্বর জাতীয় সড়কের উপর ফ্লাইওভার তৈরি করতে কেন্দ্রীয় সড়ক ও পরিবহণ মন্ত্রককে প্রস্তাব দিয়েছিলেন জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্তকুমার রায় ৷ এবার সেই প্রস্তাবে সিলমোহর দিয়েছে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ ৷
এ নিয়ে সাংসদ জয়ন্তকুমার রায় বলেন, "অনেকবার এই এলাকায় দুর্ঘটনা ঘটেছে ৷ জায়গায় জায়গায় যানজট হয়ে থাকে ৷ এই বিষয় নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা আমার কাছে অভিযোগ করেছিল ৷ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ কর্তৃপক্ষও বিষয়টি জানিয়েছিল ৷ কীভাবে জাতীয় সড়কের ওপরে এই সমস্যার সমাধান করা যায়, সেটা আগেই জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের আধিকারিকদের নিয়ে পরিদর্শন করে প্রস্তাব দিয়েছিলাম ৷ সেই কাজই হতে চলেছে ৷ কোথায়, কীভাবে ফ্লাইওভার হবে, তা দেখা হবে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে নিয়ে ৷"
উল্লেখ্য, এই ফ্লাইওভার তৈরি হয়ে গেলে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের জলপাইগুড়ি ক্যাম্পাস, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল এবং কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় যানজট কমবে ৷ শিলিগুড়ির দিকে যাওয়া গাড়িগুলি ফ্লাইওভার দিয়ে সোজা পাহাড়পুর বালাপাড়া পর্যন্ত চলে যেতে পারবে ৷ এর ফলে মাঝে থাকা গুরুত্বপূর্ণ গোশালা মোড় বা অন্যান্য জায়গায় দুর্ঘটনা যেমন কমবে, তেমনই যানজট হবে না ৷
জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের তরফে ডেপুটি ম্যানেজার রুবেশ কুমার বলেন, "ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের আগে থেকে বালাপাড়া পর্যন্ত ফ্লাইওভার হবে ৷ সার্ভিস রোডও হবে ৷ ডিপিআর করার পরেই কাজ শুরু হবে ৷ বাসস্টপের জন্যই সার্ভিস রোডের ব্যবস্থা থাকবে ৷" সব মিলিয়ে অসমমোড় থেকে শুরু করে পাহাড়পুর বালাপাড়া পর্যন্ত জাতীয় সড়কের এই অঞ্চল বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে ৷ বিষয়টি নিয়ে জাতীয় সড়ক মন্ত্রী নিতিন গডকড়ির সঙ্গে কথা বলেই ফ্লাইওভারটি আদায় করা গেছে বলে জানান সাংসদ ৷