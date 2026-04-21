ETV Bharat / state

কাজে গাফিলতি, ভবানীপুরের তিন আধিকারিককে সাসপেন্ডের নির্দেশ কমিশনের

বাংলায় অবাধ ও স্বচ্ছ ভোট করাতে বদ্ধ পরিকর কমিশন ৷ কাজে গাফিলতির অভিযোগে শাস্তির মুখে তিন আধিকারিক ৷

ELECTION COMMISSION OF INDIA
নির্বাচন কমিশনের সদর দফতরের ছবি (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 21, 2026 at 9:09 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 21 এপ্রিল: কাজে গাফিলতির অভিযোগ উঠল ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ফ্লায়িং স্কোয়াডের তিন আধিকারিকের বিরুদ্ধে । এই তিনজন আধিকারিককে অবিলম্বে সাসপেনশন ও বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিলেন দক্ষিণ কলকাতার জেলা নির্বাচনী আধিকারিক ।

তাঁদের তিনজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে গত 17 এপ্রিল রাতের শিফটে ফ্লাইং স্কোয়াডের দায়িত্বে থাকা এই আধিকারিকরা নির্ধারিত কাজ করেননি । কেন্দ্রীয় ব্যয় পর্যবেক্ষক ডি. রঞ্জিত কুমার সারপ্রাইজ ভিজিটে এসে দেখেন তাঁরা ভবানীপুর পুলিশ স্টেশনের বাইরে নিজেদের নির্ধারিত কাজ না করে বসে ছিলেন । রাত সাড়ে দশটা থেকে 11 টার মধ্যে পরিদর্শনের সময় কোনও কাজের রেকর্ড বা নথিও দেখাতে পারেননি তাঁরা ।

এই ঘটনায় অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছেন স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার এলডিসি সত্যরঞ্জন পাল, দুর্গাবালা দত্ত গার্লস স্কুলের শিক্ষক সৌভিক নন্দী এবং স্টেশনারি দফতরের ইউডিসি সুরঞ্জন দাস । তিনজনের বিরুদ্ধেই দায়িত্বে গাফিলতি ও নিয়ম না মানার অভিযোগ আনা হয়েছে ।

জেলা নির্বাচন আধিকারিক সংশ্লিষ্ট দফতরগুলিকে অবিলম্বে তাঁদের সাসপেন্ড করে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করার নির্দেশ দিয়েছেন । পাশাপাশি, 21 এপ্রিল দুপুর দু'টোর মধ্যে রিপোর্ট জমা দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে ।

অন্যদিকে, নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, অবাধ ও স্বচ্ছ ভোট নিশ্চিত করতে কোনও রকম গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না বলেই এই কড়া পদক্ষেপ ।
মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার সোমবার জোর দিয়ে বলেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে অবাধ, সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ নির্বাচন আয়োজনে কমিশন কোনও প্রচেষ্টাই বাকি রাখবে না ৷

নির্বাচন ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত আধিকারিকদের সঙ্গে মত বিনিময়ের সময় মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বলেন, "এবারের নির্বাচন হবে ভয় ও হিংসামুক্ত এবং কোনও প্রকার হুমকি বা চাপমুক্ত ৷ কর্তৃপক্ষ এটিও নিশ্চিত করবে যেন নির্বাচন প্রলোভন এবং বুথ জ্যামিং মুক্ত হয় । রাজ্য সরকার, স্থানীয় সংস্থা কিংবা স্বশাসিত সংস্থার কোনও কর্মীকে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তারের সুযোগ দেওয়া হবে না ।"

রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস (TMC) নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে বিজেপির হাতের পুতুল হিসেবে কাজ করার অভিযোগ তুলেছে ৷ তবে নির্বাচন তদারককারী এই সংস্থাটি অত্যন্ত জোরালোভাবে সেই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে ।

ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া (SIR) নিয়েও নির্বাচন কমিশন ও তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে ৷ তৃণমূল অভিযোগ করেছে যে, বিজেপিকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশন ইচ্ছাকৃতভাবে ভোটারদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করছে । নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপি - উভয় পক্ষই এই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে এটিকে 'ভিত্তিহীন' বলে অভিহিত করেছে ।

TAGGED:

WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
EC ON BENGAL ELECTION
THREE FLYING SQUAD OFFICERS SUSPEND
বঙ্গভোট নিয়ে কড়া কমিশন
BHABANIPUR ASSEMBLY

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.