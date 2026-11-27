বোল্লা রক্ষাকালী পুজো উপলক্ষে হেলিকপ্টার থেকে পুষ্পবৃষ্টি, হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে 'ছাগ-বলি'
Bolla Rakshakali Puja in Barulghat: 3 হাজার পুলিশ ও অসংখ্য সিসিটিভি ক্যামেরায় নজরদারি বোল্লা রক্ষাকালী পুজো ও তার মেলায় ৷
Published : November 27, 2026 at 9:03 PM IST
বালুরঘাট, 27 নভেম্বর: প্রত্যেক বছরের মতো এবছরেও রাস পূর্ণিমার পরের প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী বোল্লা রক্ষাকালী পুজো হচ্ছে ৷ বালুরঘাট ব্লকের বোল্লা এলাকায় এই রক্ষাকালীর পুজো উপলক্ষে উত্তরবঙ্গের মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম বোল্লা মেলা শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে ৷ চলবে আগামী তিন দিন ৷ এবছর বোল্লা পুজোয় চমক ছিল হেলিকপ্টার থেকে মন্দির প্রাঙ্গণে পুষ্পবৃষ্টি ৷
জেলা প্রশাসন ও মন্দির কমিটির উদ্যোগে সৌহার্দ্যপূর্ণ বোল্লা মেলা শুরু হয়েছে এদিন ৷ প্রতি বছর বোল্লা মায়ের পুজো ও মেলায় লক্ষাধিক ভক্তের সমাগম হয় ৷ মেলা উপলক্ষে বসানো হয়েছে অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প ৷ মহিলা পুলিশ, সিভিক ভলান্টিয়ার, সাদা পোশাকের পুলিশ এবং আধিকারিক-সহ প্রায় তিন হাজার পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পুলিশ সুপার অভিষেক গুপ্তা ৷ পাশাপাশি প্রচুর সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে মুড়ে ফেলা হয়েছে মেলা চত্বর ৷
ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ৷ এখানকার সদর শহর বালুরঘাট থেকে প্রায় 26 কিলোমিটার দূরে বোল্লা গ্রামে অবস্থিত ঐতিহ্যশালী রক্ষাকালী মন্দির ৷ যা উত্তরবঙ্গের দ্বিতীয় বৃহত্তম এই বোল্লা কালীপুজো ৷ রাসপূর্ণিমার পরবর্তী শুক্রবারে মায়ের বাৎসরিক পুজো অনুষ্ঠিত হয় ৷ আর তিনদিন পর সোমবারে দেবীর বিসর্জন হয় ৷
এই কয়েকদিন দেবীর পুজোকে ঘিরে বিশাল মেলার আয়োজন হয় ৷ উত্তরবঙ্গের কোচবিহারের রাসমেলার পর, এটি দ্বিতীয় বৃহত্তম মেলা হিসেবে পরিচিত ৷ দুই দিনাজপুর ছাড়াও পার্শ্ববর্তী জেলা ও রাজ্য, এমনকি বাংলাদেশ থেকেও বহু মানুষ এখানে পুজো দেওয়ার পাশাপাশি, মেলা দেখতে আসেন ৷ পুজোর দিন ও সারা রাত জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পুণ্যার্থিদের বোল্লাতে আসার জন্য বেসরকারি পরিবহণের ব্যবস্থা থাকে ৷ এর পাশাপাশি রেলের তরফে বালুরঘাট থেকে কলকাতাগামী ও শিলিগুড়িগামী এক্সপ্রেস ট্রেনগুলি অস্থায়ীভাবে বোল্লা সংলগ্ন স্টেশনে স্টপেজ দেয় ৷
কথিত আছে, জনৈক এক ব্যক্তি দেবীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে পুকুর থেকে মায়ের শিলাময় রূপটি উদ্ধার করেন ৷ এরপর সেটিকে প্রতিষ্ঠা করে নিত্য পুজো শুরু করেন ৷ সেই সময়ে দেবীকে 'মড়কা কালী' বলে অভিহিত করা হতো ৷ প্রতি জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যায় হতো মায়ের বিশেষ পুজো ৷ এরপর ইংরেজ আমলে স্থানীয় জমিদার মুরারিমোহন চৌধুরী ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন ৷ ঘটনাক্রমে বহু গ্রামবাসী-সহ তাঁকে গ্রেফতার করে ইংরেজ পুলিশ ৷ তখন তিনি 'মড়কা কালী' মায়ের কাছে প্রার্থনা করেন ৷ এমনকি পরবর্তী সময়ে বেকসুর খালাস পান ৷
জ্যৈষ্ঠ মাস আসতে দেরি থাকায় সেই সময় তিনি মনস্থির করেন যে, রাস পূর্ণিমার পরবর্তী শুক্রবারে মায়ের পুজো করবেন ৷ সেই থেকে দেবীর বাৎসরিক পুজো ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে ৷ কথিত আছে বল্লভ মুখোপাধ্যায় নামে কোনও এক জমিদারের নাম থেকে অঞ্চলটির নাম হয়েছিল বোল্লা ৷ বোল্লা গ্রামে অবস্থিত রক্ষাকালী তাই 'বোল্লা রক্ষাকালী' বা 'বোল্লাকালী' নামে সুপ্রসিদ্ধ ৷
বর্তমানে সাড়ে সাত হাত মাতৃমূর্তি পূজিত হয় ৷ কয়েক হাজার পাঁঠাবলি ও একটি মহিষ বলি হয় পুজো উপলক্ষে ৷ প্রায় 14 কেজি সোনার গয়নায় প্রতিমা সজ্জিত হয় ৷ দেবীর হাতের খড়গ থেকে পুরো শরীর পর্যন্ত সোনার গয়নায় মোড়া থাকে ৷ পাশাপাশি, বহুমূল্যের হীরের গয়নাও দেবীর অঙ্গে শোভা পায় ৷ সোনা, হীরের গয়না সবই বিভিন্ন সময়ে ভক্তদের দান ৷
এছাড়াও বহু ভক্ত মানত করে ছোট-ছোট কালী মূর্তিতে পুজো দেন ও বাতাসা নৈবেদ্য অর্পণ করেন ৷ স্থানীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষজনও হিন্দুদের সঙ্গে দেবীর আরাধনা করেন ৷
বোল্লা পুজোর অন্যতম ভোগ বাতাসা বা মিষ্টান্ন ভোগ ৷ ভক্তরা দেবীর কাছে মনের কামনা পুরণ করার জন্য 'ছাগ-বলি' মানত করে থাকেন ৷ সাড়ে সাত হাত উচ্চতার বোল্লাকালী মূর্তির পাশাপাশি প্রায় হাজার খানেক ছোট-ছোট 'মানত কালী' প্রতিমা পূজিত হয় ৷ পুজোর দিন কয়েক বছর আগেও হাজারের উপর ছাগ বলি দেওয়া হতো ৷
কিন্তু পশুপ্রেমীরা উচ্চ আদালতে বলি বন্ধের আবেদন জানায় ৷ এরপরই বন্ধ হয়ে যায় বলি দেওয়া ৷ যদিও, গত বছর থেকে উচ্চ আদালতের নির্দেশ মেনেই বলি দেওয়া হচ্ছে ৷ অর্থাৎ, প্রকাশ্য স্থানে বলি না-দিয়ে ঘেরা জায়গায় শুধুমাত্র পুজো কমিটির তরফে দু’টি পাঁঠা বলি দেওয়া হবে ৷ বাকি মানত দেওয়া পাঁঠা উৎসর্গ করে ছেড়ে দেওয়া হবে ৷
দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পুলিশ সুপার অভিষেক গুপ্তা বলেন, "নিরাপত্তার যথেষ্ট ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ হাইরোড থেকে মন্দির পর্যন্ত ট্রাফিক ব্যবস্থা-সহ সাদা পোশাকে পুলিশ থাকছে ৷ মেলায় তিন হাজারের উপর পুলিশকর্মী মোতায়ন করা হয়েছে ৷ সিসি ক্যামেরার ব্যবস্থাও করা হয়েছে ৷
কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, "এর আগে বোল্লা পুজোয় নানান সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো ৷ তবে এবছর প্রশাসন ও পুজো কমিটি একত্রিত হয়ে সৌহার্দ্যপূর্ণ পুজো করছে ৷ এছাড়াও এ বছরের দর্শনার্থীদের জন্য চমক রাজ্য সরকারের সাহায্যে হেলিকপ্টার থেকে মন্দিরের ওপর পুষ্পবৃষ্টি ৷ এবছরে ভক্তের ভিড় অনেক বেশি হবে বলে আশা করছি ৷ মায়ের কাছে পুজো দিয়েছি, প্রার্থনা করেছি পশ্চিমবঙ্গে যেন শক্তি ফিরে আসে ৷ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও দেশের প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে মায়ের আশীর্বাদে উন্নয়ন হবে ৷"