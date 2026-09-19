বন্যাকবলিত এলাকা থেকে নামছে জল, সঙ্গে গঙ্গাপাড়ে বাড়ছে ভাঙন-আতঙ্ক
Ganges Banks Erosion in Malda: গঙ্গার জলস্তর নামার সময় ভাঙন সবচেয়ে বেশি ভাঙন হয় ৷ কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা ? পার্থ দাসের বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : September 19, 2026 at 11:40 PM IST
মালদা, 19 সেপ্টেম্বর: জল নামছে গঙ্গার ৷ সেই সঙ্গে মুখে হাসি ফিরতে শুরু করেছে মালদার বানভাসি মানুষদের ৷ তাঁদের আশা, কয়েকদিন পরেই গঙ্গা বেশ দূরে সরে যাবে ৷ তাহলে এবারের মতো নিশ্চিন্ত ! কিন্তু তার আগে নদী যে আরও একবার ভয়ঙ্কর প্রলয় চালাবে, সেটাও বিলক্ষণ জানেন তাঁরা ৷ কারণ, জল নামার সময় আরও একবার গঙ্গার পাড় ভাঙবে ৷ আর এই ভাঙন হবে তীব্রতর ৷ তাই এই মুহূর্তে বন্যাক্লিষ্ট মানুষের মুখের হাসিতেও যেন লুকিয়ে রয়েছে আতঙ্কের চোরা স্রোত ৷
অথচ আশ্বাস অনেক ছিল ৷ যে কোনও উপায়ে জেলায় গঙ্গা ভাঙন বন্ধ করার আশ্বাস দিয়েছিল তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার ৷ একধাপ এগিয়ে বিগত তৃণমূল সরকার ঘোষণা করেছিল, ঘাটালের মতো মালদা ও মুর্শিদাবাদে গঙ্গা ভাঙন রোধে মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা হবে ৷ এবার বিজেপি সরকারও ঘোষণা করেছে, আগামী শুখা মরশুমেই এই কাজে হাত পড়বে ৷ তার জন্য বাজেটে 3600 কোটি টাকার বরাদ্দও ধরা হয়েছে ৷ ভাঙন দুর্গত মানুষজনের বক্তব্য, এমন আশ্বাস তাঁরা অনেক শুনেছেন ৷ না-আঁচালে বিশ্বাস নেই ৷
গত দু’বছরের মতো এবারও গঙ্গার ভাঙন আর বন্যার জোড়া ফলায় বিদ্ধ মালদা ৷ এখনও ভাসছে মানিকচকের ভূতনি চর, রতুয়া 1 নম্বর ব্লকের মহানন্দটোলা, বিলাইমারি এবং কালিয়াচক 3 নম্বর ব্লকের শোভাপুর পারদেওনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকা ৷ প্রতিটি জায়গায় চলছে নদীর ভাঙন ৷ তবে এবার ভাঙনে সবচেয়ে বেশি বিপর্যস্ত রতুয়া 1 নম্বর এবং মানিকচক ব্লক ৷ বানভাসি মানুষের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে নিয়মিত এলাকায় দেখা মিলছে মন্ত্রী থেকে শুরু করে জনপ্রতিনিধিদের ৷ প্রশাসনের আমলারাও প্রতিদিন এসব এলাকায় যাচ্ছেন ৷ সবাই দুর্গত মানুষকে আবারও আশ্বাস দিচ্ছেন, কোনওভাবে এই ক’দিন পার করতে পারলেই কেল্লা ফতে ৷ আগামী শুখা মরশুমেই গঙ্গার ভাঙন থেকে মানুষকে বাঁচানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে ৷
এই আশ্বাসে ভর করেই 15 বছর সময় কাটিয়ে দিয়েছেন গঙ্গাপাড়ের বাসিন্দারা ৷ এই সময়ের মধ্যে গঙ্গা গিলেছে জঞ্জালিটোলা, জামুনটোলা, কান্তটোলা, শ্রীকান্তটোলা, রামায়ণপুরের মতো রতুয়া 1 নম্বর ব্লকের একাধিক গ্রাম ৷ এইসব এলাকায় নদী ঢুকে এসেছে 15 থেকে 16 কিলোমিটার ভিতরে ৷ এই মুহূর্তে বিপন্ন ওই ব্লকের মুলিরামটোলা, জিতুটোলা, পশ্চিম রতনপুর, খাকসাবোনার মতো গ্রামগুলি ৷ একই পরিস্থিতি মানিকচকের ভূতনি চরের একাধিক গ্রামের ৷
গঙ্গা ভাঙনের এই পরিচিত ছবিতেই পরপর তিনবছর ধরে চলছে তার প্লাবন ৷ প্রতি বছরই বাঁধ ভাঙছে নদী ৷ মুহূর্তের মধ্যে ভেসে যাচ্ছে ভূতনি চর ৷ বিপন্ন হচ্ছে মহানন্দটোলা ও বিলাইমারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা ৷ খাকসাবোনা গ্রামে গঙ্গা আর ফুলহরের দূরত্ব এই মুহূর্তে মেরেকেটে 500 মিটার ৷ এই দুই নদী এক হয়ে গেলেই ভয়ঙ্কর বিপদ অপেক্ষা করে রয়েছে ৷ তেমন হলে শুধু মালদা, মুর্শিদাবাদ জেলা নয়, বিপন্ন হয়ে পড়বে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলা ৷ তাই এই মুহূর্তে প্রধান কাজ, গঙ্গার ভাঙন থেকে মালদা জেলার ভূভাগকে রক্ষা করা ৷ সেটাই চাইছেন গঙ্গাপাড়ের বাসিন্দারা ৷
গঙ্গা বছরে মূলত দু’বার পাড় ভাঙে ৷ একবার জলস্তর বৃদ্ধির সময়, আবার জলস্তর কমে যাওয়ার সময় ৷ কেন নদীর এই আচরণ ? প্রখ্যাত নদী বিশেষজ্ঞ সুপ্রতিম কর্মকার ইটিভি ভারতকে বললেন, "আপনি যদি গঙ্গার পাড়ে যান, তবে দেখবেন, নদীর উপর মাটিতে একাধিক স্তর রয়েছে ৷ উপরে থাকে মোটা পলিমাটির স্তর, তার নীচে বালির স্তর, তার নীচে ফের পলিমাটি, তার নীচে আবারও বালি ৷ এভাবেই একের পর এক স্তরে নদী সংলগ্ন এলাকার ভূভাগ তৈরি হয় ৷ যখন নদীর জল বাড়ে তখন দীর্ঘ সময় ধরে সেই জল বালির স্তরে ঢুকে থাকে ৷ জল কমার সময় ওই স্তর থেকে বালি বাইরে বেরিয়ে যায় ৷ তখনই উপরের পলিমাটির স্তর ধসে পড়ে ৷"
আর জলস্তর বৃদ্ধির সময়ে ভাঙন নিয়ে তিনি বলেন, "কিন্তু যখন নদীর জলস্তর বাড়ে, তখন জলে ঘূর্ণন তৈরি হয় ৷ এই ঘূর্ণনের লেজ জলের অনেকটা নীচ পর্যন্ত থাকে ৷ সেই ঘূর্ণন পাড়ের নীচের অংশ কেটে দেয় ৷ ফলে উপরের অংশ ধসতে শুরু করে ৷ তবে ঘূর্ণনের কারণে ভাঙনের তীব্রতা কম থাকে ৷ ভাঙনের তীব্রতা অনেক বেড়ে যায় জল কমার সময় ৷ জিও সিন্থেটিক ম্যাট্রেস কিংবা প্রোকোপাইন পদ্ধতি ব্যবহার করে ভাঙন কিছুটা আটকানো গেলেও এই ব্যবস্থা দীর্ঘস্থায়ী নয় ৷ এখন গঙ্গা-পদ্মায় যে ভাঙন হচ্ছে, তা নিয়ে আগাম কিছু বলা যায় না ৷ তবে এই ভাঙনের প্রভাব ফরাক্কা ব্যারেজে পড়তে শুরু করেছে ৷
গঙ্গাপাড়ের সাধারণ মানুষজন এত কিছু জানেন না ৷ তাঁরা শুধু জানেন, নদীর জল কমলে সে আরও আগ্রাসী হয়ে উঠবে ৷ সেটাই বলছিলেন ভূতনি চরের গোবর্ধনটোলার বাসিন্দা ছোটু সাহা ৷ তিনি বলছেন, "বন্যায় আমাদের অবস্থা খুব খারাপ ৷ বাড়িতে এক কোমর জল ৷ এখন জল কমতে শুরু করেছে ৷ এখনই ভাঙন বেশি হবে ৷ এবার নদীর জল অনেকটা বেড়েছে ৷ তাই এবারের ভাঙন গত দু’বছরের তুলনায় বেশি হবে ৷ সামনে আরও ভয়ঙ্কর দিন আসছে ৷ বাড়িঘর কেটে যাবে ৷"
একই কথা পশ্চিম রতনপুর গ্রামের শ্যামারু চৌধুরীর ৷ তাঁর কথায়, "আমাদের পশ্চিম রতনপুর গ্রামে ইতিমধ্যেই 700 ঘর গঙ্গায় চলে গিয়েছে ৷ জল এখন কমেছে ৷ এখনও গঙ্গার ভাঙন চলছে ৷ আমরা ঘর ছেড়ে বাঁধে বসে আছি ৷ আমাদের একটাই দাবি, সরকার আমাদের ঘর বাঁধার জায়গা দিক ৷ আর কিছু চাই না ৷ জল কমার পর ভাঙন তীব্র হলে এই বাঁধও টিকবে না ৷ তখন আমরা যাব কোথায় ? "
পশ্চিম রতনপুর গ্রামেরই স্বপন চৌধুরী বলেন, "যখন জল কমছে, তখন প্রচণ্ড ভাঙন হচ্ছে ৷ আমাদের কৃষিজমি, বাড়িঘর সব গঙ্গায় চলে গিয়েছে ৷ থাকার কোনও জায়গা নেই ৷ পরিবার নিয়ে বাঁধে উঠে এসেছি ৷ ভাঙন আরও বাড়বে ৷ তখন এই বাঁধ আর থাকবে না ৷ আমরা সরকারের কাছে শুধু ঘর বাঁধার জন্য জায়গা চাইছি ৷ আজ নেতা-মন্ত্রীরা এসেছিলেন ৷ তাঁরা সব ঘুরে দেখলেন ৷ অবশ্য আমাদের সঙ্গে তাঁদের কোনও কথা হয়নি ৷"
এখনও গঙ্গার ছোবল থেকে বেঁচে রয়েছে কাহালা ৷ তবে ভাঙনের আতঙ্ক সেখানকার মানুষের মনেও ৷ এলাকার বাসিন্দা সুকান্ত সিংহ বলেন, "এবার মহানন্দটোলা, বিলাইমারি, কাহালা-সহ বিস্তীর্ণ এলাকা বন্যার কবলে পড়েছে, জল এখন কমছে ৷ এটা আনন্দের বিষয় ৷ কিন্তু, জল কমলেই গঙ্গার ভাঙন ভয়াবহ আকার নেবে ৷ এটাই এখন আমাদের কাছে চিন্তার বিষয় ৷ বিগত তৃণমূল সরকার গঙ্গার ভাঙন রোধের জন্য কোনও কাজই করেনি ৷ সমর মুখোপাধ্যায় 40 বছর ধরে এখানে বিধায়ক রয়েছেন ৷ তিনিও কিছু করেননি ৷ জল কমতেই কিছু কিছু জায়গায় ভাঙন শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ আমরা শুনেছি, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার যৌথভাবে 3600 কোটি টাকা ভাঙন রোধের জন্য বরাদ্দ করেছে ৷ সরকার যদি ভাঙন রোধ না-করতে পারে, তবে আমাদেরও অন্য জায়গায় চলে যেতে হবে ৷"
বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত মানিকচকের বিধায়ক গৌরচন্দ্র মণ্ডলও ৷ ইটিভি ভারতকে তিনি আগেই বলেছেন, "এই মুহূর্তে আমাদের প্রধান কাজ, গঙ্গার ভাঙনের হাত থেকে মালদা জেলাকে যে কোনও উপায়ে রক্ষা করা ৷ এর জন্য বিহার ও ঝাড়খণ্ড রাজ্যেরও সহযোগিতা প্রয়োজন ৷ আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আশ্বস্ত করেছেন, তিনি বিষয়টি নিয়ে দ্রুত ওই দুই রাজ্যের সঙ্গে কথা বলবেন ৷ কথা বলবেন কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গেও ৷ আমরা আশাবাদী, মুখ্যমন্ত্রী দ্রুত এব্যাপারে পদক্ষেপ করবেন ৷ কারণ, এবার শুখা মরশুমে ভাঙন রোধের কাজ শুরু করা অত্যন্ত জরুরি ৷"
একই বক্তব্য সেচ দফতরের প্রতিমন্ত্রী জোয়েল মুর্মুর ৷ তিনি বলেন, "গঙ্গার ভাঙন রোধের জন্য এবারের বাজেটে 3600 কোটি টাকা ধরা হয়েছে ৷ এই টাকার সিংহভাগ মালদার জন্য খরচ করা হবে ৷ টাকা বাঁচলে মুর্শিদাবাদ-সহ দক্ষিণ 24 পরগনাতে কাজ হবে ৷ তবে সবার আগে গঙ্গার গতিপথ পরিবর্তন করা প্রয়োজন ৷ তার জন্য বিহার ও ঝাড়খণ্ড রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে ৷ আগামী 26 সেপ্টেম্বর আইআইটি কানপুরের একটি প্রতিনিধি দল ভাঙনের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে মালদায় আসছে ৷ তারা রিপোর্ট দিলেই এই কাজের প্রক্রিয়া শুরু করা হবে ৷"