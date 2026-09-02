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দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে ছাড়া হল বিপুল জল, বন্যার আশঙ্কা তিন জেলায়

ইতিমধ্যেই একাধিক নিচু এলাকায় নদী কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে থাকায় বিপদসীমার উপর দিয়ে জল বইতে শুরু করেছে । ​

Durgapur Barrage
দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে ছাড়া হয়েছে 96900 কিউসেক জল (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 2, 2026 at 2:17 PM IST

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দুর্গাপুর, 2 সেপ্টেম্বর: ফের গভীর নিম্নচাপের জেরে দক্ষিণবঙ্গে নেমে এল প্রাকৃতিক দুর্যোগের কালো ছায়া । গত দু'দিনের ভারী বৃষ্টিপাতের জেরে দামোদর নদ ও তার উপনদীগুলির জলস্তর বিপজ্জনকভাবে বাড়তে শুরু করেছে । দক্ষিণবঙ্গের শিল্পাঞ্চল আসানসোল-দুর্গাপুর ছাড়াও প্রতিবেশী ঝাড়খণ্ড ও বিহারে নদীগুলির উপচে পড়া জল সামলাতে নাজেহাল সেচ দফতর । ​বুধবার সকালে দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে ছাড়া হয়েছে 96 হাজার 900 কিউসেক জল ।

ব্যারেজ থেকে এই বিপুল জল ছাড়ার খবরে আতঙ্কিত মানুষজন ৷ দামোদরের নিম্ন অববাহিকার তিনটি প্রধান জেলা-পূর্ব বর্ধমান, হুগলি ও হাওড়ায় দেখা দিয়েছে বন্যার ভ্রুকুটি ৷

দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে ছাড়ল বিপুল জল, বন্যার আশঙ্কা তিন জেলার এই এলাকাগুলিতে (ইটিভি ভারত)

কেন বাড়ছে আশঙ্কার মেঘ?

সাধারণত দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ার পরিমাণ 1 লক্ষ কিউসেকের সীমা অতিক্রম করলে নিম্ন অববাহিকায় প্লাবন পরিস্থিতি তৈরি হয় । যদিও বর্তমান জল ছাড়ার পরিমাণ (96900 কিউসেক) 1 লক্ষের সামান্য নিচে, তবে, ঝাড়খণ্ডের মাইথন ও পাঞ্চেত জলাধার থেকেও জল ছাড়া অব্যাহত থাকলে এবং নিচু এলাকায় বৃষ্টি চলতে থাকলে দ্রুত 1 লক্ষ কিউসেক ছাড়িয়ে যেতে পারে । এছাড়া একাধিক নিচু এলাকায় নদী কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে থাকায় বিপদসীমার উপর দিয়ে জল বইতে শুরু করেছে । ​

সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা

পূর্ব বর্ধমান: দক্ষিণ দামোদর সংলগ্ন বেশকিছু ব্লক যেমন জামালপুর, রায়না এবং খণ্ডঘোষের নিচু এলাকাগুলি প্লাবিত হওয়ার মুখে ।

হুগলি: আরামবাগ মহকুমা বরাবরের মতোই চরম ঝুঁকিতে । বিশেষ করে আরামবাগ, খানাকুল 1 ও 2 নম্বর ব্লক এবং পুরশুড়া এলাকার বিস্তীর্ণ গ্রাম জলমগ্ন হওয়ার আশঙ্কা।

হাওড়া: উদয়নারায়ণপুর ও আমতা 1 ও 2 নম্বর ব্লকের নীচু গ্রামগুলিতে দামোদর ও তার শাখা নদীর অতিরিক্ত জল ঢুকে পড়ে বিস্তীর্ণ কৃষি জমি এবং বসতি এলাকা প্লাবিত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে । ​

Durgapur Barrage
দুর্গাপুর ব্যারেজ (ইটিভি ভারত)

প্রশাসনের তৎপরতা ও প্রস্তুতি

উৎসবের মরশুমে এই ধরনের দুর্যোগ রুখতে নবান্নের নির্দেশে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনগুলিকে সতর্ক করা হয়েছে । ​নদী তীরবর্তী এবং মাটির বাড়িতে থাকা মানুষদের নিরাপদ স্থানে বা ত্রাণ শিবিরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । ​সেচ দফতরের আধিকারিকদের দিনরাত নদীর বাঁধ ও জলস্তরের উপর কড়া নজরদারি রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।

তাহলে কি আবার দামোদরের নিম্ন অববাহিকার মানুষের জীবনযাত্রা বিঘ্নিত হতে চলেছে? নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দুর্গাপুর ব্যারেজের সেচ বিভাগের এক কর্তা বলেন, "মাইথন ও পাঞ্চেত জলাধার থেকে জল ছাড়ার পরিমাণের ওপর নির্ভর করে এই রাজ্যের দামোদর নদ সংলগ্ন বেশ কয়েকটি জেলায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হওয়া এবং না হওয়া । যেভাবে বৃষ্টিপাত বাড়ছে তাতে উদ্বেগজনক পরিস্থিতি যে কোনও মুহূর্তে তৈরি হতে পারে । তার জন্য প্রশাসনকে সতর্কভাবে দামোদর নদ তীরবর্তী এলাকার মানুষকে আপৎকালীন যে কোনও পরিস্থিতির জন্য তৈরি রাখতে হবে ।" এলাকাবাসীর মতে, শারদ উৎসবের আগে দুঃখের নদ দামোদর আবারও নিম্ন অববাহিকার বিভিন্ন জেলার মানুষের জীবনে দুর্ভোগ বয়ে নিয়ে আসতে পারে ।

Durgapur Barrage
দুর্গাপুর ব্যারেজ (ইটিভি ভারত)

বিগত বছরের পরিস্থিতি

2025 সালের অগস্ট মাসের শেষ ভাগ থেকে সেপ্টেম্বরের শুরুর দিকে দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই ছিল । তবে, 2024 সালের অগস্টের শুরু এবং সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে দুর্গাপুর ব্যারেজ ও ডিভিসি থেকে রেকর্ড পরিমাণ জল ছাড়া হয়েছিল ।

দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ার পরিমাণ

​অগস্টের শুরুতে: 2024 সালের অগস্টের 1 তারিখ ঝাড়খণ্ড ও সংলগ্ন অববাহিকায় অতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে এক দফায় 1 লক্ষ 15 হাজার থেকে 1.5 লক্ষ কিউসেকের বেশি জল ছাড়তে হয়েছিল ।

​অগস্টের শেষ ও সেপ্টেম্বরের শুরুতে: এই সময়টিতে ডিভিসি জলাধারগুলির (মাইথন ও পঞ্চেত) জলস্তরের ভারসাম্য রক্ষায় দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে দৈনিক 40 থেকে 80 হাজার কিউসেক জল ছাড়া হচ্ছিল ।

সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি (আকস্মিক বৃদ্ধি): সেপ্টেম্বর মাসের 13 থেকে 16 তারিখের মধ্যে বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট গভীর নিম্নচাপের প্রভাবে ঝাড়খণ্ড ও দক্ষিণবঙ্গে প্রবল বৃষ্টি হয় । এর ফলে সেপ্টেম্বর মাসের 16-17 তারিখে দুর্গাপুর ব্যারেজ ও ডিভিসি থেকে জল ছাড়ার পরিমাণ একলাফে 2 লক্ষ 10 হাজার কিউসেক ছাড়িয়ে যায়, যা ওই মরশুমের সর্বোচ্চ রেকর্ড ছিল ।

দামোদরের নিম্ন অববাহিকার জেলাগুলিতে প্রভাব

​দুর্গাপুর ব্যারেজের ছাড়া জল এবং টানা বৃষ্টির সম্মিলিত প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের নিম্ন অববাহিকা সংলগ্ন জেলাগুলিতে বন্যা ও জলমগ্ন হয় বেশকিছু এলাকা ৷ দুর্গাপুর ব্যারেজের জল দামোদর, মুণ্ডেশ্বরী ও রূপনারায়ণ নদী দিয়ে নেমে আসায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় আরামবাগ, খানাকুল ও পুরশুড়া । শত শত গ্রাম জলমগ্ন হয়ে পড়ে এবং বহু মানুষের মাটির বাড়ি ভেঙে যায় ।

পশ্চিম মেদিনীপুর (ঘাটাল) রূপনারায়ণ ও অন্যান্য শাখা নদীগুলি ফুঁসে ওঠায় ঘাটাল মহকুমার বিশাল এলাকা প্লাবিত হয়ে যায় । দিনকয়েকের জন্য রাস্তাঘাট ও বাড়িঘর জলের নিচে চলে যায় । দামোদর সংলগ্ন নিচু এলাকা, খেত এবং দুর্গাপুরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে নদীর জল ঢুকে পড়ে চাষের ব্যাপক ক্ষতি করে ৷ বাঁকুড়ার পাত্রসায়র, সোনামুখী এবং হাওড়ার উদয়নারায়ণপুর ও আমতা ব্লকের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয় ।

TAGGED:

FLOOD SITUATION
DURGAPUR BARRAGE WATER RELEASE
দুর্গাপুর ব্যারেজ
দামোদর নদ
DURGAPUR BARRAGE

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