বানভাসি ঘাটাল, স্কুলেও ঢুকল বন্যার জল ! বন্ধ পঠনপাঠন, যাতায়াতের ভরসা নৌকা

বানভাসি ঘাটাল, স্কুলেও ঢুকল বন্যার জল ! বন্ধ পঠনপাঠন, যাতায়াতের ভরসা নৌকা
ঘাটালে জল-যন্ত্রণা নতুন নয় । স্থানীয়দের অভিযোগ, বছরের পর বছর ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়িত না-হওয়ায় প্রতি বর্ষাতেই একই ছবির পুনরাবৃত্তি হচ্ছে ।
Published : September 4, 2026 at 3:30 PM IST
ঘাটাল, 4 সেপ্টেম্বর: এক দিকে টানা বৃষ্টি, অন্য দিকে জলাধার থেকে জল ছাড়া । তার জেরে ফুলেফেঁপে উঠেছে ঝুমি ও শিলাবতী নদী । আর সেই জলেই ক্রমশ জলমগ্ন ঘাটাল । কোথাও রাস্তার উপর দিয়ে বইছে জল, কোথাও বাড়ির উঠোন ডুবে গিয়েছে । কোথাও আবার দুর্গাপুজোর জন্য তৈরি প্যান্ডেলের কাঠামোও দাঁড়িয়ে রয়েছে জলের মধ্যে । দৈনন্দিন যাতায়াত থেকে বাজার-হাট সবেতেই এখন ভরসা ডিঙি আর নৌকা !
সবচেয়ে বেশি উদ্বেগ তৈরি হয়েছে স্কুলগুলিকে ঘিরে । ঘাটাল পুরসভা এলাকায় একাধিক স্কুলে জল ঢুকে যাওয়ায় বন্ধ রয়েছে পঠনপাঠন । ঘাটাল চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক সূত্রে জানা গিয়েছে, পুর এলাকায় মোট 34টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে 20টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং একটি জুনিয়র হাইস্কুল জলমগ্ন । কোথাও স্কুলের উঠোনে জল, কোথাও আবার জল ঢুকে পড়েছে শ্রেণিকক্ষেও । জলে ডুবে গিয়েছে পড়ুয়াদের বসার বেঞ্চ, টেবিল-চেয়ার । এমনকি কোনও কোনও স্কুলের শ্রেণিকক্ষের ভিতরে সাপ ঘুরে বেড়ানোর ছবিও সামনে এসেছে ।
ঘাটাল পুরসভার 2 নম্বর ওয়ার্ডের আড়গোড়া এলাকার যোগদা সৎসঙ্গ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিস্থিতি তারই উদাহরণ । শ্রেণিকক্ষের ভিতরেও জল জমে রয়েছে । কবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে, কবে স্কুলে ফের পঠনপাঠন শুরু হবে, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে । সন্তানদের পড়াশোনা নিয়ে উদ্বিগ্ন অভিভাবকেরাও ।
জীবন শাসমল নামে এক অভিভাবক বলেন, "এখন প্রায় এক মাস স্কুল বন্ধ । প্রাথমিক এবং হাইস্কুল- দু'টিই জলের তলায় । প্রতিবছর এই সময় এমন পরিস্থিতি হয় । পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায় । এর পরেও যদি বৃষ্টি বাড়ে, ভোগান্তি আরও বাড়বে । আমরা অপেক্ষা করছি, কবে জল থামবে এবং স্কুল চত্বর থেকে জল নামবে ।"
স্কুল শিক্ষক সমীরণ সামন্ত বলেন, "টানা বৃষ্টি এবং জল বাড়ার কারণে এলাকার পাশাপাশি স্কুলেও জল ঢুকে গিয়েছে । যে স্কুলগুলিতে জল ঢোকে, সেখানকার শিক্ষকেরা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে বিষয়টি জানিয়ে দেন । ফলে স্কুল বন্ধ রাখতে হয় । জল নামার অপেক্ষাতেই রয়েছি ।"
শুধু স্কুল নয়, পুজোর প্রস্তুতিও ধাক্কা খেয়েছে বন্যার জলে । পুজোর আগে ঘাটালের বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হওয়ায় মণ্ডপ তৈরির কাজ নিয়েও তৈরি হয়েছে সংশয় । কোথাও প্যান্ডেল তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল, কিন্তু তার মধ্যেই ঢুকে পড়েছে জল । ঘাটাল পুরসভার 7 নম্বর ওয়ার্ডের চাউলি এলাকায় জলের মধ্যে দাঁড়িয়েই মণ্ডপ তৈরির কাজ চালানোর ছবি দেখা গিয়েছে ।
জলমগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের দৈনন্দিন দুর্ভোগও বাড়ছে । গড়প্রতাপনগর, চাউলি, আড়গোড়া, শুকচন্দ্রপুর, কিসমত রামচন্দ্রপুর-সহ পুরসভার বিভিন্ন এলাকায় রাস্তার ধারে থাকা পানীয় জলের ট্যাপকলও জলে ডুবে রয়েছে । বিদ্যুৎ পরিষেবা এখনও চালু থাকলেও পানীয় জল সংগ্রহ করতে সমস্যায় পড়ছেন বহু মানুষ । বাড়ি থেকে অন্যত্র যেতে হলে অনেক জায়গাতেই একমাত্র ভরসা ডিঙি বা নৌকা ।
আড়গোড়া এলাকায় চাতালও জলের তলায় । দোকানপাটে জল ঢোকার আশঙ্কায় অনেক ব্যবসায়ী নৌকায় করে দোকানের মালপত্র সরিয়ে নিচ্ছেন । দিলীপ সামন্ত নামে এক বাসিন্দার কথায়, "গোটা এলাকা বন্যায় ডুবে রয়েছে । জল পেরিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে । একমাত্র ভরসা নৌকা বা ডিঙি । পানীয় জলেরও সমস্যা হচ্ছে । জল আনতেও ডিঙি করে যেতে হচ্ছে ।"
তবে ঘাটালের এই জল-যন্ত্রণা নতুন নয় । দীর্ঘদিন ধরেই ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে । স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, বছরের পর বছর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত না হওয়ায় প্রতি বর্ষাতেই একই ছবির পুনরাবৃত্তি হচ্ছে । তাঁদের বক্তব্য, বাম আমল থেকে তৃণমূলের দীর্ঘ শাসন, প্রতিশ্রুতি মিললেও ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কাজ সম্পূর্ণ হয়নি । বিজেপির স্থানীয় বিধায়কের অভিযোগ, "গত 15 বছর ধরে তৃণমূল মাস্টার প্ল্যানের নাম করে টাকা তছরুপ করেছে । সেই কারণেই এই ভোগান্তি । একটু সময় দিলে আমরা ধীরে ধীরে সব করে দেব । ঘাটালবাসীর ভোগান্তি কমবে ।"
যদিও মাস্টার প্ল্যানের কাজ শুরু হওয়া নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে নতুন আশাও তৈরি হয়েছে । তাঁদের একাংশের দাবি, প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রতি বছর বর্ষায় ঘাটালের যে জল-যন্ত্রণা তৈরি হয়, তার স্থায়ী সমাধানের পথ খুলতে পারে । কিন্তু সেই স্থায়ী সমাধানের অপেক্ষায় থাকা ঘাটাল এখন আবারও জলের তলায় । স্কুলের দরজা বন্ধ, রাস্তা জলের নীচে, পুজোর মণ্ডপে জল - আর জলবন্দি মানুষের চলাচলের একমাত্র সঙ্গী ডিঙি ! বৃষ্টি থামবে, নদীর জল নামবে, স্কুল খুলবে, এই আশাতেই দিন গুনছেন ঘাটালবাসী ।
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