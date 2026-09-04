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বানভাসি ঘাটাল, স্কুলেও ঢুকল বন্যার জল ! বন্ধ পঠনপাঠন, যাতায়াতের ভরসা নৌকা

ঘাটালে জল-যন্ত্রণা নতুন নয় । স্থানীয়দের অভিযোগ, বছরের পর বছর ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়িত না-হওয়ায় প্রতি বর্ষাতেই একই ছবির পুনরাবৃত্তি হচ্ছে ।

Ghatal
জলবন্দি স্কুল (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 4, 2026 at 3:30 PM IST

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ঘাটাল, 4 সেপ্টেম্বর: এক দিকে টানা বৃষ্টি, অন্য দিকে জলাধার থেকে জল ছাড়া । তার জেরে ফুলেফেঁপে উঠেছে ঝুমি ও শিলাবতী নদী । আর সেই জলেই ক্রমশ জলমগ্ন ঘাটাল । কোথাও রাস্তার উপর দিয়ে বইছে জল, কোথাও বাড়ির উঠোন ডুবে গিয়েছে । কোথাও আবার দুর্গাপুজোর জন্য তৈরি প্যান্ডেলের কাঠামোও দাঁড়িয়ে রয়েছে জলের মধ্যে । দৈনন্দিন যাতায়াত থেকে বাজার-হাট সবেতেই এখন ভরসা ডিঙি আর নৌকা !

সবচেয়ে বেশি উদ্বেগ তৈরি হয়েছে স্কুলগুলিকে ঘিরে । ঘাটাল পুরসভা এলাকায় একাধিক স্কুলে জল ঢুকে যাওয়ায় বন্ধ রয়েছে পঠনপাঠন । ঘাটাল চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক সূত্রে জানা গিয়েছে, পুর এলাকায় মোট 34টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে 20টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং একটি জুনিয়র হাইস্কুল জলমগ্ন । কোথাও স্কুলের উঠোনে জল, কোথাও আবার জল ঢুকে পড়েছে শ্রেণিকক্ষেও । জলে ডুবে গিয়েছে পড়ুয়াদের বসার বেঞ্চ, টেবিল-চেয়ার । এমনকি কোনও কোনও স্কুলের শ্রেণিকক্ষের ভিতরে সাপ ঘুরে বেড়ানোর ছবিও সামনে এসেছে ।

Floods in Ghatal
ধাক্কা খেল পুজোর প্রস্তুতিও (ইটিভি ভারত)

ঘাটাল পুরসভার 2 নম্বর ওয়ার্ডের আড়গোড়া এলাকার যোগদা সৎসঙ্গ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিস্থিতি তারই উদাহরণ । শ্রেণিকক্ষের ভিতরেও জল জমে রয়েছে । কবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে, কবে স্কুলে ফের পঠনপাঠন শুরু হবে, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে । সন্তানদের পড়াশোনা নিয়ে উদ্বিগ্ন অভিভাবকেরাও ।

জীবন শাসমল নামে এক অভিভাবক বলেন, "এখন প্রায় এক মাস স্কুল বন্ধ । প্রাথমিক এবং হাইস্কুল- দু'টিই জলের তলায় । প্রতিবছর এই সময় এমন পরিস্থিতি হয় । পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায় । এর পরেও যদি বৃষ্টি বাড়ে, ভোগান্তি আরও বাড়বে । আমরা অপেক্ষা করছি, কবে জল থামবে এবং স্কুল চত্বর থেকে জল নামবে ।"

Floods in Ghatal
বন্ধ স্কুল (ইটিভি ভারত)

স্কুল শিক্ষক সমীরণ সামন্ত বলেন, "টানা বৃষ্টি এবং জল বাড়ার কারণে এলাকার পাশাপাশি স্কুলেও জল ঢুকে গিয়েছে । যে স্কুলগুলিতে জল ঢোকে, সেখানকার শিক্ষকেরা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে বিষয়টি জানিয়ে দেন । ফলে স্কুল বন্ধ রাখতে হয় । জল নামার অপেক্ষাতেই রয়েছি ।"

শুধু স্কুল নয়, পুজোর প্রস্তুতিও ধাক্কা খেয়েছে বন্যার জলে । পুজোর আগে ঘাটালের বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হওয়ায় মণ্ডপ তৈরির কাজ নিয়েও তৈরি হয়েছে সংশয় । কোথাও প্যান্ডেল তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল, কিন্তু তার মধ্যেই ঢুকে পড়েছে জল । ঘাটাল পুরসভার 7 নম্বর ওয়ার্ডের চাউলি এলাকায় জলের মধ্যে দাঁড়িয়েই মণ্ডপ তৈরির কাজ চালানোর ছবি দেখা গিয়েছে ।

Floods in Ghatal
বানভাসি ঘাটাল (ইটিভি ভারত)

জলমগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের দৈনন্দিন দুর্ভোগও বাড়ছে । গড়প্রতাপনগর, চাউলি, আড়গোড়া, শুকচন্দ্রপুর, কিসমত রামচন্দ্রপুর-সহ পুরসভার বিভিন্ন এলাকায় রাস্তার ধারে থাকা পানীয় জলের ট্যাপকলও জলে ডুবে রয়েছে । বিদ্যুৎ পরিষেবা এখনও চালু থাকলেও পানীয় জল সংগ্রহ করতে সমস্যায় পড়ছেন বহু মানুষ । বাড়ি থেকে অন্যত্র যেতে হলে অনেক জায়গাতেই একমাত্র ভরসা ডিঙি বা নৌকা ।

আড়গোড়া এলাকায় চাতালও জলের তলায় । দোকানপাটে জল ঢোকার আশঙ্কায় অনেক ব্যবসায়ী নৌকায় করে দোকানের মালপত্র সরিয়ে নিচ্ছেন । দিলীপ সামন্ত নামে এক বাসিন্দার কথায়, "গোটা এলাকা বন্যায় ডুবে রয়েছে । জল পেরিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে । একমাত্র ভরসা নৌকা বা ডিঙি । পানীয় জলেরও সমস্যা হচ্ছে । জল আনতেও ডিঙি করে যেতে হচ্ছে ।"

তবে ঘাটালের এই জল-যন্ত্রণা নতুন নয় । দীর্ঘদিন ধরেই ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে । স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, বছরের পর বছর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত না হওয়ায় প্রতি বর্ষাতেই একই ছবির পুনরাবৃত্তি হচ্ছে । তাঁদের বক্তব্য, বাম আমল থেকে তৃণমূলের দীর্ঘ শাসন, প্রতিশ্রুতি মিললেও ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কাজ সম্পূর্ণ হয়নি । বিজেপির স্থানীয় বিধায়কের অভিযোগ, "গত 15 বছর ধরে তৃণমূল মাস্টার প্ল্যানের নাম করে টাকা তছরুপ করেছে । সেই কারণেই এই ভোগান্তি । একটু সময় দিলে আমরা ধীরে ধীরে সব করে দেব । ঘাটালবাসীর ভোগান্তি কমবে ।"

যদিও মাস্টার প্ল্যানের কাজ শুরু হওয়া নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে নতুন আশাও তৈরি হয়েছে । তাঁদের একাংশের দাবি, প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রতি বছর বর্ষায় ঘাটালের যে জল-যন্ত্রণা তৈরি হয়, তার স্থায়ী সমাধানের পথ খুলতে পারে । কিন্তু সেই স্থায়ী সমাধানের অপেক্ষায় থাকা ঘাটাল এখন আবারও জলের তলায় । স্কুলের দরজা বন্ধ, রাস্তা জলের নীচে, পুজোর মণ্ডপে জল - আর জলবন্দি মানুষের চলাচলের একমাত্র সঙ্গী ডিঙি ! বৃষ্টি থামবে, নদীর জল নামবে, স্কুল খুলবে, এই আশাতেই দিন গুনছেন ঘাটালবাসী ।

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TAGGED:

CLASSES SUSPENDED
GHATAL HEAVY RAIN
বানভাসি ঘাটালে জলবন্দি স্কুল
FLOODWATERS ENTER SCHOOL
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