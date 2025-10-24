বন্যায় আলিপুরদুয়ার-জলপাইগুড়িতে ধান-সবজি চাষে ক্ষতি ছাড়াবে 100 কোটি

বন্যায় আলিপুরদুয়ার-জলপাইগুড়িতে ধান-সবজি চাষে ক্ষতি ছাড়াবে 100 কোটি
জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে প্রায় দেড় হাজার হেক্টর ধানের জমির ক্ষতি । 300 হেক্টর জমির সবজি নষ্ট । ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় 10 হাজার কৃষক ।
Published : October 24, 2025 at 7:51 PM IST
জলপাইগুড়ি, 24 অক্টোবর: সম্প্রতি উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টি ও বন্যার ফলে কেবলমাত্র মানুষ ও পশুপাখিরই ক্ষতি হয়নি ৷ আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলার বিস্তীর্ণ অংশ জুড়ে বিরাট লোকসানের মুখে পড়েছে কৃষিকাজ । প্রায় এক হাজার আটশো হেক্টর জমিতে ধান, শাক-সবজির চাষে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে । কৃষি দফতর থেকে জানা গিয়েছে, প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী কৃষিতে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় 100 কোটি টাকার উপরে ।
রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরণ ও পুর্নবাসন দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের তাঁদের পছন্দমতো মসুর ডাল, সরষে, ভুট্টার বীজ দেওয়া হচ্ছে চাষের জন্য । বাংলা শস্য বিমা যোজনার মাধ্যমে কৃষকদের কীভাবে সাহায্য করা যায়, সেটাও দেখা হচ্ছে ।
গত 4 অক্টোবর রাতে প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে পাঁচ অক্টোবর ভয়াবহ বন্যায় বানভাসি হয় পাহাড় ও সমতল । ঘটে জীবনহানির ঘটনা ৷ পাশাপাশি বহু ঘরবাড়ি ও রাস্তাঘাটও ক্ষতিগ্রস্ত হয় । অত্যধিক বৃষ্টিতে সিকিম ও ভুটান পাহাড় থেকে নেমে আসা নদীর জল বেড়ে যাওয়ায় প্লাবিত হয় বিস্তীর্ণ এলাকা ৷ বন্যার জল কৃষিজমিতে ঢুকে যাওয়ার ফলে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে ।
ইতিমধ্যেই জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে জেলা কৃষি দফতরের সার্ভে করা হচ্ছে । কিন্তু ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কত, সেটা এখনও জানানো সম্ভব হয়নি । জানা যাচ্ছে, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলাতে প্রায় দেড় হাজার হেক্টর ধানের জমির ক্ষতি হয়েছে । পাশাপাশি দুই জেলায় 300 হেক্টর জমির সবজি নষ্ট হয়েছে । ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় 10 হাজার কৃষক ।
গত 5 তারিখের বৃষ্টিতে ডুয়ার্সের তিস্তা, জলঢাকা-সহ বিভিন্ন নদীর জল বেড়ে ভাসিয়ে দেয় জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি, নাগরাকাটা ব্লকের একটা বড় অংশ । অন্যদিকে, রাজগঞ্জ ব্লকের কিছু অংশেও ক্ষতি হয়েছে । সাধারণ মানুষের বাড়িঘর তো বটেই, ক্ষতি হয়েছে কৃষিজমিরও । আলিপুরদুয়ার জেলার আলিপুরদুয়ার 1 নং ব্লকের শালকুমার 1 নং ও শালকুমার 2 নং গ্রামপঞ্চায়েতের কৃষিজমি ও সবজির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে । দুই জেলা জুড়েই ব্লকে ব্লকে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানতে সার্ভে চালাচ্ছে কৃষি দফতর । সবচেয়ে বেশি কাঁচা সবজি নষ্ট হয়েছে ধুপগুড়ি ও ময়নাগুড়ি ব্লকে ।
বন্যার জেরে কৃষিক্ষেত্রে জলঢাকা নদীর জল ঢুকে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে ময়নাগুড়ি ব্লকে । ময়নাগুড়ি ব্লকের রামশাই, আমগুড়ি, চুরাভাণ্ডার, পদমতি, ধর্মপুর, বার্নিশ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ধানের জমিতে সব থেকে বেশি ফসল নষ্ট হয়েছে । এই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বন্যা কবলিত অংশগুলিতে, বিশেষ করে আমন ধান চাষে ব্যাপক লোকসানের মুখে পড়েছেন কৃষকরা ৷ সরকারি হিসেবে প্রায় 600 হেক্টর জমির ধান নষ্ট হয়েছে । বেসরকারি হিসেবে ক্ষতির পরিমাণ অবশ্য অনেকটাই বেশি ।
জলঢাকা নদী সংলগ্ন আমগুড়ি ও চুরাভাণ্ডার গ্রামে বিঘার পর বিঘা জমির উপর দিয়ে প্রবল স্রোতে জল বয়ে যাওয়ার কারণে ধান নষ্ট হয়েছে সব থেকে বেশি ৷ অনেক জায়গায় ধানের জমির উপর আবর্জনার স্তূপ এসে জমা হওয়ার কারণে ধান নষ্ট হয়ে গিয়েছে । অন্যদিকে, দুই জেলাতেই সবজি চাষে বিশেষ করে ফুলকপি, বাঁধাকপি, পটল, মুলো, লঙ্কা চাষে ব্যাপক ক্ষতির খবর মিলেছে । ময়নাগুড়ির ব্লক কৃষি আধিকারিক কমলেশ বর্মন জানান, "বাংলা শস্য বিমা যোজনার মাধ্যমে যাতে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত চাষিরা ক্ষতিপুরণ পেতে পারেন, সে জন্য বন্যা কবলিত বিভিন্ন এলাকাতে কৃষি দফতর থেকে ক্যাম্প করা হচ্ছে ।"
আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল বলেন, "গত 5 অক্টোবর আলিপুরদুয়ার জেলায় ভুটান থেকে নেমে আসা নদীর জলে যেভাবে বন্যা হয়েছে তাতে বিরাট ক্ষতি হল । বিশেষ করে কৃষিজমিতে ডলোমাইট ও পলিমাটি পড়ে ধানচাষে বিরাট প্রভাব পড়েছে ৷ ইতিমধ্যেই আলিপুরদুয়ার জেলার শালকুমার 1 নং গ্রামপঞ্চায়েত ও শালকুমার 2 নং গ্রামপঞ্চায়েতের কৃষিক্ষেত্রে বিরাট লোকসান হয়েছে । বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন বিশেষজ্ঞ মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ, নীহারেন্দ্র সাহা, সিধু মুর্মু ইতিমধ্যেই ধানের জমি পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে গিয়েছেন । তাঁরা কৃষিজমিতে জলের তোড়ে ভেসে আসা পলিমাটি সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়েছেন । জমির উপর আদৌ পলিমাটি নাকি ডলোমাইটের আস্তরণ পড়েছে, সেটাও তাঁরা পরীক্ষা করে জানাবেন যে, কীভাবে জমির উর্বরতা বাড়ানো যায় । সরকারের পক্ষ থেকে কৃষকদের কীভাবে সহযোগিতা করা যায় সেটা দেখা হচ্ছে । কৃষকদের শস্য বীজ দেওয়া শুরু হয়েছে । ভুট্টা, মসুর ডাল, সরষে বীজ 300 জনকে দেওয়া হল ৷"
আলিপুরদুয়ারের কৃষি দফতরের ডেপুটি ডিরেক্টর সর্বেশ্বর মণ্ডল বলেন, "আমরা শালকুমার 1 নং ও 2 নং গ্রামপঞ্চায়েতের বিশেষজ্ঞ কৃষি বিজ্ঞানীরা এসেছেন । তাঁরা মাটি পরীক্ষা করে খারাপ দিক ভালো দিক বলবেন । এখানে যেভাবে ক্ষতি হয়েছে তা আমরা দফতরে পাঠিয়েছি । ইতিমধ্যেই ভুট্টার বীজ, মসুর ডালের বীজ আমরা প্রদান করছি । কৃষকরা যাতে শস্য বিমার আওতায় ক্ষতিপূরণের টাকা পেতে পারেন সেই চেষ্টা হচ্ছে ।"
রাজ্যের কৃষি দফতরের ডিরেক্টর প্রবীর হাজরা বলেন, "আলিপুরদুয়ার 1 নং ব্লকে ক্ষতিগ্রস্ত চাষীদের শস্য বীজ দিচ্ছি । কৃষকদের পছন্দমতো বীজ আমরা দিচ্ছি যাতে তাঁরা চাষাবাদ করতে পারেন । চাষিদের পাশে আছে কৃষি দফতর । সুপারি বাগানেও ক্ষতি হয়েছে বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন কৃষকরা ৷"