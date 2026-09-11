মালদার জলে ডুবে প্রাণ গেল তরুণের, প্রশাসনের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা

মালদার জলে ডুবে প্রাণ গেল তরুণের, প্রশাসনের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা
স্থানীয়দের দাবি, একটি গর্তে পা পড়ে যায় তরুণের । তাঁরাই উদ্ধার করেন ওই ব্য়ক্তিকে । ঘটনাটি সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে বলে প্রশাসন জানিয়েছে ।
Published : September 11, 2026 at 11:50 PM IST
মালদা, 11 সেপ্টেম্বর: ভূতনির বন্যায় মৃত্যু আরও এক তরুণের। এ নিয়ে চলতি বছরের বন্যায় মালদায় দ্বিতীয় মৃত্যুর ঘটনা ঘটল । মৃত তরুণের নাম আনিকুল হক (18)। বাড়ি উত্তর চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নাজিরুদ্দিন টোলা গ্রামে।
স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, শুক্রবার দুপুরে জলমগ্ন রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছিলেন আনিকুল। সেই সময় রাস্তার ধারে কোনও গর্তে পড়ে যান তিনি। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে গর্ত থেকে বের করে আনেন। খবর পেয়ে নৌকো নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ভূতনি থানার পুলিশ। নৌকোয় করে আনিকুলকে ওই এলাকা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় । পরে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় মালদা মেডিক্যালে। সেখানেই চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন । জেলা প্রশাসনের এক শীর্ষকর্তা জানান, এক তরুণ জলে ডুবে গিয়েছেন খবর পাওয়া গিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত খোঁজ-খবর করা হচ্ছে ।
স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ আক্তার আলি বলেন, “রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কোনও গর্তে পা পড়ে যায় আনিকুলের। আমরা গ্রামবাসীরা কোনওমতে ওকে গর্ত থেকে বের করে এনেছি। সেই সময় ওখানে কোনও নৌকো ছিল না । ছিলেন না সরকারের কেউ। শুধু একজন পুলিশকর্মী রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আনিকুলকে উদ্ধার করার সময়ই আমরা বুঝতে পারি, ওর মৃত্যু হয়েছে। এর থেকে খারাপ পরিস্থিতি আর হতে পারে না। আমরা কোনওমতে বেঁচে আছি। এই এলাকায় এখনও প্রশাসনের তরফে কোনও সহায়তা পাওয়া যায়নি।”
সিপিএম নেতা দেবজ্যোতি সিনহা বলেন, “উত্তর চণ্ডীপুরের খুসবতটোলা থেকে গোবর্ধনটোলা যাওয়ার রাস্তায় জলের প্রচুর স্রোত রয়েছে। রাস্তা অনেকটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ওই এলাকায় অনেক পাটচাষি পাট পচাতে দিয়েছিলেন। পাট আনতে গিয়ে আনিকুল হক নামে এক তরুণ জলে স্রোতে ভেসে যান। ওই তরুণের মৃত্যু হয়েছে। দক্ষিণ চণ্ডীপুরেও চলতি বছরে আরেকটি প্রাণ গিয়েছে। আমরা সরকারের কাছে আবেদন করব, এই পরিবারগুলোকে 10 লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য় দেওয়া হোক।”
সেচ দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী শুক্রবার সকালে গঙ্গার জলস্তর 26.07 মিটার উচ্চতায় বইছিল। যা চরম বিপদসীমা (25.39 মিটার) থেকে 0.77 মিটার বেশি। ওই সময়ের সরকারি তথ্য অনুযায়ী জলস্তর আরও বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে আরও চিন্তিত হয়ে পড়েছেন বন্যা কবলিত এলাকার মানুষ।
এমনিতে গত কয়েকদিন ধরে গঙ্গার জল ক্রমশ বাড়ছে ৷ তার প্রভাব পড়ছে মালদা জেলার বন্যা দুর্গত এলাকাগুলিতেও ৷ গোদের উপর বিষফোঁড়া, গঙ্গার জলের চাপ হ্রাস করতে খুলে দেওয়া হয়েছে ফরাক্কা ব্যারাজের 109টি গেটই ৷ এর ফলে নতুন করে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে কালিয়াচক 3 নম্বর ব্লকের একাধিক গ্রামে ৷