মালদার বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি, ভূতনির পাশাপাশি বানভাসি রতুয়ার 43 গ্রাম

মালদার বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি, ভূতনির পাশাপাশি বানভাসি রতুয়ার 43 গ্রাম
Flood Situation in Malda: আতঙ্ক আরও একাধিক ব্লকে ৷ অনেকে আশ্রয় নিয়েছেন ফ্লাড শেল্টারে ৷ বেশ কিছু জায়গায় ত্রাণ না পাওয়ার অভিযোগও উঠেছে ৷
Published : September 11, 2026 at 7:30 PM IST
মালদা, 11 সেপ্টেম্বর: বন্যা পরিস্থিতির এখনও তেমন কোনও উন্নতি হয়নি মালদায় ৷ এখনও গঙ্গার জলে ভাসছে ভূতনি চরের প্রায় 78টি গ্রাম ৷ গঙ্গার লাগাতার জলস্তর বৃদ্ধিতে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে রতুয়া 1 নম্বর ব্লকের মহানন্দটোলা এবং বিলাইমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের 43টি গ্রামও ৷ কালিয়াচক 3 নম্বর ব্লকেও বেশ কিছু এলাকায় গঙ্গার জল ঢুকে পড়েছে ৷ নতুন করে বন্যার আতঙ্ক দেখা দিয়েছে ইংরেজবাজার ও কালিয়াচক 2 নম্বর ব্লকে ৷
দুর্গত অনেকে সরকারি ফ্লাড শেল্টারে চলে গিয়েছেন ৷ অনেকে আবার নদীর বাঁধ, উঁচু জায়গা, এমনকি বাড়ির ছাদে আশ্রয় নিয়ে রয়েছেন ৷ সরকারি ত্রাণের বিলিবণ্টন নিয়েও অভিযোগ শুরু হয়েছে ৷ যেখানে ভূতনি চরে পর্যাপ্ত ত্রাণ বিলি করা হচ্ছে, সেখানে রতুয়ায় এখনও পর্যন্ত রান্না করা খাবার কাউকে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করছেন দুর্গতরা ৷ জলমগ্ন এলাকাগুলিতে গবাদি পশুর খাবারেরও আকাল দেখা দিয়েছে ৷
পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে জেলা প্রশাসন ৷ দুর্গত প্রতিটি মানুষের কাছে খাবার-সহ ত্রাণের জিনিসপত্র পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে বলে দাবি করছেন প্রশাসনের আধিকারিকরা ৷
বাড়ছে গঙ্গার জলস্তর
গত 24 ঘণ্টায় গঙ্গার জলস্তর আরও বেড়েছে ৷ শুক্রবার সকাল আটটায় নদীর উচ্চতা ছিল 26.07 মিটার ৷ চূড়ান্ত বিপদসীমা 25.30 মিটার থেকে 77 সেন্টিমিটার উপরে ৷ একই সময়ে ফুলহরের উচ্চতা ছিল 27.82 মিটার ৷ বিপদসীমা 27.43 মিটার থেকে 39 সেন্টিমিটার উপরে ৷ দুই নদীর জলস্তর এদিন ক্রমশ বেড়ে চলেছে ৷ গঙ্গায় লাল ও ফুলহরে হলুদ সতর্কতা জারি রয়েছে ৷
গঙ্গার জলস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় বন্যার আতঙ্ক ছড়িয়েছে কালিয়াচক 2 ও ইংরেজবাজার ব্লকে ৷ কালিয়াচক 2 নম্বর ব্লকের পঞ্চানন্দপুরে সেচ দফতরের বাঁধে ফাটল দেখা দিয়েছে ৷ সেখান দিয়ে চুঁইয়ে নদীর জল ভিতরে ঢুকতে শুরু করেছে ৷ স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, দ্রুত এই ফাটল বন্ধ না করা গেলে গঙ্গার জলের চাপে ফাটল আরও বড় আকার নেবে ৷ সেই অবস্থায় বাঁধ রক্ষা করা কিছুতেই সম্ভব হবে না ৷
ইংরেজবাজারের খাসকোল এলাকাতেও গঙ্গার জল দ্রুতগতিতে বাঁধের দিকে এগোচ্ছে ৷ ইতিমধ্যে অসংরক্ষিত এলাকাগুলিতে নদীর জল ঢুকে পড়েছে ৷ এই বাঁধ কাটলে বিপন্ন হতে পারে মালদা শহরও ৷ 1998 সালে এই বাঁধ ভেঙেই গঙ্গার জল মালদা শহর ভাসিয়ে দিয়েছিল ৷ গঙ্গার জলস্তর দ্রুত না নামলে এবারও কোনও বিপর্যয় দেখা দিতে পারে বলে অনুমান করছেন নদীপাড়ের বাসিন্দারা ৷
গ্রামে ঢুকছে গঙ্গার জল
ফরাক্কা ব্যারেজের 109টি গেট খুলে দেওয়ায় বৃহস্পতিবার থেকেই কালিয়াচক 3 নম্বর ব্লকের একাধিক গ্রামে গঙ্গার জল ঢুকতে শুরু করেছিল ৷ এদিনও ফরাক্কা ব্যারেজের সমস্ত গেট খুলে রাখা হয়েছে ৷ এতে ব্যারেজের ডাউন স্ট্রিমে থাকা গ্রামগুলিতে এখনও নদীর জল ৷
পার অনুপনগর গ্রামের বাসিন্দা সোহরাব আলি বলেন, ‘‘এখনও পরিস্থিতি অতটা ভয়ঙ্কর হয়নি ৷ কারণ, মালদার দিকে থাকা ফরাক্কা ব্যারেজের গেটগুলি আংশিক খোলা রয়েছে ৷ যদি গেটগুলি সম্পূর্ণ খুলে দেওয়া হয় তবে অল্প সময়ের মধ্যেই গ্রামের প্রতিটি বাড়ির ছাদে জল পৌঁছে যাবে ৷ আমরা সতর্ক রয়েছি ৷ প্রশাসনের আধিকারিকরা প্রতিদিনই এলাকায় আসছেন ৷ পরিস্থিতি খারাপ হলে তাঁরা আমাদের সরকারি ফ্লাড শেল্টারে চলে যেতে বলেছেন ৷’’
ত্রাণ নিয়ে ক্ষোভ
এদিকে, গঙ্গার জলোচ্ছ্বাসে নতুন করে সমস্যায় পড়েছেন রতুয়া 1 নম্বর ব্লকের মহানন্দটোলা ও বিলাইমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের 43টি গ্রামের বাসিন্দারা ৷ তাঁদের অনেকে প্রায় এক সপ্তাহ ধরে গঙ্গার বাঁধের উপর আশ্রয় নিয়ে রয়েছেন ৷ তাঁরা বলছেন, এখনও পর্যন্ত অনেক দুর্গত পরিবারের কাছে সরকারি ত্রাণ পৌঁছোয়নি ৷ প্রশাসনের তরফে পানীয় জলেরও ব্যবস্থা করা হয়নি ৷ করা হয়নি কোনও আলোর ব্যবস্থা ৷ পুরো এলাকায় নদীর জল ঢুকে পড়ায় বাজারহাট বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৷ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে না ৷ তাঁদের অভিযোগ, প্রশাসন শুধু ভূতনি দিয়ারা নিয়েই ব্যস্ত ৷ কাটাহা দিয়ারার কথা তাদের মাথায় নেই ৷
মহানন্দটোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের গদাই মহারাজপুর গ্রামের বাসিন্দা পঞ্চমী চৌধুরী বলেন, ‘‘গঙ্গায় ঘর চলে গিয়েছে ৷ যেটুকু জিনিসপত্র রক্ষা করতে পেরেছি, সেসব নিয়ে বাঁধে উঠে এসেছি ৷ ত্রিপলের নীচে সব ডাঁই করে রাখা হচ্ছে ৷ অনেক জিনিস জলে ভেসে গিয়েছে ৷ তিন বছর ধরে এই ঘটনা ঘটে চলেছে ৷ ক’দিন আগে প্রশাসনের লোকজন শুধু একটা ত্রিপল আর দু’কিলো চিঁড়ে দিয়ে গিয়েছে ৷ আর কিছু দেয়নি ৷ ঘরের জিনিসপত্র সব খোলা জায়গায় ৷ এসব ছেড়ে ফ্লাড শেল্টারে যাব কী করে ? আমাদের একটু থাকার জায়গা আর খাবার দিলে ভালো হয় ৷’’
গঙ্গার জলে বানভাসি বিলাইমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম রতনপুর গ্রামও ৷ ওই গ্রামেরও অনেকে বাঁধে সাময়িক আশ্রয় নিয়েছেন ৷ তাঁদের একজন মহম্মদ ফারুক বলছেন, ‘‘গঙ্গার জল প্রচণ্ড গতিতে বেড়ে চলেছে ৷ গ্রামের সব ভেসে চলে গেল ৷ ছ’দিন আগে বাঁধে আশ্রয় নিয়েছি ৷ প্রশাসনের তরফে আমাদের ফ্লাড শেল্টারে যেতে বলা হচ্ছে ৷ কিন্তু আমার দুটো মুরগি, একটা ছাগল রয়েছে ৷ ফ্লাড শেল্টারে গবাদি পশু রাখার জায়গা নেই ৷ ওদের ছেড়ে কোথায় যাব ?’’
তাঁর অভিযোগ, ‘‘একটা পলিথিন পর্যন্ত জোটেনি ৷ যেদিন বাঁধে আশ্রয় বানাচ্ছিলাম, সেদিন সরকারি পলিথিন নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ৷ আমি পলিথিন চাইলে বলা হল, সবাইকে পলিথিন দেওয়া হবে ৷ কিন্তু এখনও কিছু পাইনি ৷ ভোটের আগে মানিচকের বিধায়ক গৌরচন্দ্র মণ্ডল গ্রামে এসে বলেছিলেন, এবার নদীর জল গ্রামে ঢুকতে দেবেন না ৷ মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট নিয়ে চলে গেলেন ৷ বস্তা দিয়ে গঙ্গার বাঁধ দেওয়া যায় ? প্রশাসনের লোকজন আসছে ৷ পুলিশ ক্যাম্প করা হয়েছে ৷ ওরা মাছ-ভাত খাচ্ছে ৷ এছাড়া ওদের আর কী’ই বা করার আছে ! আমাদের কোনও জমি জায়গা নেই ৷ যাব কোথায় আমরা ?’’
কী বলছে প্রশাসন ?
বন্যা বিধ্বস্ত এলাকাগুলির ছবি প্রায় এক ৷ অল্প জায়গায় গাদাগাদি করে রয়েছেন লোকজন ৷ সন্ধে নামলে অন্ধকার নেমে আসছে সব জায়গায় ৷ রাতে বিষধর সাপের ঘোরাঘুরিও বাড়ছে ৷ অবশ্য ভূতনির কেশরপুর বাঁধে সেই সমস্যা অনেকটাই কম ৷ সেখানে প্রশাসনের তরফে আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ রতুয়ার বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘‘প্রশাসন দুর্গত প্রতিটি এলাকায় ত্রাণ পৌঁছোনোর চেষ্টা করছে ৷ তবে এখনও পর্যন্ত সব জায়গায় সরকারি ত্রাণ পৌঁছোয়নি ৷ বিষয়টি আমি প্রশাসনকে জানিয়েছি ৷’’
জেলা প্রশাসনের এক কর্তা বলেন, ‘‘বন্যা পরিস্থিতির উপর 24 ঘণ্টা নজর রাখা হচ্ছে ৷ পুলিশও সতর্ক রয়েছে ৷ দুর্গত এলাকাগুলিতে এনডিআরএফ জওয়ানদের নিয়োগ করা হয়েছে ৷ জেলা প্রশাসনের কাছে পর্যাপ্ত ত্রাণ মজুত রয়েছে ৷ প্রত্যেক দুর্গত মানুষের কাছে সেই ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে ৷ তবে কিছু দুর্গম এলাকায় ত্রাণ পৌঁছোতে অসুবিধে হচ্ছে ৷ আমরা বিপন্ন মানুষের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, তাঁরা যেন কাছাকাছি ফ্লাড শেল্টারে আশ্রয় নেন ৷ সেখানে সবরকম ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷’’