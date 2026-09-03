গঙ্গার বাঁধ ভাঙায় ভূতনি-রতুয়ায় বন্যা পরিস্থিতি, পরিদর্শনে সেচ প্রতিমন্ত্রী

গঙ্গার বাঁধ ভাঙায় ভূতনি-রতুয়ায় বন্যা পরিস্থিতি, পরিদর্শনে সেচ প্রতিমন্ত্রী
গঙ্গার তাণ্ডবে ভূতনির পুরোনো বাঁধ ভাঙার খবর পেয়ে এদিন সকালেই ঘটনাস্থলে পৌঁছন স্থানীয় বিধায়ক গৌরচন্দ্র মণ্ডল ৷
Published : September 3, 2026 at 6:54 PM IST
মালদা, 3 সেপ্টেম্বর: শেষরক্ষা হল না ৷ গঙ্গার জল ভূতনি চরের গ্রামগুলিতে ঢুকতে শুরু করেছে ৷ অর্থাৎ এবারও বন্যা পরিস্থিতির হাত থেকে রেহাই নেই এখানকার বাসিন্দারা ৷ তবে এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে এর দায় আগের অর্থাৎ তৃণমূল সরকারের কাঁধে চাপিয়েছেন এলাকার বিজেপি বিধায়ক ৷ যদিও পরিস্থিতি মোকাবিলায় ময়দানে নেমে পড়েছেন সেচ দফতরের প্রতিমন্ত্রী থেকে শুরু করে জেলাশাসকও ৷ প্রশাসনের প্রথম লক্ষ্য, এই পরিস্থিতিতে মানুষকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া ৷ তার কাজও শুরু হয়েছে বলে খবর ৷
গঙ্গার তাণ্ডবে ভূতনির পুরোনো বাঁধ ভাঙার খবর পেয়ে এদিন সকালেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান স্থানীয় বিধায়ক গৌরচন্দ্র মণ্ডল ৷ বাঁধের বাকি অংশ রক্ষা করার জন্য সেচ দফতরের কাজের তদারকিও করতে দেখা যায় তাঁকে ৷ তাঁর বক্তব্য, “আগের বাঁধটি পরিকল্পনাহীনভাবে করা হয়েছিল ৷ বাঁধের নীচে কোনও পিচিং করা হয়নি ৷ এবার ভাঙনের তীব্রতা বেশি ৷ বাঁধ রক্ষার জন্য সেচ দফতর এবার যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করেছে ৷ আমি নিজেও ছুটে এসেছি ৷ কীভাবে ভাঙন প্রতিহত করা যেতে পারে তা সেচ দফতরের আধিকারিকদের বলেছি ৷ কিন্তু তারপরেও বাঁধ ভেঙে গিয়েছে ৷
এমনকী পিছনের রিং বাঁধটাও ভেঙে গিয়েছে ৷ জল এখন চরের গ্রামগুলিতে ঢুকতে শুরু করেছে ৷ সেচ দফতর তবু জল আটকানোর চেষ্টা করছে ৷ কিন্তু আমি এই পরিস্থিতির জন্য সেচ দফতরকেও দোষারোপ করব ৷ তারা পরিকল্পনামাফিক এই বাঁধ করেনি ৷ অথচ 14 কোটি টাকা খরচ করা হয়েছিল ৷ এই মুহূর্তে গঙ্গায় যে জলস্তর রয়েছে তাতে ভাঙন রোধের কাজ করা অসম্ভব ৷ এখন শুধু জল আটকানোর কাজ করা যেতে পারে ৷ আমরা সবাই সেই চেষ্টা করছি ৷ এখনও পর্যন্ত চরের নীচু এলাকা হিসাবে চিহ্নিত দুর্লভটোলা, ভূবনটোলার মতো জায়গায় জল ঢুকেছে ৷ বস্তা ফেলে জল আটকানোর চেষ্টা চলছে ৷”
এদিকে বাঁধ ভাঙার খবর পেয়ে রাজ্যের সেচ প্রতিমন্ত্রী জয়েল মুর্মু, জেলাশাসক রাজনবীর সিং, পুলিশ সুপার অনুপম সিং-সহ প্রশাসনের আধিকারিকরা এদিন ভাঙন কবলিত এলাকাগুলি পরিদর্শন করে ৷ সংশ্লিষ্ট ব্লক অফিসগুলিতেও যান তাঁরা ৷ এলাকা পরিদর্শন করে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের যথাসময়ে কাজ শেষ করার নির্দেশ দেন ৷ রতুয়া 1 নম্বর ব্লক-সহ ভূতনি ও মানিকচকের বন্যা ও নদীভাঙন পরিস্থিতির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন তাঁরা ৷ বিপন্ন এলাকা পরিদর্শন করে তাঁরা দুর্গতদের ত্রাণ বিতরণ, ফ্লাড রিলিফ সেন্টার চালু, নিরাশ্রয় মানুষের জন্য রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা, পানীয় জল ও শৌচাগারের ব্যবস্থা, মেডিক্যাল ক্যাম্প, জেনারেটর, সিভিল ডিফেন্স মোতায়েন, নৌকার ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে বিডিও-সহ ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকদের 24 ঘণ্টা প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন ৷
জেলাশাসক বলেন, “রতুয়া 1 ব্লকের কাটাহা দিয়ারা এলাকায় দুর্গত মানুষজনের কাছে প্রতিদিন রান্না করা খাবার সরবরাহ করা হচ্ছে ৷ একই সঙ্গে ত্রিপল, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কিট, স্পেশাল জিআর চাল, চিঁড়ে-গুড়-সহ অন্যান্য ত্রাণসামগ্রী নিয়মিত বিতরণ করা হচ্ছে ৷ এলাকার ফ্লাড শেল্টারগুলি চালু করে দেওয়া হয়েছে ৷ বিপন্ন এলাকা থেকে মানুষজনকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যেতে নৌকার ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ যে এলাকাগুলিতে নদীভাঙন চলছে, সেখানে বালির বস্তা, প্রোকোপাইন প্রযুক্তি ব্যবহার এবং করে ভাঙন রোধ করার চেষ্টা চলছে ৷ গঙ্গার জলস্তর বৃদ্ধিতে ভূতনি রিং বাঁধের যে অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার উপর নজর রাখা হচ্ছে ৷ সেখানে নীচু বাঁধকে বাঁচিয়ে রাখার সবরকম চেষ্টা চলছে ৷ পরিস্থিতি মোকাবিলায় সংশ্লিষ্ট প্রতিটি দফতরকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে ৷”