মুর্শিদাবাদের একাংশে বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে গঙ্গা, জারি কমলা সতর্কতা

মুর্শিদাবাদের একাংশে বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে গঙ্গা, জারি কমলা সতর্কতা
মুর্শিদাবাদের সাহেবগঞ্জ এবং মালদার মানিকচকে গঙ্গা নদীর জলস্তর বিপদসীমা পেরিয়ে গিয়েছে ৷ ভাঙন ও প্লাবনের আশঙ্কায় গঙ্গাপাড়ের মানুষজন ৷
Published : August 29, 2026 at 2:33 PM IST
মুর্শিদাবাদ, 29 অগস্ট: উচ্চ এবং নিম্ন অববাহিকায় ফুঁসছে গঙ্গা নদী ৷ তার জেরে প্লাবন আর ভাঙনের আতঙ্কে রাত কাটছে গঙ্গাপারের বাসিন্দাদের ৷ পরিস্থিতির জেরে প্রশাসনের তরফে মাইকিং করে কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে ৷
জানা গিয়েছে, নিম্ন অববাহিকায় মুর্শিদাবাদের সাহেবগঞ্জ এবং মালদার মানিকচকে গঙ্গা নদীর জলস্তর বিপদসীমা পেরিয়ে গিয়েছে ৷ অন্যদিকে, সামশেরগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে বিপদসীমার খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে গঙ্গার জলস্তর ৷ নেপালে ভয়াবহ হড়পা বানের জেরেই এই পরিস্থিতি বলে জানাচ্ছে প্রশাসন ৷
এই জলস্তর বৃদ্ধির জেরে মুর্শিদাবাদ-সহ গঙ্গা নদীর নিম্ন অববাহিকার নিচু এলাকাগুলির মানুষজন আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন ৷ কোথাও প্লাবনের আশঙ্কা করা হচ্ছে, কোথাও ভাঙনের সম্ভাবনা প্রবল ৷ ফলে রাতের ঘুম উড়েছে মানুষজনের ৷ লোকজনকে নদীপাড় সংলগ্ন এলাকা ছেড়ে নিরাপদ উঁচু জায়গায় সরে যাওয়ার আবেদন করা হচ্ছে ৷ এই পরিস্থিতিতে নদীতে মাছ ধরতে যেতে মৎস্যজীবীদের নিষেধ করা হয়েছে ৷ খেয়া পারাপারের ক্ষেত্রে মাঝিদের সতর্কতা অবলম্বন করতে নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন ৷
গঙ্গার জলস্তর বিপদসীমা অতিক্রম করায় ফরাক্কা ব্যারেজ সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ভাঙন এবং প্লাবনের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে ৷ এই অবস্থা আগামী সাতদিন পর্যন্ত থাকবে বলে অনুমান করছে ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ ৷ জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকাল থেকেই গঙ্গার জলস্তর দ্রুত বাড়ছিল ৷
মুর্শিদাবাদের সাহেবগঞ্জ-ঝাড়খণ্ড সীমানায় গঙ্গার জলস্তর বিপদসীমা অতিক্রম করে 27.85 মিটারে পৌঁছেছে (বিপদসীমা 27.25 মিটার) ৷ মালদা জেলার মানিকচকে বর্তমানে 25.18 মিটারে বইছে (বিপদসীমা 24.69 মিটার) গঙ্গা নদীর জল ৷ সামশেরগঞ্জ ও নিমতিতা এলাকায় জলস্তর 21.50 মিটার (বিপদসীমা 21.90 মিটার) ৷ অন্যদিকে, জঙ্গিপুরে পদ্মা নদীর জলস্তর 20.30 মিটারে (বিপদসীমা 20.94 মিটার) পৌঁছে গেছে ৷
শুক্রবার সকালে ফরাক্কায় গঙ্গার জলস্তর রেকর্ড করা হয়েছিল 22.79 মিটার ৷ দুপুরের পর থেকে তা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে ৷ বেলা 2টোয় 22.83 মিটার এবং শুক্রবার রাত 9টার সময় 22.86 মিটারে পৌঁছে যায় ৷ বিপদসীমা ২২.২৫ মিটার। অর্থাৎ, ফরাক্কায় গঙ্গার জলস্তর বিপদসীমার 61 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে বইছে ৷
ব্যারেজ বিশেষজ্ঞদের অনুমান, আগামী সাতদিন জলস্তর এরকম থাকতে পারে ৷ তবে, নেপালের হড়পা বান এবং উত্তরপ্রদেশের উপচে পড়া জল পুরোপুরি এসে পৌঁছলে গঙ্গার জলস্তর আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন ফরাক্কা ব্যারেজের আধিকারিকরা ৷ পরিস্থিতি বিচার করে স্থানীয় প্রশাসন ইতিমধ্যেই নদী তীরবর্তী বাসিন্দাদের সাবধান করার কাজ শুরু করেছে ৷
গঙ্গার জলস্তর বাড়ায় রঘুনাথগঞ্জ, সাগরদিঘি ও সামশেরগঞ্জের বাসিন্দারা আতঙ্কে রয়েছেন ৷ সাগরদিঘির বাসিন্দা রাম মণ্ডল বলেন, "সকাল থেকে দু’আঙুল মতো জল বেড়েছে ৷ এই সময় তো জল আরও বাড়বে ৷
ফরাক্কার বিডিও সুজয় ব্যাপারী বলেন, "নেপালে ঘটে যাওয়া প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে এই পরিস্থিতি ৷ জলস্তর বৃদ্ধির জন্য আপার ক্যাচমেন্টে প্রচুর বৃষ্টিও অন্যতম কারণ ৷ তাই আগামী কয়েকদিন জলস্তর বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ সতর্কতা জারি করা হয়েছে ৷ ফরাক্কা ব্লক অফিসে একটি কন্ট্রোলরুমও খোলা হয়েছে ৷ কেন্দ্রের জলসম্পদ মন্ত্রকের পক্ষ থেকেও সতর্কতা জারি করা হয়েছে বলে ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গিয়েছে ৷