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'ম্যান মেড' নয়, জলাধারেরও সীমা আছে ! ফরাক্কায় আটকে থাকা যাত্রীদের হোটেলে রাখবে রাজ্য: শুভেন্দু

ট্রেন না-চললে যাত্রীকে শুধু 'অপেক্ষা করুন' বলে ছেড়ে দেওয়া নয় - প্রয়োজনে থাকার জায়গা থেকে পরিবহণ, সবটাই প্রশাসনকে নিশ্চিত করতে হবে ।

Suvendu Adhikari Chief Minister
বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছেন মুখ্যমন্ত্রী (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 4, 2026 at 6:49 PM IST

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কলকাতা, 4 সেপ্টেম্বর: জল ছাড়লেই 'ম্যান মেড' বন্যা- এই অভিযোগে ডিভিসি-কে কাঠগড়ায় তোলার পথে হাঁটছে না নতুন সরকার । বরং জলাধারের ধারণক্ষমতার সীমা মেনে নিয়ে, অতিরিক্ত জল ছাড়লে তার অভিঘাত কী ভাবে সামলানো যায়, প্রশাসনের প্রস্তুতি থাকবে সেই দিকেই । শুক্রবার জলসম্পদ ভবনে বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্যে এমনই বার্তা স্পষ্ট ।

একই সঙ্গে ফরাক্কায় রেললাইনের নীচে মাটি সরে গিয়ে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হওয়ায় আটকে পড়া যাত্রীদের নিয়েও প্রশাসনকে 'দায়িত্ব নিয়ে' কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি । রাতের মধ্যে রেল পরিষেবা স্বাভাবিক না হলে প্রয়োজনে হোটেল-লজ ভাড়া করে যাত্রীদের রাখার খরচও সরকার বহন করবে ।

Suvendu Adhikari
বন্যা পরিস্থিতির খোঁজ নিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী (ইটিভি ভারত)

টানা বৃষ্টি এবং জলাধারগুলি থেকে জল ছাড়ার জেরে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ইতিমধ্যেই জল ঢুকেছে । স্বাভাবিক ভাবেই সামনে এসেছে ডিভিসি-র জল ছাড়ার প্রসঙ্গ । কিন্তু সেই প্রসঙ্গে আগের সরকারের 'ম্যান মেড বন্যা' তত্ত্ব থেকে সম্পূর্ণ আলাদা অবস্থান নিলেন শুভেন্দু । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "ড্যামের ক্যাপাসিটির বাইরে বৃষ্টি হলে তো ছাড়বেই জল । 20 হাজার, 30 হাজার করে ছেড়েছে - নো এফেক্ট । 1 লাখ পর্যন্ত এফেক্ট হয়নি । 1 লাখ 20-30 হাজার যখন ছেড়েছে, তখন এফেক্ট হয়েছে, হবে । তাকে মোকাবিলা করতে হবে ।"

এর পরেই 'ম্যান মেড' বন্যার প্রসঙ্গ তুলে তাঁর কটাক্ষ, "ম্যান মেড বন্যা, আমি ভালো, সবাই খারাপ - এসব কথা তো আমি বলব না । প্রত্যেকটা জিনিসেরই লিমিটেশন আছে, সীমাবদ্ধতা আছে । আপনারও আছে, জলাধারেরও আছে । সেই সীমাবদ্ধতার বাইরে গেলে যা ঘটবে, তাকে ফেস করতে হবে ।" অর্থাৎ জলাধার থেকে জল ছাড়ার কারণ নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর নয়, পরিস্থিতি মেনে নিয়ে আগাম প্রস্তুতি এবং ক্ষয়ক্ষতি কমানোর উপরেই জোর দিতে চাইছে বিজেপি সরকার । শুক্রবারের বৈঠক থেকে সেটিই ছিল মুখ্যমন্ত্রীর অন্যতম প্রধান বার্তা ।

Suvendu Adhikari
প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী (ইটিভি ভারত)

শুভেন্দুর দাবি, আপাতত রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই রয়েছে । নিম্ন দামোদর অববাহিকায় এখনও কোনও বাঁধ ভাঙেনি । সেই প্রসঙ্গেই পূর্বতন সরকারকে নিশানা করে তাঁর মন্তব্য, "একটাও বাঁধ ভাঙেনি । এতক্ষণে তো জুলাই-অগস্টে 25 জায়গায় উৎসব হয়ে যেত, বালির ব্যাগের !"

তবে নদীভাঙন এবং জলমগ্নতার ছবি একেবারে উধাও নয় । মালদার মানিকচকের ভূতনি এলাকায় গঙ্গার ভাঙনে প্রায় 19টি গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । সেখানে পরিস্থিতি সামাল দিতে সেচ প্রতিমন্ত্রী জুয়েল মুর্মু এবং স্থানীয় বিধায়ককে কাজে নামানো হয়েছে । নদীভাঙনের স্থায়ী সমাধানের জন্য আইআইটি কানপুরকে যুক্ত করে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার কথাও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ।

হুগলির সাতটি ব্লক এবং ন'টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন অংশও জলমগ্ন । প্রশাসনের তরফে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রীর দাবি । উদ্ধারকাজের জন্য তৈরি রাখা হয়েছে এনডিআরএফ, এসডিআরএফ এবং স্পিডবোট । জলমগ্ন এলাকায় সাপের কামড়ের আশঙ্কায় অ্যান্টি-ভেনম মজুত রাখা হয়েছে । মানুষের পাশাপাশি গবাদি পশুর খাদ্যের ব্যবস্থাও করা হয়েছে । মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, "যেটুকু এফেক্টেড হয়েছে, সেখানেও গভর্নমেন্টের যা করণীয়, রিলিফ ওয়ার্ক, রেসকিউ ওয়ার্ক বা অ্যাসিস্ট্যান্স ওয়ার্ক- যে ভাষায় বলুন না কেন, কোনও খামতি আমরা দিচ্ছি না ।"

এর মধ্যেই নতুন করে উদ্বেগ বাড়িয়েছে ফরাক্কার রেল বিপর্যয় । নিউ ফরাক্কার কাছে রেললাইনের নীচের মাটি সরে যাওয়ায় উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের রেল যোগাযোগে বড় ধাক্কা লেগেছে । একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন বাতিল হয়েছে । কোথাও ট্রেন দাঁড়িয়ে, কোথাও যাত্রীরা স্টেশনে অপেক্ষা করছেন । ফলে বন্যার জলের সঙ্গে এ বার পরিবহণ বিপর্যয়ের জোড়া ধাক্কা ।

এই পরিস্থিতিতে যাত্রীদের জন্য রাজ্যের তরফে বিনামূল্যে 20টি বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে । কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ শুধু বাস চালানোতেই থামছে না । আটকে পড়া যাত্রীদের রাত কাটানোর ব্যবস্থাও করতে হবে প্রশাসনকে । মালদা ও মুর্শিদাবাদের জেলাশাসকদের নির্দেশ দিয়ে শুভেন্দু বলেন, "যদি রাত্রের মধ্যে নর্মাল না হয়, তাদের অ্যাকোমোডেশনও দিতে । যেখানে গভর্নমেন্ট অ্যাকোমোডেশন আছে, গভর্নমেন্ট; যেখানে নেই, সেখানে কমার্শিয়াল অ্যাকোমোডেশন, হোটেল, লজ হায়ার গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে হবে । ওদের পে করতে হবে না ।"

অর্থাৎ ট্রেন না চললে যাত্রীকে শুধু 'অপেক্ষা করুন' বলে ছেড়ে দেওয়া নয়- প্রয়োজনে থাকার জায়গা থেকে পরিবহণ, সবটাই প্রশাসনকে নিশ্চিত করতে হবে । দুর্যোগে আটকে পড়া সাধারণ মানুষের দায় যে সরকারেরই, ফরাক্কার ঘটনায় সেই বার্তাই দিতে চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷

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STATE TO ACCOMMODATE PASSENGERS
DVC
FARAKKA
শুভেন্দু অধিকারী
SUVENDU ADHIKARI CHIEF MINISTER

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