বিপদের মুখে দক্ষিণবঙ্গ ! দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ার পরিমাণ বাড়তেই বন্যার শঙ্কা

বিপদের মুখে দক্ষিণবঙ্গ ! দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ার পরিমাণ বাড়তেই বন্যার শঙ্কা
South Bengal Flood Alert: গভীর নিম্নচাপের বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত দক্ষিণবঙ্গ ! দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ার পরিমাণ বৃদ্ধিতে দামোদরের নিম্ন অববাহিকায় বন্যার আশঙ্কা ।
Published : September 25, 2026 at 11:39 PM IST
দুর্গাপুর, 25 সেপ্টেম্বর: গভীর নিম্নচাপের কারণে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি পশ্চিম বর্ধমান জেলা ও প্রতিবেশী রাজ্য ঝাড়খণ্ড ও বিহারে প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ার পরিমাণ ক্রমাগত বাড়ছে । দুর্গাপুজোর আগে আবারও বিপাকে দামোদরের নিম্ন অবিবাহিকার বেশ কয়েকটি জেলার মানুষ । বন্যা কবলিত হয়ে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে । জেলায় জেলায় বিপর্যয় মোকাবিলা দলকে তৈরি থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রাজ্য সেচ দফতরের পক্ষ থেকে ।
শুক্রবার সকাল থেকে একটানা মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে পশ্চিম বর্ধমান জেলা জুড়ে । শুক্রবার বেলা একটা নাগাদ দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে ছাড়া জলের পরিমাণ 63 হাজার 325 কিউসেক । রাজ্য সেচ দফতর ও ডিভিসি সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার যেভাবে একনগরে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে, তার জেরে এর থেকে বহুগুন বেশি পরিমাণে জল ছাড়া হতে পারে ।
উল্লেখ্য, দামোদরের দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে একযোগে প্রচুর পরিমাণে জল ছাড়া হলে নদীমাতৃক নিম্ন অববাহিকার একাধিক জেলা ও উপকূলবর্তী নিচু এলাকা প্লাবিত বা বন্যাকবলিত হয়ে পড়ে । নিম্নচাপের প্রভাবে ব্যাপক বৃষ্টিপাত হয়েছে ৷ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি প্রতিবেশী রাজ্য ঝাড়খণ্ডেও ব্যাপক বৃষ্টিপাতের কারণে দামোদর নদে জলস্তর ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে । মাইথন ও পাঞ্চেত জলাধার থেকে দফায় দফায় জল ছাড়ার কারণে দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে ধারাবাহিকভাবে জল ছাড়া হচ্ছে ।
দুর্গাপুজোর আর 21 দিন বাকি ৷ তার আগে প্রশ্ন উঠছে, আবারও কি পুজোর মুখে বানভাসি হতে চলেছে দামোদরের নিম্ন অববাহিকা অঞ্চল ? বিশেষ করে বাঁকুড়া জেলার বেশ কিছুটা অংশ, পূর্ব বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া এবং মেদিনীপুরের বেশ কিছু অংশ বন্যা কবলিত হয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে ।
একনজরে দামোদরের নিম্ন অববাহিকার কোন কোন এলাকাগুলি পুজোর মুখে বানভাসি হতে পারে -
প্রধানত চারটি জেলার নিম্নাঞ্চল সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয় :
হুগলি জেলা (সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত জেলা)
হুগলির দামোদর ও মুণ্ডেশ্বরী নদীর সংলগ্ন নিম্নাঞ্চলগুলোতে জল দ্রুত ঢুকে পড়ে ৷ তার জেরে আরামবাগ, খানাকুল ও অন্যান্য জায়গায় জল জমে যায় ৷ কোন কোন এলাকা জলমগ্ন হয়, দেখে নেওয়া যাক -
- আরামবাগ মহকুমা: আরামবাগ শহর, আরামবাগ ব্লক, গোঘাট (1 ও 2 নম্বর ব্লক) এবং পুরশুড়া ।
- খানাকুল: খানাকুল 1 ও 2 নম্বর ব্লক (এখানকার ভূপ্রকৃতি অত্যন্ত নিচু হওয়ায় জল দীর্ঘদিন আটকে থাকে) ।
- অন্যান্য অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে জাঙ্গিপাড়া এবং চণ্ডীতলার কিছু নিচু এলাকা ।
হাওড়া জেলা
দামোদর এবং রূপনারায়ণ নদীর মাধ্যমে জল হাওড়ার দক্ষিণ অঞ্চলে প্রবেশ করে ৷ তার ফলে বানভাসি হয়, কোন কোন এলাকা, দেখে নেওয়া যাক -
- উদয়নারায়ণপুর: উদয়নারায়ণপুর ব্লকের প্রায় পুরোটাই বন্যাকবলিত হয়ে পড়ে ৷
- আমতা: আমতা 1 ও 2 নম্বর ব্লক (বিশেষ করে নদীর তীরবর্তী গ্রামগুলো) ।
- হাওড়া জেলার বন্যা কবলিত হয়ে পড়া অন্যান্য অঞ্চলগুলির মধ্যে রয়েছে জগতবল্লভপুর এবং বাগনানের নদী সংলগ্ন গ্রামসমূহ ।
পূর্ব বর্ধমান জেলা
ব্যারেজের ঠিক নিচে অবস্থিত হওয়ায় এই জেলার কোন কোন ব্লক প্লাবিত হয়, দেখে নিন -
- গলসি ও জামালপুর: জামালপুর ব্লকের দামোদর তীরবর্তী গ্রামগুলি ।
- রায়না ও খণ্ডঘোষ: রায়না 1 ও 2 এবং খণ্ডঘোষের নিচু অঞ্চলসমূহ ।
- মেমারি: মেমারির কিছু নিচু এলাকা ।
বাঁকুড়া জেলা (দক্ষিণ -পূর্ব অংশ)
বাঁকুড়ার যেসব অঞ্চল দুর্গাপুর ব্যারেজের কাছাকাছি বা নদীর দক্ষিণ পাড়ে অবস্থিত, সেগুলিই বেশি প্লাবিত হয়৷ কোন কোন এলাকা রয়েছে ?
- বড়জোড়া ও সোনামুখী: নদীর চরাঞ্চল এবং উপকূলবর্তী গ্রাম ।
- পাত্রসায়র ও পাত্রসায়র সংলগ্ন এলাকা: নদী সংলগ্ন নিচু কৃষি জমি ও বসতি ।
চলতি সপ্তাহে (সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহ) বঙ্গোপসাগরে গঠিত নিম্নচাপের প্রভাবে পশ্চিম বর্ধমান-সহ লাগোয়া ঝাড়খণ্ড ও বিহার অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়েছে । ভারতীয় আবহাওয়া বিভাগ (IMD) এবং স্থানীয় পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রগুলোর পরিসংখ্যান অনুযায়ী তথ্য নিচে তুলে ধরা হল ।
পশ্চিম বর্ধমান
চলতি সপ্তাহে পশ্চিম বর্ধমান জেলা মাঝারি ও মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে ৷ মোট বৃষ্টিপাতের পরিমাণ: গড়ে 70 মিমি – 90 মিমি আসানসোল ও দুর্গাপুর অঞ্চলে বুধ-বৃহস্পতিবার বৃষ্টি হয়েছিল ব্যাপক পরিমাণে । তবে শুক্রবার সকাল থেকেই এই দুই মহকুমায় সর্বাধিক বৃষ্টি হয়েছে । মেঘলা আকাশ, বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ প্রায় 90-95 শতাংশ থাকার কারণে একনাগাড়ে বৃষ্টি হয়েছে আসানসোল ও দুর্গাপুর মহকুমা জুড়ে । পশ্চিম বর্ধমান জেলাজুড়ে গত চারদিন ধরে লাগাতার বৃষ্টির কারণে ছোট-বড় নদীর এবং জলাশয় এর জল গিয়ে পড়ছে দামোদরের জলে । স্বাভাবিকভাবেই দুর্গাপুর ব্যারেজে প্রচুর পরিমাণে জল বাড়ছে ।
ঝাড়খণ্ড (সংলগ্ন অববাহিকা অঞ্চল)
পশ্চিম বর্ধমানের ডিভিসি (DVC) জলধার ও নদীব্যবস্থার সঙ্গে ঝাড়খণ্ডের বৃষ্টিপাত সরাসরি সম্পর্কিত । ধানবাদ, বোকারো এবং সাঁওতাল পরগনা অঞ্চলে চলতি সপ্তাহে গড়ে 50 মিমি – 80 মিমি বৃষ্টিপাত হয়েছে । ঝাড়খণ্ডের ক্যাচমেন্ট এলাকায় বৃষ্টির কারণে মাইথন ও পঞ্চেত জলাধারে জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় নির্দিষ্ট পরিমাণে জল ছাড়ার প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে ।
বিহার (দক্ষিণ ও পূর্ব অঞ্চল)
চলতি সপ্তাহে বিহারের দক্ষিণ ও পূর্ব অংশে নিম্নচাপের সরাসরি প্রভাব পড়েছে। মোট বৃষ্টিপাতের পরিমাণ: গড়ে 35 মিমি – 65 মিমি (ভাগলপুর, বাঁকা ও গয়া জেলায় মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে) । নিম্নচাপটি ক্রমশ পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হওয়ায় সপ্তাহের শেষের দিকে বৃষ্টির পরিমাণ কমে আকাশ ধীরে ধীরে পরিষ্কার হওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে ।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক রাজ্য সেচ দফতরের এক আধিকারিক বলেন, ‘‘দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে ক্রমাগত জল ছাড়ার পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার কারণ লাগাতার কয়েকদিন ভারী বৃষ্টি হচ্ছে পশ্চিম বর্ধমান জেলা-সহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলাগুলিতে । মাইথন ও পাঞ্চেত জলাধার থেকেও জল ছাড়ার পরিমাণ ক্রমাগত বাড়ছে । শুক্রবার সকাল থেকে যেভাবে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে তাতে করে জল ছাড়া পরিমাণ যে আরও বাড়বে সেটাই স্বাভাবিক ।’’
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