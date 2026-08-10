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সাধারণ ক্রেতার জন্য 5250 টাকা, কালোবাজারি রুখতে আবাস যোজনার বালির দর বেঁধে দিল প্রশাসন

আবাস যোজনায় নেওয়া বালির দর 1200 টাকা এবং সাধারণ ক্রেতার জন্য দর 5250 টাকা ৷ বেশি দামে বালি বিক্রির অভিযোগকে ঘিরে নড়েচড়ে বসল জেলা প্রশাসন।

Sand Price For Awas Yojana
আবাস যোজনার বালির দর বেঁধে দিল প্রশাসন (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 10, 2026 at 8:40 PM IST

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বর্ধমান, 10 অগস্ট: বর্ষার মরসুমে নদীঘাট বন্ধ থাকার সুযোগে বালির কৃত্রিম সঙ্কট তৈরি করে চড়া দামে বিক্রির অভিযোগ উঠছিল পূর্ব বর্ধমানে। কোথাও কোথাও 10 হাজার টাকারও বেশি দামে বালি বিক্রির অভিযোগকে ঘিরে এবার নড়েচড়ে বসল জেলা প্রশাসন। সাধারণ মানুষের উপর বাড়তি আর্থিক চাপ কমানো এবং বালির কালোবাজারি বন্ধ করতে সোমবার জেলাশাসকের দফতরে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়। প্রশাসনের পাশাপাশি জেলার বিভিন্ন বিধানসভা এলাকার বিধায়ক এবং বালি ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিরা ওই বৈঠকে অংশ নেন।

বৈঠকে জেলার 61 জন বালি ইজারাদারের সঙ্গে বালির বর্তমান বাজার পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনার পর বিভিন্ন শ্রেণির ক্রেতার জন্য বালির সর্বোচ্চ দর নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, রাজ্যের আবাস যোজনার আওতায় যাঁরা বাড়ি নির্মাণ করছেন, তাঁদের জন্য প্রতি 100 সিএফটি বালির দাম রাখা হয়েছে 1200 টাকা। এই দামের মধ্যে স্টক পয়েন্ট থেকে বালি লোডিংয়ের খরচও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

অন্যদিকে, আবাস যোজনার বাইরে থাকা সাধারণ ক্রেতা, সরকারি নির্মাণ প্রকল্প এবং ঠিকাদারদের জন্য প্রতি 100 সিএফটি বালির মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে 5250 টাকা। সংশ্লিষ্টদের স্টক পয়েন্ট থেকেই নির্ধারিত দামে বালি সংগ্রহ করতে হবে। প্রশাসনের বক্তব্য, নির্দিষ্ট দর চালু করার ফলে বাজারে ইচ্ছেমতো দাম নেওয়ার প্রবণতা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসবে।

বৈঠক শেষে বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র জানান, বর্ষার সময়ে নিয়ম মেনেই জেলার অধিকাংশ বালিঘাট বন্ধ থাকে। পরিবেশগত কারণের পাশাপাশি এই সময়ে নদী থেকে পাওয়া বালিতে কাদা মিশে যাওয়ায় নির্মাণকাজে তার ব্যবহারও সমস্যাজনক হয়ে পড়ে। ফলে ওই সময় স্বাভাবিকভাবেই বাজারে সরবরাহ কমে যায়।

প্রশাসনের অভিযোগ, সরবরাহ কম থাকার বিষয়টিকে কাজে লাগিয়ে এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী বাজারে বালির ঘাটতি নিয়ে গুজব ছড়াচ্ছিলেন। সেই সুযোগে নির্ধারিত বা স্বাভাবিক দামের তুলনায় অনেক বেশি অর্থে বালি বিক্রির অভিযোগ সামনে আসে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ইজারাদারদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রশাসন এবার সরাসরি দর নির্ধারণের পথে হাঁটল।

মন্ত্রী আরও জানান, রাজ্যে নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর অবৈধ বালিঘাট বন্ধ করে বৈধ পদ্ধতিতে বালি উত্তোলনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের দাবি, সেই প্রক্রিয়ায় বীরভূম ও পূর্ব বর্ধমান মিলিয়ে মাত্র এক মাসে প্রায় 110 কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে।

নতুন নির্ধারিত দর আপাতত 15 নভেম্বর পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। এরপর বাজারের পরিস্থিতি, নদীঘাট খোলার সম্ভাবনা এবং বালি সরবরাহের পরিমাণ পর্যালোচনা করে ফের বৈঠক করে মূল্য পুনর্নির্ধারণ করা হবে। নদীঘাটগুলি স্বাভাবিকভাবে চালু হয়ে গেলে সরবরাহ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বালির দাম আরও কমতে পারে বলেও প্রশাসনের তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

একই সঙ্গে নির্ধারিত মূল্যের বেশি দামে বালি বিক্রি বা ক্রেতার কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ দাবি করা হলে প্রশাসনকে অভিযোগ জানানোর কথা বলা হয়েছে। অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী বা ইজারাদারের বিরুদ্ধে কড়া আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে। ফলে বর্ষার বাজারে বালির দামের লাগাম টানতে প্রশাসনের এই নতুন দর কতটা কার্যকর হয়, এখন সেদিকেই নজর জেলার বাসিন্দাদের।

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